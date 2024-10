GTCHAIR dévoile ses nouvelles chaises de bureau confortables lors de l'exposition du secteur des meubles ORGATEC 2024

COLOGNE, Allemagne, 25 octobre 2024 /CNW/ -- GTCHAIR a volé la vedette lors de l'exposition du secteur des meubles ORGATEC 2024 à Cologne, en Allemagne. Leur kiosque, situé dans le hall 8.1 A060, présentait une gamme de chaises de bureau géniales qui favorisent une position assise confortable et saine. Ces chaises sont conçues pour réduire la pression sur votre corps et garder votre dos et vos articulations en forme, même après de longues heures en position assise devant votre bureau.

Façonner l'avenir des espaces de bureau à l'exposition ORGATEC 2024

GTChair à l’exposition ORGATEC en Allemagne 2024. GTChair présente quelques produits. Un nouveau produit de GTChair : Alien Chair.

L'exposition ORGATEC 2024 était un événement d'envergure sur une superficie de 130 000 m2. Il rassemblait des acteurs importants du secteur du mobilier de bureau afin de présenter les dernières tendances pour les environnements de travail de l'avenir. GTCHAIR a impressionné les participants avec des chaises comme les chaises Alien, Open et Marrit Pro, spécialement conçues pour favoriser votre confort et votre santé pendant ces longues heures de travail.

Voici Alien : La plus grande innovation de GTCHAIR à ce jour

GTCHAIR attire l'attention avec sa nouvelle création, la chaise Alien. Il s'agit d'une chaise hors du commun, combinant une technologie géniale et une conception inspirée de l'espace. Le dossier flottant et le coulissement en douceur vous donnent l'impression que tout le monde a aimé le spectacle!

Améliorez votre espace de travail avec les chaises exceptionnelles de GTCHAIR

En plus de la chaise Alien, GTCHAIR a également lancé des versions améliorées de favoris du bureau comme Marrit Pro et Dvary Pro. L'entreprise a également présenté six nouvelles séries de chaises de bureau ergonomiques et sa chaise de jeu phare, la chaise Roc. Ces chaises visent à rendre votre travail ou votre installation de jeu super confortable et à vous sentir bien toute la journée.

À propos de GTCHAIR Améliorer la position assise depuis 1992

En affaires depuis 1992, GTCHAIR favorise le confort et la santé des personnes assises devant leur bureau. Avec plus de 60 inventions et produits brevetés vendus dans plus de 80 pays, l'entreprise est un choix de premier plan pour quiconque veut rester assis confortablement et en santé tout en travaillant.

PERSONNE-RESSOURCE : Carl Li, [email protected]