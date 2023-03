Guide Sensmart a inauguré la nouvelle lunette de visée thermique - série TR à l'IWA 2023

WUHAN, Chine, le 2 mars 2023 /CNW/ - Guide Sensmart, le principal fabricant d'imagerie thermique, vient d'assister à la foire commerciale internationale Enforce Tac 2023, qui réunit des professionnels des forces de l'ordre et des militaires pour présenter ses produits thermiques classiques qui ont reçu une réponse extraordinaire. Et maintenant, il se présente à IWA 2023.

Guide Sensmart à Enforce Tac (PRNewsfoto/Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd) Guide Sensmart à IWA. (PRNewsfoto/Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd)

Au cours des 40 dernières années, IWA OutdoorClassics est devenue la plus importante foire commerciale internationale pour la chasse, les sports de tir, l'équipement pour les activités de plein air et pour les applications de sécurité civiles et officielles. Cette fois-ci, Guide Sensmart y présentera tous ses produits d'imagerie thermique les plus populaires, y compris monoculaire d'imagerie thermique portatif TK Gen2, les jumelles thermiques portatives de la série TN, le fusil d'imagerie thermique de la série TU et le nouveau modèle de lunette de visée thermique de la série TR, etc.

La série TR adopte le capteur de 12 um avec une résolution de 640 sur 512, un écran OLED de 1024 sur 768 et un dégagement oculaire de 48 mm qui convient mieux à la visée. Grâce au capteur puissant et à l'algorithme d'image, la qualité d'image est améliorée. Trois lentilles de 25 mm, 35 mm et 50 mm offrent plus de possibilités. Les utilisateurs peuvent régler la luminosité et le contraste de l'image, ce qui améliore la lisibilité. La batterie 18650 qui est rapide et facilement remplaçable permettant cinq heures d'autonomie. La fonction de paramétrage de la hauteur de la cible pour le télémètre peut s'adapter à la taille de la proie dans différentes zones. La nouvelle notification de distance permet aux utilisateurs de définir la hauteur de la proie et le périmètre effectif. Les utilisateurs peuvent facilement déterminer si la proie entre dans le périmètre au moyen de la ligne de notification sur l'interface. Pour répondre aux différents besoins des utilisateurs en matière de chasse, 10 réticules différents sont conçus pour permettre aux utilisateurs de faire un choix. Le capteur 12 um plus avancé avec une plus grande amplitude visuelle et une plus grande plage de détection est utilisé. La série TR offre également une résistance aux chocs exceptionnellement élevée allant jusqu'à 800 G. Par rapport aux lunettes de visée précédentes, la série TR présente plus d'avantages, surtout en ce qui concerne le poids et la durée de vie de la batterie.

IWA 2023 approche à grands pas! Venez rendre visite à Guide Sensmart au kiosque 513 dans le hall 4A pour découvrir la nouvelle technologie de pointe. Au plaisir de vous voir à Nuremberg!

IWA OutdoorClassics

À propos de Guide Sensmart

Créé en 2016, Guide Sensmart se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits d'imagerie thermique infrarouge pour des applications commerciales. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.guideir.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013286/Guide_Sensmart_Enforce_Tac.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013287/Guide_Sensmart_IWA.jpg

SOURCE Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Daisy Lee, Téléphone : +86-13207192755