GSD Company devient Plative

NEW YORK, 9 septembre 2019 /CNW/ - GSD Company, cabinet de services-conseils qui offre des services de transformation numérique à ses clients dans les domaines des services financiers, des activités à but non lucratif, de la consommation, des services professionnels, de la technologie et des médias annonce aujourd'hui qu'elle devient Plative. Après plusieurs mois d'études de marché approfondies, de planification et de collaboration avec l'une des principales agences new-yorkaises de gestion de marque, la société a retenu le nom Plative parce qu'il rappelle l'héritage du philosophe grec Platon, dont l'Académie qu'il a fondée dans le nord d'Athènes est considérée comme la première université du monde occidental.

« Dans la Grèce antique, vers 429 av. J.-C., votre statut socioéconomique était en grande partie dicté par vos origines. Autrement dit, les fermiers étaient fermiers de père en fils, tout comme les boulangers, les forgerons et ainsi de suite. Platon a plutôt établi son Académie sur sa croyance selon laquelle la capacité d'une personne ne devrait être limitée que par son ambition et sa volonté de travailler, d'apprendre et d'accéder à une vie meilleure. Nous croyons que cette philosophie est une manifestation de la forme la plus noble de l'ambition humaine et illustre parfaitement le principe sur lequel nous souhaitons établir notre nouvelle identité », affirme Gregory DelGenio, associé et directeur du financement à Plative.

En 2019, le cabinet a connu une croissance fulgurante et a franchi des étapes importantes en ouvrant un bureau à Mumbai, en faisant l'acquisition d'Audaxium, partenaire du réseau de l'alliance NetSuite dont le siège social est à Toronto, et en accédant pour la première fois à la liste Inc. 5000 des entreprises ayant la croissance la plus rapide.

« Nous avons toujours eu pour mission de jouer un rôle à l'échelle mondiale en améliorant le rendement de nos clients. Nous voulions créer une nouvelle identité intemporelle pour notre entreprise qui allait illustrer l'esprit d'ambition qui nous anime ainsi que notre vision de l'avenir, qui va bien au-delà des excellents résultats que nous offrons à nos clients. En améliorant le rendement de nombreuses entreprises qui sont des chefs de file de leur secteur, nous apportons une contribution réelle à l'échelle planétaire », explique Naushad Parpia, associé et chef de la direction à Plative.

Dans le cadre de cette initiative emballante de renouvellement de la marque, Plative a lancé un nouveau site Web, a mis à jour ses profils dans les médias sociaux et a lancé un nouveau blogue, Plative Insights, axé sur le leadership éclairé.

À propos de Plative

Plative est un cabinet de services-conseils en gestion d'envergure mondiale spécialisé dans le numérique qui offre des services de consultation, des services professionnels et des services de mise en œuvre de projet à certaines des premières sociétés au monde des domaines des services financiers, des services professionnels, des activités à but non lucratif, de la technologie, des médias et de la consommation. Plative est un partenaire de niveau Argent de Salesforce.com, un partenaire de niveau Impact de Salesforce.org, un partenaire de l'alliance Oracle NetSuite et un partenaire du réseau de consultants d'Amazon Web Services.

