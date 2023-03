GROW with SAP apporte aux PME les avantages éprouvés de l'ERP Cloud

Les entreprises canadiennes à forte croissance et leurs partenaires saisissent cette opportunité

WALLDORF, Allemagne, le 21 mars 2023 /CNW/ - : SAP SE (NYSE: SAP) a annoncé aujourd'hui le lancement de GROW with SAP, une offre destinée à aider les PME dans l'adoption de l'ERP Cloud offrant rapidité, prédictibilité et innovation continue. En plus de disposer des mêmes meilleures pratiques que les leaders mondiaux du secteur, les clients GROW with SAP bénéficient d'un déploiement rapide et de mises à jour faciles.

« L'offre ERP Cloud de SAP a longtemps permis aux entreprises du monde entier de bénéficier d'une transparence end-to-end sur l'ensemble de leurs activités. Avec GROW with SAP, les PME passent à la vitesse supérieure avec une offre sur mesure qui les aide à développer leurs activités », déclare Christian Klein, PDG et membre du comité de direction de SAP SE. « GROW with SAP apporte l'agilité et l'innovation dont les PME ont besoin non seulement aujourd'hui, mais aussi pour garantir leur succès dans les années à venir. »

Depuis 50 ans, SAP travaille en étroite collaboration avec ses clients de tous secteurs, et met à profit cette expertise pour évaluer et définir les meilleurs processus qui leur sont spécifiques. GROW with SAP fournit aux PME les meilleures pratiques préconfigurées qu'elles peuvent immédiatement adopter. L'IA et les fonctionnalités d'automatisation intégrées offrent des résultats rapides. Plus encore, l'offre GROW with SAP réunit également SAP S/4HANA Cloud, édition publique, avec des services d'adoption accélérés, une communauté mondiale d'experts et des ressources d'apprentissage gratuites permettant aux clients d'être opérationnels en seulement quatre semaines.

Près de 70 % des clients ERP de SAP Canada sont des PME, dont Capstone Copper et STEMCELL Technologies. « Avec le lancement de GROW with SAP, nous allons permettre aux entreprises canadiennes à forte croissance d'adopter l'ERP Cloud et d'innover de nouvelles façons », a déclaré Gina Izumi, première vice-présidente, croissance, SAP Canada. « Nous offrons une plateforme de croissance qui permettra aux PME de répondre aux priorités opérationnelles d'aujourd'hui tout en établissant une base évolutive pour leurs besoins commerciaux futurs ».

GROW with SAP intègre également SAP Business Technology Platform (BTP) qui permet aux clients de définir leurs propres processus en mode Cloud natif grâce à SAP Build. Avec les solutions SAP Build, les utilisateurs peuvent créer et enrichir des applications d'entreprise, automatiser des processus uniques et concevoir des sites sans nécessiter des connaissances en programmation, un atout majeur pour les utilisateurs professionnels qui peuvent créer les solutions dont elles ont besoin, en toute sécurité et dans le respect de la conformité, sans attendre l'assistance du service informatique.

L'écosystème de partenaires de SAP Canada s'engagera également auprès des clients dans le cadre de GROW with SAP. Des partenaires tels qu'Illumiti et NTT Data Business Solutions Inc. partagent l'opportunité du Cloud publique au Canada.

« SAP S/4HANA, édition publique changera la donne pour les PME au Canada, car elle offre les mêmes fonctionnalités puissantes que celles qui font la réputation de SAP, à un prix concurrentiel. L'édition publique est largement préconfigurée, ce qui réduit notre effort de mise en œuvre et notre calendrier. Nous avons déjà eu beaucoup de succès dans la mise en œuvre de l'édition publique en Europe et nous avons maintenant des projets en cours au Canada et aux États-Unis », a déclaré Jamie Fryer, Chief Revenue Office, Illumiti.

« Demandez à 100 clients ce dont ils ont besoin pour passer à l'informatique en nuage et 90 % d'entre eux répondront une portée et un calendrier prévisibles », a déclaré Jason Mausberg, directeur général de NTT Data Business Solutions Inc. au Canada. « C'est souvent la peur de l'inconnu qui empêche une entreprise d'atteindre son potentiel. Nous pouvons les aider à passer à la vitesse supérieure en leur proposant un processus de déploiement éprouvé et une plateforme rentable et évolutive. »

Selon une étude IDC, de nombreuses entreprises de taille moyenne connaissent une croissance rapide et ont besoin que leur technologies évolue en même temps que leurs activité car elles rencontrent les mêmes problèmes liés à la complexité mondiale que les autres grandes entreprises.

« Avec GROW with SAP, SAP apporte aux entreprises de taille moyenne en quête d'une solution ERP Cloud une réponse apte à satisfaire à leurs exigences commerciales et technologiques », déclare Mickey North Rizza, Vice-président du groupe de logiciels d'entreprise IDC. « Cette offre donne un nouveau souffle au marché en créant une nouvelle opportunité de démontrer la capacité éprouvée de SAP à comprendre et dominer le segment de l'ERP dans le Cloud depuis longtemps déjà ».

« Lorsque nous développons un nouveau produit et que nous le présentons sur SAP S/4HANA Cloud, édition publique, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que tout le monde voie exactement les mêmes prix, le libellé, les données produit, les ventes du jour et celles prévues la semaine suivante. SAP S/4HANA Cloud, édition publique, nous permet d'avoir une vision complète du stock, de la capacité et des délais de livraison, ce qui garantit une activité plus efficace pour RIHO et une meilleure expérience pour nos clients dans le monde entier », déclare Guy Claesen, PDG de RIHO.

