Cet accord prévoit le transfert à GWM de la propriété du terrain, des bâtiments, de la machinerie et de toute autre propriété de l'usine d'Iracemapolis, à l'exception du personnel. La transaction devrait être conclue d'ici la fin de 2021. Lorsqu'elle prendra possession de l'usine, GWM y introduira des concepts de production avancée, de contrôle de la qualité, de protection de l'environnement et de gestion de l'information qui respecteront les normes de fabrication mondiales. L'objectif est de transformer l'usine en une base de production intelligente répondant aux demandes du Brésil et d'autres pays d'Amérique du Sud. Parallèlement, l'usine créera près de 2 000 emplois au pays, stimulera le développement des industries locales engagées dans le soutien, la recherche et le développement et d'autres services, favorisera la poursuite de la transformation et de la mise à niveau d'un ensemble d'industries locales, et contribuera à augmenter la rentabilité du gouvernement brésilien. De plus, l'usine versera davantage d'impôt à ce dernier.

En fait, depuis 2007, soit l'année où GWM a commencé son déploiement en Amérique du Sud, le pays a été l'un des principaux marchés stratégiques de l'entreprise et a obtenu des résultats remarquables. Les premiers modèles de camionnettes et de VUS de marque HAVAL offerts ont connu un grand succès auprès des utilisateurs locaux, ce qui a renforcé la détermination de GWM poursuivre son aventure sur le marché sud-américain. En ce qui a trait à la vigueur économique, à la superficie et à la population, le Brésil surpasse tous les pays d'Amérique du Sud. Il est l'un des sept plus importants marchés de l'automobile au monde, et offre un potentiel considérable en matière de consommation automobile. En outre, GWM a fait du Brésil un important marché stratégique lui permettant d'accroître sa présence en Amérique du Sud. L'entreprise s'est engagée à étudier les préférences des consommateurs locaux et l'évolution du marché de l'automobile. Dans le cas présent, après avoir fait l'acquisition de l'usine d'Iracemapolis, GWM tirera parti de sa position géographique avantageuse pour poursuivre son développement et la mise en œuvre de ses stratégies sur le marché sud-américain, en offrant aux utilisateurs locaux une expérience de déplacement intelligente, sécuritaire et haut de gamme.

Aujourd'hui, les ventes de GWM sont en hausse, et ce malgré la pandémie de COVID-19 qui continue de toucher les marchés internationaux de l'automobile. Au cours des sept premiers mois de 2021, les ventes internationales de GWM ont augmenté de 176,2 % par rapport à l'année précédente, ce qui a renforcé la confiance de l'entreprise envers la mondialisation. L'acquisition de l'usine d'Iracemapolis, une importante base pour l'exploration du marché sud-américain, démontre une fois de plus la capacité stratégique de GWM à progresser dans l'adversité. À l'avenir, « l'implantation mondiale » de GWM prendra forme avec des usines en Chine, en Russie, en Thaïlande, en Inde, au Brésil et dans d'autres marchés stratégiques et l'union de 500 réseaux de vente à travers la planète. Cela permettra à GWM d'étendre davantage sa présence à l'échelle mondiale, contribuera à l'atteinte de son objectif ambitieux de vendre 4 millions de véhicules dans le monde d'ici 2025 et renforcera sa confiance et ses capacités pour « conquérir le marché chinois et s'aventurer dans le monde ».

