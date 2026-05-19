MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - Gray, développeur de la plateforme d'orchestration des soins GrayOS, a annoncé la semaine dernière à l'occasion de l'ESTRO le déploiement de sa solution à Gustave Roussy, premier centre de cancérologie en France et en Europe. Ce déploiement fait de Gustave Roussy le premier établissement européen à déployer GrayOS pour optimiser ses opérations en radiothérapie.

Plus de 4 200 patients ont été traités par le département de radiothérapie de Gustave Roussy en 2025, ce qui représente plus de 50 000 séances assurées par une équipe de 150 professionnels de santé.

GrayOS s'interface avec les systèmes existants de l'établissement (MOSAIQ et DxCare) pour optimiser en continu la planification des rendez-vous de radiothérapie, en tenant compte des contraintes cliniques, des ressources disponibles et des règles opérationnelles du département. L'objectif est de réduire les délais de prise en charge des patients, d'optimiser l'utilisation des machines et de soulager les équipes du travail de coordination manuelle.

"La radiothérapie devient chaque année plus précise, plus individualisée, plus intégrée aux autres modalités thérapeutiques. Cette évolution, qui bénéficie directement aux patients, génère aussi une complexité opérationnelle que les outils existants n'absorbent plus suffisamment. En déployant GrayOS, nous faisons le choix d'une infrastructure capable d'évoluer au rythme de notre discipline et de nos volumes, et qui permet à nos équipes de se concentrer sur ce qui compte le plus : la qualité des soins délivrés à chaque patient."

- Professeur Éric Deutsch, Chef du Département de Radiothérapie de Gustave Roussy.

Ce déploiement s'inscrit dans le Plan Stratégique Institutionnel 2030 de Gustave Roussy, qui vise à moderniser les parcours patients, améliorer la coordination multidisciplinaire et doter l'établissement des outils nécessaires pour absorber des volumes et une complexité de soins en constante évolution.

Les établissements qui déploient GrayOS rapportent une augmentation de 5 à 15 % du nombre de patients traités à ressources constantes, une gestion plus fluide des trajectoires de soins, et une réduction de 80 % du temps passé à la coordination des rendez-vous. Ces résultats sont issus d'analyses d'impact validées par les établissements.

À propos de Gray

Gray accompagne les centres de cancérologie face à la complexité croissante de la prestation de soins. Sa technologie, GrayOS, est la première plateforme d'orchestration des soins dédiée à la cancérologie. S'intégrant aux systèmes cliniques existants, notamment MOSAIQ, ARIA, Epic et Cerner, la technologie optimise en continu l'équation capacité-demande à travers l'ensemble des trajectoires de soins. Déployée dans des centres de cancérologie en Amérique du Nord et en Europe, GrayOS permet aux établissements d'optimiser l'utilisation de leurs ressources, de réduire le fardeau administratif et d'améliorer l'accès aux soins. GrayOS est disponible partout dans le monde.

Contact média

Raphaèle Piot-Rolland, Vice-Présidente des opérations

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SOURCE Gray Oncology Solutions