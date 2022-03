Besoin d'une citation ou d'un regard neuf? Mackenzie compte des commentateurs macroéconomiques parmi les plus reconnus au Canada

TORONTO, le 24 mars 2022 /CNW/ - Les conseillers financiers et les investisseurs canadiens font face à de nouvelles réalités économiques et à un univers des placements en mutation alors que le monde tourne la page sur la pandémie de COVID-19. L'année 2022 amènera une nouvelle série de défis et d'occasions pour les investisseurs, et leur faculté d'adaptation dépendra grandement de la réaction des marchés financiers aux contrecoups de la pandémie et aux nouveaux phénomènes en émergence dans le monde, comme les tensions géopolitiques et l'inflation.

Placements Mackenzie dispose d'une équipe diversifiée d'experts de haut calibre qui peuvent expliquer et commenter une grande variété de sujets pertinents liés aux placements, dont :

l'élaboration d'un portefeuille et les stratégies de gestion de portefeuille

les marchés boursiers nationaux et internationaux

les tendances des placements à revenu fixe et la performance des marchés obligataires

les données sur l'inflation, les devises (y compris le dollar canadien) et la croissance économique

Voici les porte-parole de Mackenzie à votre disposition :

Jules Boudreau, économiste (bilingue)

Jules est chargé de produire des analyses économiques et de recherches en placement approfondies. Il conçoit et donne des présentations sur les perspectives économiques et les marchés des capitaux mondiaux aux clients de Mackenzie. Voici une liste très partielle des sujets que Jules peut commenter :

Les tendances particulières de l'économie et de la politique québécoises : secteurs clés, politique budgétaire, croissance économique, inflation

L'économie canadienne, et particulièrement les politiques de la Banque du Canada

L'analyse des économies, marchés boursiers et devises mondiaux

Les stratégies de placement et de répartition multi-actifs

Brent Joyce, stratège en placements

Brent se concentre sur les stratégies de placement macro générales et éclaire les clients et partenaires en placement de Mackenzie au sujet des marchés financiers et de la conjoncture économique. Brent peut s'exprimer sur un grand nombre de sujets, notamment :

Les perspectives des marchés boursiers et à revenu fixe mondiaux

Les tendances et données macroéconomiques concernant les actions et les obligations

Les devises et les prix du pétrole

Les mouvements des principaux secteurs boursiers et les thèmes sectoriels

Steve Locke, chef des placements, Titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs

Steve dirige une équipe d'environ 70 professionnels en placement qui se spécialisent dans les mandats à revenu fixe et multi-actifs au détail et institutionnels de Placements Mackenzie. Il est également président du Comité des placements mondiaux de Mackenzie. Steve peut fournir des commentaires notamment sur les sujets suivants :

Les tendances et marchés des titres à revenu fixe mondiaux : dette des États, obligations de sociétés de qualité investissement et marchés du crédit publics et privés à rendement élevé

L'analyse des données économiques et les politiques macroéconomiques

L'évolution des taux d'intérêt, les politiques des banques centrales, l'évolution du dollar canadien et des taux de change des pays du G7, et l'intégration des attentes inflationnistes dans les cours des titres

Les stratégies de portefeuille visant à équilibrer les risques et à protéger les portefeuilles contre la volatilité des marchés

Les stratégies de placement mondiales

Lesley Marks, cheffe des placements, Actions

Lesley dirige plus de 100 professionnels des placements qui participent à la gestion quotidienne des fonds de Placements Mackenzie à l'échelle de 12 des 13 boutiques de placement en actions de la société. Voici ses champs d'expertise :

Les perspectives des marchés boursiers de plusieurs régions du monde et les stratégies pour y tirer son épingle du jeu

L'analyse des données économiques

L'évolution des taux d'intérêt, les politiques des banques centrales, l'évolution du dollar canadien et les produits de base

Les événements majeurs sur les marchés : corrections, changements géopolitiques, annonces politiques, mises à jour de politiques

Des commentaires généraux sur les secteurs

La répartition de l'actif

Les tendances sur les marchés boursiers et les thèmes généraux des marchés financiers

Todd Mattina, économiste en chef et cochef de l'équipe des stratégies multi-actifs

Todd puise dans ses connaissances approfondies de l'économie et des marchés des capitaux pour fournir des analyses éclairantes et des modèles d'investissement détaillés à l'équipe de gestion des placements de Mackenzie. Il codirige l'équipe des stratégies multi-actifs, qui est chargée d'offrir des solutions multi-actifs, d'actions et de change aux clients individuels et institutionnels. Todd peut s'exprimer sur les sujets suivants :

Les données, tendances et thèmes macroéconomiques mondiaux

Les phénomènes économiques au pays et dans le monde : de la croissance économique et des attentes inflationnistes jusqu'aux marchés des capitaux

Les politiques macroéconomiques mondiales, notamment celles de la Réserve fédérale et de la Banque du Canada , et les politiques budgétaires à l'échelle mondiale

, et les politiques budgétaires à l'échelle mondiale Les stratégies de répartition de l'actif dans différentes régions du monde : actions mondiales, titres à revenu fixe, dollar canadien

Les décisions de politique économique internationale : FMI, Banque mondiale et autres organisations multilatérales

