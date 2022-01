Les véhicules de marque HAVAL sont demeurés en tête des ventes de GWM en 2021, affichant des ventes annuelles de plus de 770 000 unités et des ventes totales cumulatives de plus de 7 millions d'unités.

Le HAVAL JOLION tendance, le très intelligent HAVAL H6 HEV et de nombreux autres modèles ont suscité l'intérêt des utilisateurs du monde entier, devenant les vedettes de la catégorie des VUS. Les statistiques indiquent que le HAVAL H6 HEV a figuré au deuxième rang dans la catégorie des VUS de classe C en Thaïlande pendant cinq mois consécutifs.

La catégorie des camionnettes de GWM a également fait bonne figure, affichant des ventes totales de 233 006 unités. Ce résultat s'explique surtout par la progression de la camionnette de GWM dans plus de 50 pays et régions, dont l'Australie, le Chili, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Les modèles POER et WINGLE de GWM sont devenus les plus importants générateurs de ventes de la catégorie des camionnettes de GWM, affichant des ventes totales cumulatives de 2 millions d'unités.

Première camionnette intelligente et sécuritaire de nouvelle génération au monde, le GWM POER a reçu les dernières cotes de sécurité rigoureuses cinq étoiles de l'ANCAP, qui s'est avérée la nouvelle référence dans l'ensemble de l'industrie. Cet exploit a permis au GWM POER de devenir « l'une des trois principales marques de camionnettes sécuritaires en Australie ».

En particulier, sur le plan de la performance du véhicule, le GWM POER est doté d'une force de traction de 3,5T et affiche de solides performances hors route. Si l'on tient compte à la fois du caractère utilitaire et du divertissement, la camionnette est devenue l'un des véhicules favoris des utilisateurs, répondant à divers scénarios d'utilisation comme la pêche au leurre et le camping. Le GWM POER a remporté le prix du « Meilleur modèle de l'année » dans le cadre d'une activité annuelle de sélection de modèles organisée par Autocar.

Dans le contexte de la montée en popularité des véhicules électriques, GWM a construit plusieurs nouvelles voies d'approvisionnement énergétique, y compris des technologies hybrides et entièrement électriques, en plus de lancer un éventail de modèles alimentés aux nouvelles énergies au cours des premières années de la planification de ses activités de recherche et développement.

En 2021, GWM a lancé les modèles HAVAL H6 HEV, HAVAL JOLION HEV, ORA GOODCAT et WEY Mocha PHEV sur les marchés étrangers, établissant ainsi sa présence au sein du marché international des véhicules alimentés aux nouvelles énergies au nom de marques chinoises. Les statistiques montrent que GWM a vendu 136 953 véhicules alimentés aux nouvelles énergies, ce qui représente 10,7 % des ventes totales de l'entreprise.

Seeking Alpha, le site Web offrant du contenu participatif pour le secteur des services financiers, a montré que GWM s'est classé au 13e rang au classement des ventes parmi les fabricants mondiaux de véhicules électriques, avec une part de marché de 2,1 %.

Compte tenu de ces volumes exceptionnels en matière de ventes, les marques HAVAL, ORA, TANK et autres marques de GWM continueront de lancer des produits aux styles différents afin de poursuivre la progression des ventes en 2022.

