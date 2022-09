Guichet d'accès à la première ligne - Un service numérique complémentaire maintenant disponible pour répondre aux besoins de santé de la population

QUÉBEC, le 23 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Guichet d'accès à la première ligne (GAP) est une porte d'entrée qui offre une démarche simplifiée aux personnes qui sont sur la liste d'attente pour un médecin de famille, ainsi qu'à celles prises en charge par un groupe de médecins de famille et qui souhaitent obtenir un rendez-vous médical ou un service de santé par le bon professionnel de la santé.

Un service numérique complémentaire est en déploiement actuellement afin d'offrir le bon service de santé, par la bonne personne, au bon moment.

Le déploiement du GAP est graduel. Depuis son lancement, plusieurs citoyens ont contacté le service afin d'être orientés vers les ressources pouvant répondre le plus rapidement à leurs besoins en santé, par exemple une consultation médicale, une visite chez le pharmacien, un programme de soutien ou encore pour obtenir des renseignements de santé utiles.

Dorénavant, en composant le 811, trois services sont disponibles :

Info-Santé, en choisissant l'option 1;

Info-Social, en choisissant l'option 2;

GAP, en choisissant l'option 3.

Guichet d'accès à la première ligne numérique

L'ajout du GAP numérique vient maintenant compléter l'offre du GAP téléphonique. Il permettra de regrouper les réponses aux questions les plus fréquemment posées par téléphone, pour ainsi réduire le temps d'attente au téléphone pour les usagers et répondre plus rapidement aux besoins de santé de la population. Le GAP numérique est accessible sur la page Québec.ca/GuichetAccès.

La première mise en ligne, qui sera testée dans les prochaines semaines, permettra donc de fournir des informations sur un éventail de sujets (par exemple, l'obtention d'un formulaire, les symptômes de certaines maladies, la planification familiale, les troubles mentaux, les prélèvements, la vaccination, etc.).

Guichet d'accès à la première ligne téléphonique

Le GAP téléphonique est utilisé pour la prise de rendez-vous. Il permet au citoyen de contacter un professionnel de la santé, qui évalue son besoin et l'oriente vers la ressource appropriée, dans un délai raisonnable.

Rappelons que les Québécois qui ont déjà accès à un médecin de famille peuvent continuer d'appeler leur clinique ou Groupe de médecine de famille (GMF) jusqu'au moment où tous les rendez-vous pourront se prendre sur une plateforme unique.

Obtenir une consultation avec un professionnel de la santé

Par ailleurs, rappelons que plusieurs ressources sont disponibles afin d'obtenir un rendez-vous avec un professionnel de la santé ou pour trouver un service adapté à ses besoins, selon sa situation.

Si vous n'avez pas de médecin de famille et que vous avez besoin de consulter un médecin ou un professionnel de la santé le jour même ou le lendemain, il existe des options avec ou sans rendez-vous.



Dans certaines régions, les super-cliniques offrent différents services aux patients sans médecin de famille.



Dans toutes les régions du Québec, il est possible de chercher des ressources qui offrent des consultations médicales le jour même ou le lendemain.

Si vous êtes en attente d'un médecin de famille :

À la suite de votre inscription au Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF), vous pouvez utiliser le GAP pour obtenir une consultation ou un service médical.

Si vous êtes pris en charge par un groupe de médecins :

Vous avez récemment été informé de votre prise en charge par un groupe de médecins ? Vous pouvez utiliser le GAP pour obtenir une consultation ou un service médical.

Si vous avez un médecin de famille :

Pour obtenir une consultation, vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne ou par téléphone auprès de votre clinique ou de votre CLSC habituel.

Si vous ne pouvez pas obtenir de consultation dans votre GMF ou votre clinique, il existe des options de consultation rapide avec ou sans rendez-vous.

Dans certaines régions, les super-cliniques offrent différents services aux patients sans médecin de famille.



Dans toutes les régions du Québec, il est possible de chercher des ressources qui offrent des consultations médicales le jour même ou le lendemain.

Faits saillants :

Notons que la mise en œuvre du GAP numérique est évolutive et que la prise de rendez-vous pourra éventuellement se faire en ligne. Des tests sont effectués en continu pour améliorer l'offre de service ainsi que l'expérience client. Des ajustements et bonifications seront apportés au cours des prochains mois afin de répondre le plus largement possible aux besoins de la population.

Les personnes qui sont moins à l'aise avec les outils numériques peuvent contacter la ligne téléphonique de soutien à l'intention des utilisateurs : 1 877 644-4545.

Enfin, précisons que les personnes qui ont été informées récemment de la prise en charge par un groupe de médecins de famille n'ont pas à contacter leur clinique, ou à se présenter sur place, afin de confirmer leur inscription.

Si ces personnes ont besoin de consulter pour un service de santé, elles peuvent visiter le GAP numérique ou contacter le GAP par téléphone.

