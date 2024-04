La marque de produits de beauté passe à la propriété privée pour accélérer sa croissance et stimuler son développement dans des marchés clés comme l'Amérique du Nord et la Chine

HONG KONG, 2 avril 2024 /CNW/ - Grown Alchemist , une marque de beauté biologique primée pour la conception consciente, a annoncé aujourd'hui qu'elle ne fera plus partie du groupe L'OCCITANE et deviendra une propriété privée. L'ancien vice-président et ancien directeur général de L'OCCITANE International S.A. et membre actuel du conseil d'administration, Andre Hoffmann, a acquis une participation majoritaire majoritaire, tandis que la chef de la direction de Grown Alchemist, Anna Teal, a été nommée actionnaire minoritaire. Le prix de la transaction a été communiqué comme étant de 28 millions d'euros.

Grown Alchemist termine son changement de propriétaire

« L'OCCITANE Group a été un partenaire et un soutien incroyable de l'entreprise depuis son acquisition d'un contrôle majoritaire en 2022, ce qui nous a permis d'établir une base solide pour la croissance, une équipe exceptionnelle, des investissements dans l'amélioration des produits et de nouvelles entrées sur le marché. » a déclaré Mme Teal, chef de la direction de Grown Alchemist. « Cela dit, nous considérons cette acquisition de Grown Alchemist comme une occasion d'accélérer la croissance de la marque, à mesure que nous acquérons plus de souplesse stratégique et d'autonomie en dehors d'un groupe inscrit. « Nous sommes reconnaissants envers le Groupe pour son ouverture d'esprit et son soutien à cette transition conformément aux stratégies de croissance des deux parties concernées. »

La gamme de produits Grown Alchemist est dédiée à la création de conditions optimales pour le fonctionnement et le développement de la peau dans la vie moderne, en exploitant des formules bio-avancées et éprouvées en clinique qui fonctionnent en harmonie avec la biologie de la peau. La marque offre également des traitements et des services de spa qui optimisent la fonction cutanée, y compris le traitement par perfusion IV.

Grâce à une agilité commerciale accrue, Grown Alchemist se concentrera sur des partenariats et des activations à grande échelle dans les domaines du style de vie, de la musique et de la vente au détail, stimulant ainsi l'expérience des consommateurs pour accélérer la croissance internationale dans des marchés clés comme l'Amérique du Nord et la Chine. Le siège social de la marque sera situé à Londres, au Royaume-Uni

À propos de Grown Alchemist

Fondée en Australie en 2008 pour toutes les peaux touchées par la vie moderne, les formules de haute performance et éprouvées en clinique de Grown Alchemist soutiennent la santé de la peau, de la tête aux pieds. Utilisez des ingrédients végétaux et biotechnologiques avancés qui fonctionnent en harmonie avec votre biologie cutanée pour une meilleure absorption et des résultats plus puissants. La marque offre également des traitements et des services de spa, y compris la cryothérapie, le drainage lymphatique et la thérapie par perfusion intraveineuse pour optimiser la santé de la peau.

La marque est disponible dans plus de 40 pays et chez des détaillants comme Sephora, Credo Beauty et des hôtels et spas cinq étoiles. www.grownalchemist.com

À propos de L'OCCITANE Group

Le OCCITANE Group est un important fabricant et détaillant international de produits de beauté et de bien-être durables et de qualité supérieure. Le Groupe est présent dans 90 pays dans le monde et compte 3 000 points de vente au détail, dont plus de 1 300 de ses propres magasins. Son portefeuille de marques de beauté haut de gamme qui font la promotion des ingrédients biologiques et naturels comprend L'OCCITANE en Provence, Melvita, Erborian, L'OCCITANE au Brésil, LimeLife by Alcone, ELEMIS, Sol de Janeiro et Vranjes Firenze. Grâce à sa vision positive de la nature et à son esprit d'entreprise, L'OCCITANE Group s'engage à investir dans les collectivités et la biodiversité, à réduire les déchets et à trouver des solutions durables pour créer une planète meilleure et plus saine. Le Groupe L'OCCITANE est certifié B Corporation™. Pour en savoir plus sur nos employés et nos marques, visitez notre site Web à l'adresse https://group.loccitane.com

