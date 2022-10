BAODING, Chine, 18 octobre 2022 /CNW/ - Le 17 octobre, les deux marques à énergie nouvelle de GWM, WEY et ORA, ont présenté plusieurs véhicules au Salon de l'automobile de Paris 2022, où les modèles WEY Coffee 01 et ORA GOOD CAT (FUNKY CAT en Europe) ont été officiellement lancés sur le marché européen.

GWM lance deux modèles à énergie nouvelle au Salon de l’automobile de Paris pour atteindre le Saint-Graal électrique (PRNewsfoto/GWM)

Prenant la parole au Salon de l'automobile de Paris 2022, Henry Meng, président de GWM Europe, a déclaré : « Le Salon de l'automobile de Paris est l'occasion idéale de présenter GWM et nos produits au marché européen, mais aussi au monde entier. WEY et ORA sont les deux premières marques de GWM à être lancées sur le marché européen. »

WEY, la marque de produits intelligents à énergie nouvelle haut de gamme de GWM, intègre le luxe aux technologies de pointe. Grâce aux atouts « conduite intelligente », « habitacle intelligent », « dispositifs intelligents » et d'autres atouts de la marque, WEY aidera GWM à développer le marché européen des véhicules à énergie nouvelle de luxe.

Au salon, WEY a présenté à l'auditoire deux modèles hybrides rechargeables, WEY Coffee 01 et WEY Coffee 02.

Le modèle WEY Coffee 01 a officiellement été lancé en Europe et son prix a été rendu public. Bénéficiant de la technologie DHT hybride intelligente de GWM et de Coffee Intelligence, le WEY Coffee 01 jouit de divers avantages, notamment une distance de conduite à alimentation entièrement électrique ultra-longue, d'excellentes performances et des fonctions intelligentes avancées. Ces caractéristiques en font un modèle à énergie nouvelle intelligent haut de gamme très attendu au Salon de l'automobile de Paris.

ORA est une marque GWM à alimentation entièrement électrique innovante et à la mode. Inspirée par les valeurs de marque « Confiance, Authenticité, Fiabilité, Inclusivité et Entretien », ORA s'efforce d'apporter une nouvelle approche de la mobilité électrique sur le marché européen. Les modèles d'ORA comme GOOD CAT (FUNKY CAT sur le marché européen), GOOD CAT GT (FUNKY CAT GT sur le marché européen) et Next ORA CAT étaient exposés au Salon de l'automobile de Paris.

Le modèle ORA GOOD CAT (FUNKY CAT sur le marché européen) a été officiellement vendu sur le marché européen. Il est équipé d'un système d'assistance à la conduite intelligente de pointe qui combine des fonctions telles que le régulateur de vitesse adaptatif, un système d'évitement des collisions arrière et la détection des angles morts avec une caméra à 360 degrés. Ces caractéristiques offrent aux conducteurs une expérience plus sûre et plus intelligente.

Grâce à leurs excellentes performances intelligentes, les modèles WEY Coffee 01 et ORA GOOD CAT (FUNKY CAT sur le marché européen) ont d'ailleurs obtenu une note de 5 étoiles à l'Euro NCAP en septembre 2022. Les deux modèles à énergie nouvelle ont également obtenu la certification UN R155 pour la cybersécurité des véhicules.

GWM accélère la mise en œuvre de sa stratégie en matière d'énergie nouvelle grâce à son implantation sur le marché européen. « Nous sommes déterminés à créer un avenir plus propre et durable pour nos clients. En 2023, GWM achèvera sa première usine sans émission de carbone. D'ici 2025, les cinq marques de GWM lanceront plus de 50 modèles à énergie nouvelle sur le marché mondial », a déclaré Henry Meng.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1922647/GWM_Launches_Two_New_Energy_Models_at_Paris_Motor_Show_to_Reach_the_Electric_Holy_Grail.jpg

SOURCE GWM

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Qianqian Yang, [email protected]