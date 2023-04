GSoft lance Talentscope, une nouvelle plateforme de gestion des talents pour maximiser le potentiel de chaque employé

Talentscope permet aux équipes de répertorier leurs compétences, de développer leurs talents et d'accélérer leur croissance afin de créer des lieux de travail plus enrichissants et plus performants.

MONTREAL, le 26 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, GSoft, l'entreprise technologique canadienne à l'origine d'une série de produits logiciels révolutionnaires qui améliorent l'expérience employé, a annoncé le lancement de Talentscope, sa nouvelle plateforme permettant aux équipes de cartographier leurs compétences afin de mieux comprendre ce qu'il leur faut pour réussir.

Ayant pour mission d'équiper les organisations avec les bons outils pour faire grandir et rayonner leurs talents, Talentscope construit une plateforme nouvelle génération de gestion des talents, faisant des compétences le point central de l'expérience employé. Le but ultime de Talentscope est de donner aux entreprises les informations nécessaires sur les compétences de leurs employés afin qu'elles puissent évaluer instantanément les besoins changeants et réussir dans un marché de plus en plus volatil.

« Dans un monde qui bouge aussi rapidement, les entreprises doivent réussir à développer leurs talents pour rester compétitives », déclare Simon De Baene, CEO de GSoft. « C'est la raison pour laquelle nous avons créé Talentscope. Nous voulons donner aux entreprises les moyens de comprendre leurs compétences et les faire progresser afin de créer des environnements de travail plus enrichissants et plus performants ».

Grâce à une interface simple et à une évaluation des compétences améliorée par l'IA, les entreprises peuvent bénéficier d'une vision plus claire et instantanée des capacités et des lacunes de leur équipe afin de développer les talents et de planifier les effectifs de manière plus efficace que jamais. Alors que les recherches révèlent une relation significative entre la gestion des talents et la performance[1] organisationnelle, cette solution arrive à point nommé pour les chefs d'entreprise.

« Avec Talentscope, nous avons pour mission de donner aux organisations les bons outils pour trouver et retenir leurs étoiles montantes, afin qu'elles puissent propulser le succès des employés et de l'organisation », dit Guillaume Roy, cofondateur et directeur produit chez GSoft. « Cette solution s'appuie sur les principales tendances macroéconomiques et technologiques pour aider les entreprises à préparer la main-d'œuvre pour l'avenir et à acquérir un avantage concurrentiel. »

Talentscope aide les employeurs à définir les prochaines étapes de la carrière de leurs employés et à établir des parcours de progression de carrière clairs afin que chaque employé puisse atteindre son plein potentiel. En mettant l'accent sur la mobilité interne et le mentorat, Talentscope est également un outil de développement des compétences qui met en relation les talents avec les bonnes ressources et les bons projets pour faire progresser la carrière de l'employé et l'organisation.

À propos de GSoft

GSoft est l'entreprise indépendante à l'origine d'une famille de produits logiciels qui améliorent l'expérience employé alors que le monde du travail continue d'évoluer. Nous repensons la façon dont nous travaillons pour développer des outils intuitifs qui rendent le travail plus facile, plus humain et plus efficace. GSoft permet aux entreprises de gérer de façon fluide leur transformation numérique avec ShareGate, aide les dirigeants à contribuer à la performance, à l'engagement et à la reconnaissance de leurs équipes avec Officevibe, facilite l'intégration simplifiée et personnalisée des nouveaux employés grâce à Softstart, et offre un système de gestion de l'apprentissage en entreprise avec Didacte qui soutient et optimise le développement professionnel.

L'équipe de GSoft compte plus de 400 employés passionnés, unis autour d'un même objectif : permettre aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes au travail, ce qui répond à un besoin croissant, puisque nos logiciels font la différence pour des dizaines de milliers d'entreprises dans plus de 100 pays. Ces marques de confiance nous dynamisent et nous inspirent pour continuer à construire la prochaine génération de solutions qui changeront le travail en mieux.

Renseignments:

Sarah Cheriet

conseillère en relations publiques et événements

[email protected]



