VICTORIAVILLE, QC, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - GTX, un leader mondial du traitement des données à distance par connectivité cellulaire et de l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Alexandre Thibault au poste de chef de l'exploitation. À titre d'opérateur aguerri, d'entrepreneur, d'investisseur et d'avocat, il amène une vaste expérience acquise notamment au sein de Vulog, où il a supervisé l'essor et le développement exponentiel de l'entreprise en Amérique du Nord. Alexandre jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de l'expansion de la plateforme de pointe qui propulse la croissance soutenue de GTX.

Au cours des dernières années, Alexandre a établi les assises solides de Vulog en Amérique du Nord, notamment à Toronto et en Californie. La compagnie française, qui a obtenu près de 100 millions de dollars canadiens en financement, est maintenant un leader mondial de la mobilité partagée. Alexandre était aussi l'un des entrepreneurs derrière le succès d'Edilex, chef de file de la génération documentaire automatisée, qu'il a vendue en 2015, avant de devenir associé au sein du cabinet d'avocats enregistrant la croissance la plus rapide au Canada.

« Je suis très heureux de me joindre à GTX. La croissance de la compagnie au cours des dernières années a non seulement été époustouflante, mais sa position dans le marché de la connectivité cellulaire offre d'énormes opportunités », a affirmé M. Thibault. « Les fondateurs sont extrêmement dynamiques et ont une perspective unique du potentiel de ce secteur. »

GTX a ajouté près de 200 employés à ses rangs dans la dernière année et a récemment établi un comité aviseur composé de gens d'affaires émérites. L'entreprise ajoute aujourd'hui une autre carte à son jeu pour réaliser ses grandes aspirations.

« Notre plateforme continuera de s'étendre à mesure que nous réalisons notre plan de croissance très ambitieux. L'expérience et la compréhension d'Alexandre de notre réalité opérationnelle seront d'importants actifs pour nous », a soutenu Yan Gagnon, président directeur-général de GTX.

À propos de GTX

Fondée en 2004 à Victoriaville, GTX opère une plateforme utilisant la connectivité cellulaire et l'intelligence artificielle dans des secteurs pouvant bénéficier du traitement de données à distance, comme le plein air et la sécurité. Les produits et services principaux de la compagnie sont commercialisés sous les marques Spypoint et Vosker.

GTX compte 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

