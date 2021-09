Comme la version avancée du HAVAL H6, qui est depuis longtemps le VUS le plus vendu de la Chine, la performance du HAVAL H6S a attiré beaucoup d'attention. En se concentrant sur les nouveaux besoins des clients, GWM a conçu le premier coupé VUS pour la série HAVAL H6 à l'aide de la plateforme L.E.M.O.N. et de la plateforme Coffee Intelligence.

S'appuyant sur l'expérience technique acquise au cours des dix dernières années pour le HAVAL H6 et sur la philosophie « axée sur le client » de GWM, le HAVAL H6S hérite non seulement de l'innovation de GWM en matière de conception intérieure et extérieure, mais son habitacle intelligent, sa performance de puissance et son système de commande ont été améliorés.

Le HAVAL H6S est équipé du système de poste de pilotage GC-OS de Coffee Intelligent. Grâce à la puissance de la superinformatique des puces haut de gamme fixées au véhicule, il réalise des percées multidimensionnelles en matière d'IA, d'interaction et d'écosystème, et offre aux utilisateurs une nouvelle expérience de conduite intelligente tous scénarios confondus. Qui plus est, pour ce qui est de la puissance, il comprend un moteur à essence 2.0T et un système doté de la technologie « DHT » L.E.M.O.N. pour la sélection. Grâce à la technologie « DHT » L.E.M.O.N., le HAVAL H6S peut atteindre d'excellentes performances de puissance maximale de 179kW, un couple maximal de 530 Nm, une accélération de 0 à 100 km en 7,5 secondes et une consommation totale de carburant de 4,9 L. Ainsi, la marque HAVAL entre dans une nouvelle ère de puissance hybride.

En ce qui concerne le système de contrôle, le HAVAL H6S offre sept modes de conduite, soit piste de course, sport, économie, neige, sable, hors route et standard. Il confère ainsi le contrôle et le plaisir de conduire des véhicules de luxe et peut répondre aux besoins des utilisateurs dans différentes habitudes et conditions de conduite.

De plus, le HAVAL H6S présente de nombreux points saillants en matière de conception intérieure et extérieure. Son intérieur est principalement noir, y compris des panneaux décoratifs en fibre de carbone et des coutures jaune vif, un grand écran suspendu, un volant multifonctionnel doté de palettes de changement de vitesses, un pommeau de levier de vitesses et d'autres configurations, créant la sensation d'adhérer à l'allure ultra-technologique et à l'image d'un véhicule rapide. Ces conceptions peuvent répondre à la demande diversifiée des utilisateurs. Pour ce qui est de l'extérieur, le HAVAL H6S adopte le concept d'esthétique du requin noir. Avec sa façade avant en forme de fines nageoires de requin et des phares automatiques à DEL ressemblant à des yeux de requin, ces motifs créent un effet visuel aussi puissant qu'un requin. Grâce à sa carrosserie à toit profilé et au train arrière de l'aile arrière suspendue, le VUS apparaît comme un véhicule moderne et sportif.

À l'avenir, le HAVAL H6S devrait être vendu dans divers marchés dans le monde, ce qui enrichira la gamme de produits du HAVAL dans le marché international et offrira une expérience de voyage technologique de grande qualité et diversifiée aux utilisateurs du monde entier, avec une force de produit extrême, de l'intelligence et une nouvelle énergie.

