« Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour leur contribution à cette réussite au Brésil », a déclaré Lisa Zhang, directrice du marketing à Growatt. M me Zhang a également attribué ce succès à l'augmentation importante des investissements de l'entreprise au Brésil ces dernières années. « Engagés dans le développement de l'énergie solaire au Brésil, nous avons mis en place un centre d'assistance technique à São Paulo et un centre d'appels à Maringá, en plus de bâtir une équipe locale beaucoup plus forte pour fournir un service à la clientèle exceptionnel. »

En 2019, l'entreprise s'est associée à Aldo Solar, le plus grand distributeur de photovoltaïque, pour promouvoir ses solutions photovoltaïques avancées auprès des Brésiliens. Grâce à son vaste réseau de distribution et de services, Growatt a connu une croissance exponentielle dans le secteur de la production décentralisée au Brésil. « À Growatt, nous sommes axés sur le client. Nous nous engageons à fournir une formation complète et professionnelle sur les dernières technologies photovoltaïques, l'installation, la surveillance, le dépannage, etc. De plus, notre équipe travaille en étroite collaboration avec nos partenaires pour développer des produits et des solutions qui répondent aux exigences particulières du marché brésilien », a ajouté Mme Zhang.

Growatt a ajouté à sa gamme de produits l'onduleur MAC 15-36KTL3-XL, conçu pour une application photovoltaïque solaire triphasée à 220 V au Brésil. En outre, la société lancera un onduleur monophasé de nouvelle génération MIN 7-10KTL-X dans le pays plus tard cette année, selon Mme Zhang. « Nous allons continuer à fournir des produits et des services de haute qualité aux Brésiliens et, avec une telle gamme complète de solutions d'onduleurs photovoltaïques, nous visons à devenir la principale marque d'onduleurs pour la production d'énergie solaire décentralisée au Brésil. »

À propos de Growatt

Growatt est un chef de file mondial des solutions énergétiques intelligentes et fournit des onduleurs photovoltaïques résidentiels, commerciaux et à grande échelle, du stockage d'énergie, des systèmes de microréseaux et des solutions de gestion intelligente de l'énergie. Fondée en 2010, Growatt a établi un vaste réseau avec 14 succursales dans le monde. Selon IHS Markit et Wood Mackenzie, Growatt se classe parmi les 10 principaux fournisseurs mondiaux d'onduleurs photovoltaïques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1435354/1.jpg

SOURCE Growatt

Renseignements: CONTACT : Whiskey Lu, [email protected], +86-13480898298, www.growatt.com

Liens connexes

www.growatt.com