BAODING, Chine, 19 avril 2023 /CNW/ - Le 18 avril, GWM a dévoilé ses cinq grandes marques, HAVAL, TANK, ORA, POER et WEY, au 20e Salon international de l'industrie automobile de Shanghai (« Auto Shanghai 2023 »), et a présenté une gamme complète de véhicules à énergies nouvelles.

GWM a convié 300 médias et distributeurs de plus de 60 pays et régions pour apprécier l'expérience des technologies et des VEN intelligents sur le kiosque de GWM, au salon Auto Shanghai 2023.

GWM accélère l’électrification en présentant en première mondiale sa gamme de véhicules à énergies nouvelles (VEN) au salon Auto Shanghai 2023 (PRNewsfoto/GWM)

Au cours de la cérémonie, Parker Shi, vice-président et chef de marché international chez GWM, a indiqué aux médias que la transformation vers les énergies nouvelles de GWM avait le vent en poupe, en s'appuyant sur l'écosystème forestier. Le salon Auto Shanghai 2023 est une excellente occasion pour GWM de montrer au monde entier ses réalisations de véhicules intelligents avec plus de 15 véhicules à énergies nouvelles dévoilés.

GWM HAVAL a dévoilé sa toute nouvelle gamme de produits vedettes, et le nouveau VUS moyen à énergie nouvelle (surnommé « Fierce Dragon MAX » sur le marché chinois ») a été présenté en première mondiale. Il s'agit du premier modèle équipé de la technologie Hi4 (Hybrid Intelligent 4WD) qui adopte un concept modulable pour créer une image de produit plus jeune et plus futuriste. La nouvelle version 6x6 du GWM Pickup de GWM POER a été lancée en parallèle de la camionnette grand format hybride hautes performances POER Shanhai proposée en version HEV et PHEV, bien déterminée à fournir les meilleures solutions pour les camionnettes à énergies nouvelles.

GWM TANK a présenté deux VEN, le TANK400 en version PHEV, en avant-première mondiale, et le TANK500 en version PHEV, un VUS à énergies nouvelles tout-terrain de luxe, de moyen à grand format, qui sera prévendu partout dans le monde. En outre, GWM TANK a présenté au public les principales caractéristiques de ses produits, y compris les nouvelles technologies énergétiques tout-terrain et la fiabilité des produits, sous la forme d'une « scène réelle doublée d'une interaction virtuelle », qui ont été saluées par les médias.

GWM WEY, qui se concentre sur la catégorie de « véhicules électriques intelligents zéro anxiété », a lancé son premier modèle de véhicule militaire WEY Gaoshan en version PHEV au niveau mondial. Parallèlement, elle a aussi présenté le VUS électrique de six places Lanshan en version PHEV, ce qui permet à la marque de se tailler une place sur le marché des VEN intelligents haut de gamme. GWM ORA a également lancé deux modèles de véhicules purement électriques.

En outre, GWM a présenté de nombreuses technologies importantes, comme le moteur 3.0T V6 et les plateformes 9HAT+P2, Hi4 et TANK, et la super plateforme tout-terrain 6x6. Ces technologies de pointe ont été bien accueillies par les médias et les concessionnaires.

« Les produits d'électrification et les technologies de pointe reflètent la compétitivité de GWM. Nous nous réjouissons à l'idée d'offrir davantage de VEN GWM aux consommateurs locaux à l'avenir », a déclaré un distributeur du Brésil.

GWM continue à défendre l'idée de « se concentrer sur l'utilisateur ». S'appuyant sur l'innovation technologique, la société comprend pleinement les besoins des consommateurs dans la nouvelle ère énergétique.

Selon Parker Shi : « En se basant sur la philosophie des VEN intelligents de GWM "Plus vert, plus haut, plus sûr" (Greener, higher, safer), GWM s'appuiera sur l'écosystème forestier pour accélérer l'itération technologique et la mise à niveau des produits, et fournir aux utilisateurs du monde entier des produits de nouvelle énergie plus intelligents et de meilleure qualité. »

