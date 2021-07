Depuis sa création, HYCET s'est engagée à réaliser des percées et des innovations en s'appuyant sur sa capacité de conception de produits uniques. Elle a mis au point un laboratoire national de produits doté de la plus importante capacité d'expérimentation et de tests au monde, en s'appuyant sur un excellent potentiel de recherche et développement sur le plan scientifique. La marque a remporté le prix Technology Progress Award à maintes reprises. Son moteur à essence GW4C20B 2.0T développé de façon autonome a remporté sept fois le titre de « meilleur moteur en Chine ». HYCET fabrique également des moteurs dotés de la technologie CVVL. À part HYCET, seulement trois autres grandes marques dans le monde (BMW, Nissan et Toyota) maîtrisent pleinement cette technologie. Le dix-millionième moteur qui est sorti de la chaîne de montage est un moteur à essence 1,5 T à injection interne directe dont le numéro de modèle est 4B15C. Ce moteur offre une puissance maximale de 135 kW, un couple maximal de 275 Nm et un taux de consommation de carburant minimal de 218,2 g/kWh, ce qui le classe parmi les plus performants de l'industrie en ce qui a trait au rendement de combustion et au niveau d'émission. À l'avenir, le modèle JOLION et d'autres modèles de HAVAL seront équipés de ce moteur haute puissance.

Dans cette nouvelle ère de développement axé sur les faibles émissions de carbone et l'économie d'énergie, en s'appuyant sur six plateformes de produits de moteurs, HYCET a non seulement produit différents moteurs à essence et diesel, mais a également déployé tous les efforts possibles pour développer des moteurs DHT, des moteurs propulsés par l'énergie associée à l'hydrogène et des moteurs à combustible synthétique afin d'offrir un nombre de plus en plus élevé de produits pour répondre aux différentes demandes des consommateurs. À l'heure actuelle, HYCET a lancé le moteur à essence de 1,5 L à aspiration normale 4G15H spécialement conçu pour les véhicules électriques hybrides. Ce moteur fait appel à un certain nombre de technologies de pointe comme une pompe à eau électronique, un système de recirculation des gaz d'échappement, un système d'allumage à haut rendement, un système d'injection de carburant multipoint à 4,5 bars, un taux de compression de 13:1 et le cycle d'Atkinson. Entre-temps, ce produit est entièrement intégré à la technologie L.E.M.O.N. DHT de GWM, ce qui permet de promouvoir le moteur sur un plus grand nombre de marchés et de le comparer aux produits automobiles européens et américains. De plus, selon le plan, HYCET lancera également un moteur hybride spécial de 2,0 T affichant une efficacité thermique dépassant 45 % en 2023, en plus des premiers moteurs à combustible synthétique et moteurs à hydrogène à haut rendement thermique qui seront lancés respectivement en 2024 et 2025, offrant aux automobilistes une expérience plus évoluée et plus verte.

À l'avenir, la marque HYCET de GWM effectuera des itérations approfondies de trois éléments, soit le développement vert et à faibles émissions de carbone, le contrôle intelligent et la puissance à haut rendement. Pour ce faire, elle continuera d'adhérer au concept de recherche et développement qui consiste à « réaliser des investissements ciblés et devenir un chef de file de l'industrie » pour tirer pleinement profit d'activités indépendantes de recherche et développement dans le domaine de l'énergie de qualité supérieure.

