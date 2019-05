Guidepoint élargit sa présence au Moyen-Orient et ouvre un bureau à Dubaï

NEW YORK, 28 mai 2019 /CNW/ - Guidepoint, un grand réseau d'experts basé à New York, a élargi sa présence internationale à un tout nouveau marché au Moyen-Orient en s'établissant à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Un bureau offrant toute une gamme de services a été ouvert afin d'améliorer la capacité du cabinet à satisfaire une clientèle en pleine expansion dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique.

Les nouveaux bureaux de Guidepoint sont situés dans le Centre financier international de Dubaï (DIFC), dans le cœur du quartier financier de Dubaï, et il va accueillir des gestionnaires de projets chevronnés, des chercheurs expérimentés et des professionnels du développement des affaires.

Albert Sebag, chef de la direction de Guidepoint, a déclaré : « Dubaï était la prochaine étape qui s'imposait à nous dans le cadre de notre expansion mondiale permanente. Au cours des dernières années, nous avons connu une croissance internationale couronnée de succès en ouvrant de nouveaux bureaux à Séoul, Düsseldorf et Tokyo et en emménageant dans des locaux plus vastes à San Francisco et Boston pour accueillir nos équipes qui ne cessent de se développer ».

Bilal Sabouni, directeur, responsable du Moyen-Orient, a déclaré : « Nos nouveaux bureaux nous permettent de consolider notre modèle de service fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en particulier pour nos clients du Moyen-Orient qui travaillent du dimanche au jeudi. Grâce à l'appui de nos équipes locales, nous allons améliorer notre temps de réponse et fournir un service de qualité où l'interaction avec le client est primordiale ».

Guidepoint, un grand cabinet axé sur les réseaux d'experts, met ses clients en contact avec des experts techniques - des conseillers - chevronnés dans leurs domaines respectifs, qui font partie de son réseau professionnel mondial. Les clients de Guidepoint tirent parti des connaissances et des perspectives partagées par les conseillers pour se tenir informés et prendre des décisions d'affaires plus éclairées. La palette de services du cabinet, qui englobe les consultations téléphoniques, les sondages, les événements et les produits exclusifs d'analyse de données, aide les professionnels à avoir une compréhension complète d'un sujet avant de prendre des décisions stratégiques ou d'investissement. Sur la liste des clients multinationaux de Guidepoint figurent neuf des dix principaux cabinets de conseil et certains des grands fonds spéculatifs, sociétés de financement par capitaux propres et sociétés publiques classées au palmarès Fortune. La plate-forme de conformité de Guidepoint, à la pointe du secteur, est supervisée par la directrice juridique de Guidepoint, une ancienne avocate de la Commission américaine des valeurs mobilières (la SEC) chargée de l'application des lois. Cette plate-forme facilite les interactions adéquates entre clients et conseillers en appliquant les propres politiques et procédures de Guidepoint et met en place des contrôles personnalisés et propres au client à la demande de celui-ci. Guidepoint n'est pas un conseiller en placement inscrit et ne peut pas traiter d'affaires à titre de conseiller en placement, ni donner des conseils en la matière.

