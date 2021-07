À l'avenir, GWM misera sur l'innovation et les changements exhaustifs et approfondis. L'entreprise renforcera continuellement sa compétitivité afin de prendre les devants dans le nouveau domaine. GWM compte se transformer en une entreprise de mobilité mondiale axée sur la technologie. L'entreprise articulera son exploitation selon ses principes de positionnement mondial, d'importants investissements en recherche et développement, de vastes changements d'entreprise et d'exploitation axée sur l'utilisateur.

Afin de « gagner la Chine puis de passer au marché mondial », GWM ne se contente pas de jeter les assises à l'échelle mondiale de recherche et développement, de production et des ventes, mais continue également d'approfondir la mondialisation de la marque, de la technologie et des talents. GWM compte vendre 4 millions de véhicules dans le monde d'ici 2025. Les ventes de nouveaux véhicules électriques représenteront 80 % du total des ventes, les recettes d'exploitation dépassant 600 milliards de yuans. Au cours des cinq prochaines années, son investissement total en recherche et développement atteindra 100 milliards de yuans afin d'assurer sa prédominance technologique dans la création de produits plus écologiques, plus intelligents et plus sûrs pour les utilisateurs du monde entier. En outre, GWM élargira son bassin de talents mondiaux en recherche et développement. D'ici 2023, son personnel mondial de recherche et développement dépassera 30 000, dont 10 000 talents en développement de logiciels.

Grâce au vaste changement d'entreprise, GWM mettra en pratique son concept de service axé sur l'utilisateur dans le vrai sens du terme afin de créer un tout nouveau système de valeur dans lequel l'entreprise et les utilisateurs collaborent grâce à l'exploitation novatrice centrée sur l'utilisateur de tous les aspects et de l'ensemble du domaine. GWM s'appuiera sur l'Internet industriel pour approfondir le mode de fonctionnement de l'utilisateur du point de vue du segment consommateur-entreprise. L'entreprise construira un nouveau modèle commercial englobant produits, logiciels et services afin de partager des résultats fructueux et de parvenir à un résultat gagnant-gagnant avec les utilisateurs par ce type de création conjointe.

