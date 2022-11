BAODING, Chine, le 9 nov. 2022 /CNW/ - GWM a publié les dernières données sur les ventes le 4 novembre. L'entreprise a vendu 100 208 unités sur le marché mondial en octobre. Ses ventes de véhicules ont atteint un sommet record de 21 052 unités sur les marchés outre-mer, en hausse de 49,58 %. De janvier à octobre 2022, GWM a vendu 132 796 véhicules à l'étranger, soit une augmentation de 18,55 % sur 12 mois, et a obtenu d'excellents résultats de vente dans de nombreux marchés.

GWM atteint un niveau de ventes mensuelles à l’étranger le plus important jamais enregistré en octobre (PRNewsfoto/GWM)

Selon les données publiées par la National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA), GWM s'est hissé au sixième rang parmi les meilleures marques automobiles locales en octobre, surpassant Ford et Kia. HAVAL JOLION a vendu près de 8 000 unités en Afrique du Sud de janvier à octobre de cette année et a récemment reçu le prix de la meilleure voiture de fabrication importée de l'année de la NAAMSA. Le camion GWM a également réalisé d'excellentes ventes en Afrique du Sud. En octobre, GWM POER s'est classé parmi les dix premiers segments du marché local.

En Australie, selon le rapport VFACTS de la Federal Chamber of Automotive Industries sur les ventes de voitures neuves, le volume des ventes de GWM a augmenté de 45,5 % sur 12 mois en octobre, surpassant Tesla et Subaru et se classant parmi les 10 premiers. De janvier à octobre, les ventes cumulatives de GWM ont dépassé 18 000 unités, avec une augmentation de 26,5 % sur 12 mois.

En Thaïlande, où les véhicules à énergie nouvelle (VEN) battent maintenant leur plein, le modèle ORA GOOD CAT de GWM a maintenu sa position de leader sur le marché local des véhicules électriques. En juin 2022, le modèle ORA GOOD CAT GT a été lancé en Thaïlande, et les 500 commandes préalables ont été réservées en 58 minutes. À la fin d'octobre de cette année, les commandes cumulées de GOOD CAT et GOOD CAT GT avaient dépassé 5 500 unités, établissant un nouveau pic de ventes pour les modèles de VE en Thaïlande.

Afin de répondre aux besoins de divers clients internationaux en matière de déplacements écologiques et à faibles émissions de carbone, GWM a successivement lancé un certain nombre de modèles à énergie comme le HAVAL H6 PHEV, le H6 HEV et le JOLION HEV. Les trois modèles sont tous équipés de la technologie L.E.M.O.N. DHT et peuvent modifier intelligemment les modes de conduite dans différents scénarios pour réduire la consommation de carburant.

GWM prend constamment de l'expansion en Europe, qui est un marché de VEN haut de gamme. En octobre 2022, GWM a présenté divers VEN intelligents, dont WEY Coffee 01, WEY Coffee 02, les modèles purement électriques ORA GOOD CAT (à savoir FUNKY CAT sur le marché européen) et Lightning Cat (pour le marché chinois) au Salon de l'automobile de Paris 2022. Grâce à leur excellente conception et à leur technologie de pointe, ces modèles ont attiré une grande attention chez les clients.

À l'heure actuelle, GWM a diversifié ses produits sur le marché mondial. L'entreprise prévoit continuer d'accroître ses investissements dans des produits intelligents et VEN afin de mieux répondre aux besoins différenciés des clients mondiaux.

