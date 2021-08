GWM a enregistré une croissance des ventes dans le contexte des rebondissements continus associés à la COVID-19 et de la pénurie mondiale de puces. De janvier à juillet 2021, le volume global des ventes de véhicules de GWM a dépassé 700 000 unités, ce qui représente une hausse de 49,9 % par rapport à l'année précédente, et les ventes à l'étranger de l'entreprise ont dépassé 74 000 unités, soit une augmentation de 176,2 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente 10,4 % de ses ventes totales. Ces résultats démontrent l'énorme potentiel de GWM sur le marché mondial et l'évolution de sa stratégie dans le contexte actuel. Encouragés par ces résultats, les distributeurs étrangers ont surmonté les difficultés et fait des percées. GWM a décerné des prix Sales Pioneer Awards à quatre distributeurs de premier plan au Chili, en Arabie saoudite, en Côte d'Ivoire et en Ukraine.

S'appuyant sur les résultats obtenus et la stratégie 2025 de l'entreprise, Meng Xiangjun, qui assure la présidence tournante de GWM, a souligné lors de la conférence que la réalisation de gains à l'échelle mondiale passe inévitablement par le changement continu. Il a invité tous les employés de GWM à tirer profit de ces changements planétaires, et à faire en sorte que GWM se démarque de ses concurrents en mettant l'accent sur les gains axés sur les produits tout en misant sur l'expérience de l'utilisateur.

S'inspirant de la stratégie opérationnelle de la catégorie, GWM fera connaître ses produits à l'échelle mondiale grâce à « l'évolution de ses produits uniques » et à la « distinction de sa catégorie », et surclassera la concurrence mondiale grâce à des produits de qualité supérieure. Suivant les tendances mondiales en matière d'électrification, du réseautage et d'intelligence, GWM jouera un rôle de premier plan au sein du nouveau secteur de l'énergie en proposant une gamme complète de modèles de véhicules électriques. La marque s'appuiera sur la force de ses capacités techniques pour consolider sa position de chef de file en matière d'intelligence, et pour créer des produits plus écologiques, plus intelligents et plus sûrs pour les utilisateurs du monde entier.

En comptant réaliser des gains grâce à ses produits, GWM gagnera le cœur des utilisateurs en s'appuyant sur les innovations au sein de sa catégorie et dans l'ensemble du secteur, au moyen de « réformes en profondeur de l'entreprise » qui se traduiront, au bout du compte, par des gains découlant de l'établissement d'une marque de renommée mondiale. Tout en favorisant une approche systématique axée sur l'utilisateur, GWM attire également un nombre croissant d'utilisateurs grâce à des mises à niveau sur le plan du marketing et à l'itération de ses méthodes. L'entreprise renforce également un écosystème de services intelligent et novateur, afin de dépasser les attentes des utilisateurs du monde entier et de récolter les fruits de sa stratégie de bouche à oreille.

Lors de la conférence, GWM a rappelé aux distributeurs étrangers l'importance de ses objectifs stratégiques qui visent à faire en sorte que les volumes globaux de production et de ventes de l'entreprise atteignent 4 millions d'unités et que le nombre de véhicules vendus à l'étranger par celle-ci atteigne 1 million d'unités d'ici 2025. La marque s'appuiera sur le tout nouveau segment de produit en ayant comme objectif d'offrir une expérience utilisateur complète, dans le but de créer des expériences de produits diversifiées et des méthodes novatrices pour les utilisateurs du monde entier. GWM poursuivra son évolution et continuera de se démarquer de ses concurrents mondiaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1592420/1.jpg

SOURCE GWM

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pupu Li, +86-13466544432, [email protected]