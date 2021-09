En réponse au thème « la route vers la neutralité carbone » de ce salon automobile, GWM a présenté ses modèles à énergie nouvelle comme Coffee 01 PHEV de WEY et 01CAT d'ORA. Le modèle de stratégie mondiale Coffee 01 PHEV de WEY redéfinit les voitures intelligentes européennes grâce à son unique grande autonomie, à sa conduite intelligente et à son poste de pilotage intelligent. Le modèle 01CAT d'ORA est un parfait mélange entre l'esthétique rétro classique et la technologie futuriste, qui fera bénéficier les utilisateurs européens d'une expérience sans précédent. Ensemble, les deux modèles aideront GWM à explorer le marché des véhicules à énergie nouvelle en Europe. En fait, l'électrification, la neutralité carbone et le développement durable sont devenus les principales tendances en matière de développement futur du marché mondial de l'automobile, et GWM a déjà constaté les possibilités qui s'offraient à eux et pris de l'avance en la matière. Il n'y a pas si longtemps, la première batterie sans cobalt développée par SVOLT, une entreprise affiliée à GWM, a été produite en série et installée dans des véhicules, brisant ainsi la dépendance des batteries automobiles au cobalt et résolvant le problème mondial lié au fait que le cobalt n'est pas une ressource renouvelable. Un VUS purement électrique A+ de marque ORA est d'abord équipé d'une batterie sans cobalt et a atteint sa production de masse. Ce modèle de VUS a une autonomie de plus de 600 km dans des conditions d'exploitation normales, tout en conservant l'avantage d'un rendement élevé, et peut accélérer de 0 à 100 km en 5 secondes. De plus, son rendement en matière d'étanchéité atteint IP67 et il possède une grande capacité de rétention d'énergie et un système de chauffage rapide à basse température.

GWM a toujours adhéré au concept d'« investissement massif » dans la recherche et développement dans le domaine des énergies nouvelles. GWM a investi plus de 500 millions de yuans dans la recherche et le développement de batteries au lithium sans cobalt. Plus de 1 200 employés de recherche et développement et de 120 spécialistes des matériaux et des batteries ont mené plus de 200 essais pilotes et plus de 3 000 vérifications du rendement électrique avant de finalement être en mesure de retirer le cobalt du matériau anodique, ce qui a permis l'application des batteries sans cobalt. Au cours des cinq prochaines années, GWM investira 100 milliards de yuans dans la recherche et le développement dans les domaines des énergies nouvelles et de l'intelligence afin de créer des produits plus sûrs, plus écologiques et plus intelligents pour les utilisateurs du monde entier.

Les experts de l'industrie ont constaté que la batterie sans cobalt de GWM avait brisé le monopole technologique des pays européens, des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud grâce à son innovation originale de base, et avait ainsi amorcé une ère sans cobalt dans le domaine des énergies nouvelles. À l'avenir, conformément à la tendance mondiale en matière d'énergies nouvelles, GWM continuera d'accroître les investissements dans la recherche et le développement technologiques dans le domaine des énergies nouvelles, continuera d'innover et de faire des avancées, et prendra les devants dans le domaine de l'énergie nouvelle avec un niveau suffisant de vigueur et de confiance.

