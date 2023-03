BAODING, Chine, le 15 mars 2023 /CNW/ -- À l'occasion de son événement « Intelligent NEV Day », GWM, un constructeur automobile chinois de premier plan, a lancé sa nouvelle plateforme de technologie hybride, Hi4 (Hybrid intelligent 4WD). Celle-ci comprend une technologie de groupe motopropulseur pour véhicules électriques conçue pour optimiser l'efficacité dans toutes les conditions routières et tous les scénarios de conduite.

GWM a continuellement approfondi sa gamme de produits intelligents alimentés aux énergies nouvelles, avec une structure de chaîne industrielle complète de véhicules, englobant l'architecture hybride, les batteries, l'énergie d'hydrogène, la technologie d'entraînement électrique, la cabine intelligente, la conduite intelligente et le châssis intelligent.

La plateforme Hi4 comprend deux groupes motopropulseurs d'une puissance maximale de 340 kW, s'appliquant à tous les modèles de véhicules de classe A-C. Le groupe motopropulseur pour automobiles hybrides électriques atteint un rendement thermique de 41,5 %, sans pareil dans l'industrie, grâce à son système de combustion de pointe, à son système d'injection directe à haute pression et à sa technologie de recirculation des gaz d'échappement à basse pression. En outre, les stratégies intelligentes de gestion et de contrôle de l'énergie de la plateforme Hi4 offrent une efficacité opérationnelle optimale et améliorent l'efficacité énergétique des véhicules d'environ 8 % par rapport à la gestion de l'énergie traditionnelle.

La plateforme Hi4 offre également une autonomie de plus de 100 km grâce à son bloc-batterie à grande capacité, qui fait appel à une technologie avancée au lithium-ion pour fournir une puissance durable. Sa technologie de recharge haute tension et son système intelligent de gestion de recharge permettent d'atteindre une efficacité énergétique de charge rapide de 97 %, et une recharge de 30 % à 80 % à la température ambiante prend moins de 30 minutes.

La plateforme Hi4 comprend également trois nouvelles percées dans la technologie hybride, dont une nouvelle architecture d'automobile hybride électrique qui élargit les possibilités de scénarios de conduite de l'utilisateur, une nouvelle technologie de contrôle dynamique reposant sur la détection de haute précision en millisecondes, et un système électromécanique d'accouplement de transmission qui améliore la performance du véhicule.

La nouvelle architecture automobiles hybrides électriques utilise un « nouveau concept » hybride s'appuyant sur trois sources d'énergie et une distribution à double axe qui utilise deux moteurs électriques distribués de manière répartie, ce qui permet d'obtenir une architecture hybride électrique quatre roues motrices en série. Cela élargit les scénarios de conduite de l'utilisateur et permet au véhicule de s'adapter à la fois à la conduite urbaine et à la conduite hors route.

Le système iTVC de GWM (commande vectorielle intelligente de couple) est une nouvelle technologie de contrôle dynamique qui repose sur une détection de haute précision en millisecondes de la vitesse du véhicule suivant la rotation du moteur. Le système iTVC de GWM distribue rapidement et ajuste dynamiquement le couple entre les essieux avant et arrière en millisecondes. Le système prévient ainsi efficacement les dérapages sur les surfaces de roulement à faible adhérence et améliore la tenue de route et la sécurité de la conduite pendant les virages.

Le système électromécanique d'accouplement de transmission est une conception innovante de deux dispositifs d'accouplement électromécaniques qui couvrent presque toute la plage de vitesses du moteur, répondant aux besoins de conduite des utilisateurs dans toutes les situations.

« La plateforme Hi4 offre un rendement puissant et une consommation d'essence réduite, et grâce à ses fonctions novatrices de contrôle à double entraînement et à double axe, elle améliore également la stabilité de la conduite et la sécurité pendant les virages », a déclaré le directeur technique pour le groupe motopropulseur.

La plateforme Hi4 de GWM est sur le point de révolutionner le marché des véhicules utilitaires sport hybrides en offrant à ses clients une combinaison inégalée de performance, de sécurité et d'efficacité, ce qui en fait le choix intelligent pour les conducteurs qui exigent ce qu'il y a de mieux.

