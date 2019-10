GVG prédit qui seront les vainqueurs de la prochaine course au numérique - des entreprises en démarrage, des géants du numérique comme Amazon ou des géants traditionnels comme Walmart?

SAN FRANCISCO, 9 octobre 2019 /CNW/ - GVG Capital, la société de capital-investissement classée au premier rang mondial en matière de transformation numérique, a publié aujourd'hui Who Will Win Next Digital Race: startups, digital giants like Amazon or incumbents like Walmart, Tata, Lidl? (« qui remportera la prochaine course au numérique : des entreprises en démarrage, des géants numériques comme Amazon ou des géants traditionnels comme Walmart, Tata et Lidl? »), un document qui s'appuie sur la plus grande étude mondiale portant sur la transformation numérique et qui couvre 5 000 entreprises réparties dans 100 pays.

L'enjeu ne pourrait pas être plus grand alors qu'il y a de la place pour un seul vainqueur - un géant du numérique - dans chaque grand marché, par exemple Amazon dans le commerce de détail américain ou Tencent dans les médias chinois. Les « géants du numérique » sont des sociétés d'une valeur dépassant les 100 milliards de dollars qui dominent leurs marchés respectifs. D'ici 2030, on s'attend à ce que, à l'échelle mondiale, les consommateurs dépensent 50 billions de dollars de plus en ligne plutôt que dans des commerces ayant pignon sur rue, ce qui permettra de lancer 40 nouveaux géants numériques de 15 autres pays comme l'Inde et l'Allemagne dans des marchés de plusieurs douzaines de billions de dollars dans des secteurs allant de l'alimentation à la santé.

Faits saillants :

La première course au numérique (1995-2020) a produit 8 géants du numérique, dont 7 des 10 entreprises ayant la plus grande valeur au monde : 6 provenant des États-Unis (Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft et Netflix) et 2 provenant de la Chine (Alibaba et Tencent ).

La prochaine course au numérique (2020-2030) produira 40 nouveaux géants du numérique provenant de 15 autres pays : l'Inde, l'Indonésie, le Japon, Singapour, la Corée du Sud, la France , l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni, le Brésil, le Mexique et les Émirats arabes unis dans des marchés de plusieurs douzaines de billions de dollars : la santé, l'immobilier, l'alimentation, la vente au détail, les services financiers, les médias, les produits de consommation, le transport, les télécommunications et la technologie.

Les géants traditionnels auront une fenêtre pour tenter leur chance, puisque les entreprises en démarrage et les géants du numérique font face à des défis structurels, à une contre-offensive des gouvernements, au ressentiment populaire et au scepticisme des investisseurs.

Pour remporter la prochaine course au numérique et mettre sur pied de nouveaux géants du numérique, les sociétés doivent offrir une expérience client 10 fois meilleure, fonctionner à la vitesse du fondateur-propriétaire et perturber leurs marchés grâce à une innovation Web. Les sociétés dont l'actionnariat est concentré, qu'il s'agisse de sociétés possédées par leur fondateur, une famille ou des intérêts privés, disposent d'un avantage significatif.

« Nos connaissances sont le fruit de 25 années d'expérience pratique et elles nous ont permis de mettre sur pied 30 chefs de file des marchés numériques sur 4 continents dans plus d'une douzaine de secteurs, dont le commerce de détail, l'intelligence artificielle, la logistique, les services financiers et l'alimentation », selon M. Love Goel, président et directeur général de GVG et auteur du rapport. Le rapport complet est disponible à l'adresse suivante : https://bit.ly/35fbjLt.

À propos de GVG Capital (https://www.gvgcapital.com/)

GVG Capital est une société de capital-investissement de premier plan réputée pour avoir dirigé les 7 transformations numériques les plus réussies au monde, pour avoir mis sur pied des entreprises en démarrage d'une valeur de 18 milliards de dollars, pour avoir débloqué 100 milliards de dollars de valeur pour les actionnaires et pour avoir aidé des douzaines de sociétés emblématiques comme Apple, Walmart, ABInbev, Macy's, P&G, BMW, Lojas Americanas et Future Group à lancer et à développer leurs activités numériques.

PERSONNE-RESSOURCE : Jonathan Wright, Hollenbeck Group, 415-216-8592, jonathan@thehollenbeckgroup.com

