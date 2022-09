Guy Cormier de Desjardins part à la rencontre de 750 jeunes du Québec

MONTRÉAL, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins et le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) unissent leurs forces et mettent à profit leurs réseaux pour créer une tribune jeunesse unique. Alors que la situation économique actuelle change la donne sur des enjeux cruciaux comme l'emploi, l'entrepreneuriat, le logement et l'éducation, cette initiative a pour but de créer un espace permettant des échanges productifs avec des jeunes professionnels et entrepreneurs provenant de plusieurs régions du Québec.

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, sera l'hôte de 6 rencontres régionales qui accueilleront en moyenne 125 participants. À l'occasion de ces événements, ceux-ci pourront interagir avec des experts chevronnés. Le premier arrêt se fera le samedi 17 septembre à Trois-Rivières. Il mettra notamment en vedette deux personnalités reconnues pour leurs connaissances et leurs compétences dans le marché de l'emploi :

« Dans le contexte social et économique que l'on connaît, les défis auxquels les jeunes font face sont plus nombreux et plus complexes. Ce projet avec le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec nous permettra d'aller plus loin en collaborant avec celles et ceux qui détiennent une grande partie des clés de l'avenir. Collectivement, nous devons offrir aux jeunes les conditions gagnantes pour qu'ils s'épanouissent et réalisent leurs rêves. Nous devons les aider à faire leur chemin, quel qu'il soit. J'en fais un engagement personnel et organisationnel » a mentionné Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« Nous sommes très reconnaissants à l'égard de M. Guy Cormier d'avoir choisi le RJCCQ pour poursuivre un dialogue qu'il a entamé avec des jeunes de tout horizon depuis son arrivée à la tête de Desjardins. Ce sera une occasion d'échanger avec une personnalité d'affaires inspirante et ancrée sur la voix des jeunes. Les jeunes chambres de commerce du Québec et leurs ailes jeunesses sont pleinement mobilisées à faire de ces rendez-vous un succès. Nous vous invitons à être des nôtres, les places sont limitées » a déclaré Pierre Graff, PDG du RJCCQ.

À propos du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)

Depuis 30 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec soutient un réseau d'une quarantaine de jeunes chambres de commerce et d'ailes jeunesse à travers le Québec, représentant plus de 10 000 jeunes professionnels, cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. En plus d'avoir une grande étendue géographique, il compte parmi ses rangs 12 organisations issues de communautés culturelles. Le RJCCQ a comme objectif principal de soutenir et faire rayonner les jeunes gens d'affaires dans leur écosystème.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 404 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par MediaCorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

