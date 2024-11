ISTANBUL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Lors du Global MBB Forum 2024 (MBBF 2024), GTI a lancé le recrutement mondial pour le projet Intelligent RAN, Ubiquitous AI, visant à accélérer l'autonomisation bidirectionnelle entre la 5G-A et l'IA dans le cadre de son programme de développement 5G-A×AI. Une discussion sur la convergence de la 5G-A et de l'IA a eu lieu avec des opérateurs et des partenaires industriels de calibre mondial, notamment GSMA, China Mobile, Telefónica, AIS, HKT, Zain, Leju Robot et Huawei. En explorant les technologies innovantes, les applications et les possibilités de coopération, le but est de débloquer de nouvelles opportunités pour la croissance des entreprises.

Fondé sur son programme de développement 5G-A×AI, le projet Intelligent RAN, Ubiquitous AI de GTI a deux objectifs majeurs. Premièrement, il combinera les réseaux 5G-A et l'IA pour permettre une exploitation et un entretien intelligents, une optimisation du réseau, des économies d'énergie et une monétisation de l'expérience, ce qui aidera les opérateurs mondiaux à améliorer la productivité de leur réseau. Deuxièmement, le projet accélérera le développement de l'industrie de l'IA mobile en intégrant l'IA dans diverses industries, en améliorant la capacité du réseau pour mieux prendre en charge les services d'IA et en promouvant l'innovation de références pilotes industrielles et de cas d'utilisation de grande valeur.

Depuis l'adoption commerciale de la 5G, environ 5,94 millions de stations de base 5G ont été déployées dans le monde, desservant 1,87 milliard d'utilisateurs 5G. En tant qu'évolution et amélioration de la 5G, la 5G-A a également fait l'objet d'une adoption commerciale et crée une nouvelle valeur pour les individus, les familles et les industries. Les technologies d'IA générative arrivent à maturité et fusionnent de plus en plus avec la 5G-A pour favoriser le développement d'applications intelligentes et d'interactions multimodales. Pour tirer le meilleur parti de cette fusion, GTI a lancé le programme de développement 5G-A×AI en mai de cette année, dans le but d'explorer des applications innovantes, de créer une nouvelle valeur commerciale et d'accélérer le développement de l'industrie de l'IA mobile.

Depuis son lancement, le programme bénéficie d'un large soutien, puisque ses membres initiaux se composent de plus de 20 opérateurs et partenaires d'Asie, d'Amérique et d'Europe. Ensemble, ces membres ont participé activement aux tâches principales et ont réalisé des progrès significatifs dans la mise en place de laboratoires ouverts, le développement d'une communauté d'innovation collaborative ouverte et l'exploration de cas d'utilisation innovants liés à l'intégration de la 5G-A×AI.

Le programme a mis en place et exploite quatre laboratoires ouverts afin de fournir des environnements de base, des équipements, des scénarios d'application industrielle et d'autres ressources pour l'innovation dans l'intégration 5G-A×AI centrée sur l'IA pour le RAN et le RAN pour l'IA.

Pour promouvoir la communauté d'innovation collaborative ouverte, GTI et GSMA Foundry ont lancé le premier lot de « défis » en septembre de cette année, ciblant les principaux obstacles à l'intégration de la 5G-A et de l'IA et créant de nouvelles opportunités de coopération.

Le programme a exploré des cas d'utilisation numérique et intelligente de grande valeur dans des scénarios tels que la vie quotidienne, l'industrie lourde, l'énergie, les transports et la gestion municipale. En s'appuyant sur des exemples de réussite de l'intégration de la 5G-A et de l'IA, il a développé des modèles commerciaux reproductibles comme références pour la création de valeur et la monétisation.

Créé en 2011, GTI est devenu une plateforme de coopération internationale influente dans le domaine des communications mobiles mondiales et compte aujourd'hui 146 membres opérateurs et 262 membres partenaires de l'industrie. À l'avenir, elle continuera à promouvoir une innovation intégrée de la 5G-A et de l'IA dans les technologies, les affaires et l'écosystème. Cela permettra de soutenir la transformation numérique et intelligente des économies et des sociétés, de découvrir de nouvelles opportunités de revenus et de propulser la croissance de l'industrie.

