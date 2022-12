BAODING, Chine, 9 décembre 2022 /CNW/ - Les finales de la BWF 2022 présentées par HSBC ont eu lieu à Bangkok, en Thaïlande, le 7 décembre. À titre de partenaire officiel, GWM offre des services de transport écologique pour les athlètes et le personnel des différents pays au moyen de ses véhicules à énergie nouvelle (VEN) HAVAL H6 HEV et HAVAL JOLION HEV.

L'événement mettait un terme à la tournée mondiale annuelle de la Fédération mondiale de badminton (BWF). Les huit joueurs mondiaux ayant obtenu le plus de points, y compris les joueurs en simple et en double, ont pris part aux finales. L'horaire serré procure un plaisir visuel inégalé pour les amateurs de sports et le public. Deux VEN, le HAVAL H6 HEV et le HAVAL JOLION HEV, ont été désignés véhicules officiels de l'événement, offrant aux participants des déplacements novateurs, intelligents et confortables. Les véhicules de transport écologique et la merveilleuse expérience de conduite de GWM ont été largement reconnus par l'ensemble des athlètes et du personnel.

En tant que produits vedettes de la marque sur les marchés mondiaux, le HAVAL H6 HEV et le HAVAL JOLION HEV ont été lancés pour répondre aux besoins des utilisateurs dans différentes régions du monde. Une croissance continue des ventes a été enregistrée à la suite de l'introduction de ces véhicules dans de nombreux marchés mondiaux. Équipés de technologies intelligentes et de systèmes de divertissement personnalisés de pointe, ils offrent une expérience confortable et sécuritaire aux conducteurs et aux passagers, ce qui contribue à leur popularité croissante à l'échelle mondiale. GWM a vendu plus de 120 000 VEN de janvier à novembre 2022. Les deux modèles se sont classés au premier rang des ventes dans chacun des marchés segmentés. Plus particulièrement en Thaïlande, où l'événement a eu lieu, le HAVAL H6 HEV a trôné au sommet des ventes dans la catégorie des VUS de classe C pendant dix mois consécutifs, sa part de marché ayant augmenté à 30,8 % en octobre.

La marque fait preuve d'un dynamisme continu en ciblant des utilisateurs aux intérêts différents. En soutenant le développement de différents sports, elle associe l'esprit sportif à l'expérience du produit, et fait la promotion d'un mode de vie écologique, intégré et sain auprès des utilisateurs du monde entier en répondant à leurs besoins.

Par exemple, GWM a commandité le Red Bull Quicksand et la Coupe de monde de rugby à sept sur le marché sud-africain, offrant aux utilisateurs la possibilité de découvrir des produits intelligents et à la mode. Au sein du marché australien, elle a collaboré avec la World Surf League et commandité le IRONMAN Western Australia, présentant une image de marque jeune et dynamique aux clients locaux. La marque a également appuyé Pulse, un tournoi de netball féminin en Nouvelle-Zélande, l'événement Downhill Race au Chili, et d'autres événements dotés de caractéristiques locales qui attirent les utilisateurs souhaitant faire un essai routier.

GWM a apporté des précisions sur son concept de mondialisation « orientée vers l'utilisateur » lors de l'édition 2022 de la conférence sur les marchés étrangers. Insistant sur ce concept, l'entreprise continuera de créer des produits verts et intelligents et organisera des activités adaptées aux cultures régionales afin de répondre aux besoins des utilisateurs mondiaux pour différents scénarios personnalisables.

