MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la TSX, Groupe TVA inc. (TSX : TVA.B) publie le présent communiqué afin d'annoncer le résultat du vote des actionnaires à l'élection des administrateurs lors de son assemblée annuelle tenue aujourd'hui.

Les candidats proposés ont tous été élus administrateurs de la Société par les actionnaires présents ou représentés par procuration lors de l'assemblée. Le résultat du vote a été le suivant :

CANDIDATS VOTES EN FAVEUR % ABSTENTIONS % Jacques Dorion 4 318 594 100 0 0 Nathalie Elgrably-Lévy 4 318 594 100 0 0 Sylvie Lalande 4 318 594 100 0 0 Régine Laurent 4 318 594 100 0 0 A. Michel Lavigne 4 318 594 100 0 0 Annick Mongeau 4 318 594 100 0 0 Daniel Paillé 4 318 594 100 0 0

Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information, de sports et d'affaires publiques et une des plus grandes entreprises privées de production de langue française en Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie des titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

SOURCE Groupe TVA

Renseignements: Véronique Mercier, Vice-présidente, Communications, Québecor et Groupe TVA, [email protected]