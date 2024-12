SINGAPOUR, 9 décembre 2024 /CNW/ - La bourse de cryptomonnaie hybride GRVT (prononcé « gravity »), qui vise à devenir le « Goldman Sachs sur chaîne de blocs », est ravie d'annoncer sa réalisation révolutionnaire en tant que premier DEX à obtenir l'approbation réglementaire, ayant obtenu la licence d'exploitation d'actifs numériques de catégorie M de l'Autorité monétaire des Bermudes (BMA).

La finance décentralisée réglementée - la clé de l'adoption par le grand public et les établissements

GRVT devient le premier DEX autorisé au monde

Cette étape importante positionne GRVT comme le premier DEX réglementé au monde, établissant une nouvelle norme mondiale pour les finances décentralisées et marquant un moment charnière dans l'évolution de l'industrie vers une approche plus réglementée et conforme - ouvrant la voie à l'adoption généralisée et plus large de la finance décentralisée par les institutions.

GRVT a reçu une licence de fournisseur d'échange de produits dérivés d'actifs numériques de catégorie M en vertu de la Bermuda Digital Asset Business Act (DABA) et travaillera avec la BMA pour satisfaire aux conditions préalables à l'exploitation avant de lancer officiellement et de servir certains clients d'affaires. De plus, au cours des prochains mois, la plateforme travaillera à la mise à niveau vers la licence de catégorie complète en vertu de la DABA, dans le but de lancer son DEX de qualité institutionnelle mondiale dans la juridiction.

Au fur et à mesure que le secteur de la finance décentralisée évolue, la confiance des institutions et du grand public demeure un défi crucial. En l'absence de cadres réglementaires clairs, de nombreuses institutions financières traditionnelles hésitent toujours à s'engager dans des plateformes décentralisées, craignant les risques liés à la conformité, à la sécurité et à la protection des consommateurs. L'approbation réglementaire est essentielle pour combler ce manque de confiance. En alignant l'innovation sur la surveillance juridique, les plateformes de finance décentralisée peuvent offrir la transparence et la responsabilisation dont les institutions ont besoin, ce qui contribue à favoriser l'adoption généralisée et à orienter l'ensemble de l'industrie vers une croissance durable.

Hong Yea, cofondateur et chef de la direction de GRVT, a déclaré : « Les Bermudes sont des pionnières dans la structuration et la prestation de conseils réglementaires pour le marché des actifs numériques. L'obtention de la licence de la BMA renforce notre engagement à faire le pont entre la finance décentralisée et la conformité réglementaire. Nous avons toujours cru que la conformité devrait être le fondement de la cryptomonnaie et de la finance décentralisée, et non une considération secondaire. Sans cela, il devient presque impossible de gagner la confiance des institutions et d'offrir des technologies révolutionnaires au grand public. »

L'honorable E. David Burt, premier ministre des Bermudes, a déclaré : « Les Bermudes sont fières d'être un leader en matière de clarté réglementaire pour le secteur de la finance numérique. « Nous sommes heureux de voir des entreprises financières décentralisées comme GVRT utiliser notre réglementation sur les actifs numériques et nous les félicitons d'avoir terminé avec succès notre processus d'octroi de licences.

L'émission de la première licence de DABA pour un échange décentralisé démontre la volonté de notre organisme de réglementation, l'Autorité monétaire des Bermudes, de collaborer avec les technologies et les entreprises les plus novatrices du secteur de la finance numérique. « Nous nous réjouissons à l'idée que d'autres entreprises financières décentralisées choisissent les Bermudes alors que nous continuons de fournir la clarté réglementaire nécessaire pour que le secteur de la finance numérique continue de croître. »

GRVT poursuit sa quête d'une licence de catégorie F complète aux Bermudes, démontrant son dévouement à l'égard de la conformité réglementaire complète et sa préparation à offrir un large éventail de services d'actifs numériques au sein du solide cadre réglementaire des Bermudes.

Parallèlement, GRVT collabore activement avec les organismes de réglementation de plusieurs territoires pour faire progresser ses efforts en matière d'octroi de licences. Ces initiatives comprennent l'harmonisation avec le cadre Markets in Crypto-Assets (MiCA) de l'Union européenne et la collaboration avec le Abu Dhabi Global Market (ADGM), un centre financier de premier plan reconnu pour son approche innovante de la réglementation des actifs numériques.

Avis d'exonération de responsabilité : Les cryptomonnaies comportent des risques élevés. Ce contenu n'est pas une distribution, une offre ou une sollicitation de fournir des services ou des produits financiers, ni une représentation de leur pertinence ou de leur légalité pour vous. GRVT n'est pas une entité réglementée et vos fonds ne sont pas assujettis à la protection réglementaire. Avant de prendre une décision fondée sur ce contenu, veuillez obtenir des conseils financiers et juridiques et examiner attentivement notre [Divulgation des risques et avis de non-responsabilité] dans son intégralité.

Utilisateurs de Singapour : GRVT n'est pas homologué, approuvé, autorisé, désigné, reconnu, enregistré ou autrement réglementé en vertu de toute loi administrée par l'Autorité monétaire de Singapour (« MAS »). Par conséquent, les utilisateurs ne bénéficieront pas des mesures de protection réglementaires imposées par la MAS.

GRVT International Limited (GIL), l'entité d'exploitation de GRVT aux Bermudes, n'a pas encore commencé ses activités. GIL lancera officiellement ses activités une fois qu'elle aura satisfait à toutes les conditions préalables à l'exploitation exigées par l'Autorité monétaire des Bermudes.

À propos de GRVT

GRVT (prononcé « gravity ») est le premier DEX réglementé au monde. Fondé en 2022, il fonctionne comme une plateforme de produits dérivés hybrides, offrant un appariement de commandes hors chaîne et des règlements en chaîne à un impressionnant 600 000 TPS. La vision de GRVT est de repenser le système financier mondial à partir de son noyau en tirant parti de la technologie de la chaîne de blocs, donnant à un plus grand nombre de personnes la capacité de générer et de posséder pleinement leur richesse sans obstacles. Avec l'ambition de construire le « Goldman Sachs sur chaîne de blocs », GRVT apporte son expertise institutionnelle à la finance décentralisée. Notre objectif est de bâtir un marché financier ouvert et évolutif, où les particuliers peuvent facilement accéder à des produits financiers.

