GWM HAVAL JOLION, la conception jeune à l’origine d’une nouvelle tendance

Étant donné que les utilisateurs australiens sont très friands des modifications apportées aux voitures, ce véhicule a été mis à niveau à partir du HAVAL JOLION, auquel on a doté une peinture rouge mars, des roues noires, des pare-chocs noirs, etc. Ces détails ont créé une atmosphère sportive pour répondre aux besoins individuels des utilisateurs.

En fait, le HAVAL JOLION a été d'abord conçu pour répondre aux besoins des plus jeunes utilisateurs. Sur le plan de la conception du modèle, il arbore un style de conception à la mode et des couleurs dynamiques, combinés au concept de produit qui vise la poursuite de son soi véritable afin de faire écho à l'attitude des jeunes dans la vie. En outre, ce véhicule répond également aux demandes des utilisateurs sur les marchés mondiaux en matière de configuration intelligente.

La conception de l'apparence combine le sentiment de « force » et d'« énergie ». Avec ses lignes simples et claires, en particulier sa double ceinture de caisse lisse, le HAVAL JOLION ressemble à un athlète prêt à commencer à courir. Par exemple, de nombreux jeunes utilisateurs publient chaque jour des stories sur Instagram, indiquant qu'ils choisiraient le HAVAL JOLION de couleur « Energy Green » (vert énergie) et « Sapphire Blue » (bleu saphir) comme leur toute première voiture.

La configuration intelligente due HAVAL JOLION est l'une des caractéristiques les plus attrayantes pour les nombreux utilisateurs qui sont à la recherche de produits jeunes. L'accès à la connexion directe avec les téléphones intelligents et le partage d'écran synchrone permettent aux utilisateurs de bâtir un environnement de divertissement privé. Grâce au câble relié à l'écran de la console centrale, les utilisateurs peuvent également jouer à des jeux, écouter de la musique ou regarder des films pour le plaisir.

Afin de répondre à la demande des jeunes consommateurs thaïlandais pour des véhicules à énergie alternative, le HAVAL JOLION HEV a récemment été produit en Thaïlande. AUTOSPINN, un site Web professionnel local d'évaluation de voitures, a publié un article et a fait le commentaire suivant : « Dans l'ensemble, il adopte le système L.E.M.O.N. DHT, qui permet de tirer pleinement parti de la puissance et d'économiser du carburant à tout moment, offrant ainsi une expérience unique. »

Récemment, GWM a annoncé que le volume des ventes du HAVAL JOLION a augmenté de plus de 70 % au cours du quatrième trimestre de l'année dernière. Après avoir été lancé sur le marché étranger pendant plus de six mois, il s'est successivement classé parmi les cinq VUS les plus vendus en Afrique du Sud et en Arabie saoudite. La conception jeune de cette toute nouvelle voiture a été progressivement reconnue par de plus en plus d'utilisateurs du monde entier.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1755694/GWM_HAVAL_JOLION__the_Youthful_Design_Leading_a_New_Trend.mp4

SOURCE GWM

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pupu Li, +86 13466544432, [email protected]