Guerre commerciale : les entreprises du Grand Montréal craignent une récession

MONTRÉAL, le 9 avril 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile un coup de sonde visant à mieux comprendre les préoccupations des entreprises montréalaises face aux incertitudes politiques et économiques actuelles, particulièrement en lien avec les politiques commerciales de la présidence américaine.

« L'escalade des mesures tarifaires de l'administration américaine crée un climat d'instabilité sans précédent. Dans ce contexte, la Chambre a pris le pouls de ses membres afin de bien comprendre leurs inquiétudes. Le verdict est clair : la crainte d'une récession est généralisée. Plus spécifiquement, le milieu des affaires s'inquiète de l'instabilité économique, de la perte d'accès au marché américain et des impacts potentiels d'une escalade éventuelle des mesures protectionnistes. Cette situation pousse les entreprises à revoir leur modèle d'affaires et à réfléchir à des stratégies de mitigation pour assurer leur pérennité », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Un pessimisme économique marqué

« Le coup de sonde révèle une confiance chancelante face aux perspectives économiques pour le Canada. Près de 60% des entreprises sondées se disent peu confiantes pour l'année à venir. Les principales inquiétudes évoquées sont : la conjoncture économique (70%), les tarifs à l'exportation canadienne, l'accès plus limité au marché américain (40%) et la perturbation des chaînes d'approvisionnement (33%). Ce pessimisme ambiant appelle une réponse musclée. Soutien financier, accompagnement stratégique accru, vision claire : les gouvernements doivent renforcer leur engagement pour limiter les effets d'une guerre commerciale qui ne fait que commencer », a ajouté Michel Leblanc.

Des conséquences dramatiques

« Les tensions commerciales auront des effets concrets et immédiats. L'incertitude force les entreprises à une remise en question en profondeur. Plus de 55% des entreprises anticipent une baisse de leurs ventes en raison des tarifs, et près de 50% s'attendent à ralentir leurs investissements et leur croissance. Déjà, 60% d'entre elles réévaluent leur modèle d'affaires, et la moitié repoussent des décisions stratégiques. Alors que le retard de productivité de nos entreprises constitue un énorme enjeu à l'échelle du pays, ces reports sont particulièrement alarmants », a précisé Michel Leblanc.

Des solutions connues et qui doivent être déployées d'urgence

« Deux entreprises sur trois font affaire avec les États-Unis et subissent de plein fouet l'instabilité actuelle. Pourtant, à peine 17% ont mis en place des stratégies pour en atténuer les impacts. Il faut accélérer la cadence. Plus de 64% prévoient mettre en place des stratégies pour se protéger, mais près de 30% n'ont pas encore identifié de solution. Pour survivre, la base d'affaires devra apprendre à diversifier ses marchés. Les entreprises s'attendent d'ailleurs à un soutien accru des gouvernements dans leurs efforts de diversification et pour simplifier le commerce intérieur canadien. C'est dans cette optique que la Chambre, avec Investissement Québec International et Québec International, tiendra le 5 mai un Forum stratégique sur la diversification des marchés. Il réunira experts, entreprises et décideurs pour outiller concrètement les entreprises face aux bouleversements de l'environnement commercial international », a conclu Michel Leblanc.

Consultez les faits saillants du coup de sonde exclusif de la Chambre sur notre site Web.

Pour en savoir plus sur notre Forum sur la diversification des marchés, rendez-vous ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Bluesky : @chambremontreal.bsky.social

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]