Les caractéristiques les plus impressionnantes du système de détection de la fièvre par infrarouge Guide QT sont sa configuration minimale et son installation facile. Le produit comprend uniquement une caméra thermique, un écran et un logiciel correspondant. De plus, le processus d'installation ne dure que cinq minutes. Il présente également une compatibilité rétrospective, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent connecter leurs vieux ordinateurs au produit et ainsi prolonger l'utilité et la durée de vie des appareils plus anciens.