MONTRÉAL, le 6 mai 2024 - Groupe TVA inc. (TSX : TVA.B) (« Groupe TVA » ou la « Société ») communique aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le premier trimestre 2024.

Faits saillants

Premier trimestre 2024

Revenus de 129 161 000 $, en baisse de 6 942 000 $ par rapport au premier trimestre 2023 (-5,1%);

Perte nette attribuable aux actionnaires de 17 903 000 $, soit une perte de 0,41 $ par action, un écart favorable de 5 630 000 $ (0,13$ par action de base) par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2023;

BAIIA ajusté 1 négatif consolidé de 19 301 000 $, soit une variation favorable de 4 676 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2023;

négatif consolidé de 19 301 000 $, soit une variation favorable de 4 676 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2023; BAIIA ajusté 1 négatif du secteur Télédiffusion de 21 259 000 $, soit une variation favorable de 1 547 000 $ provenant essentiellement d'économies au niveau des coûts de contenu, de la baisse des droits de la partie II du CRTC et des économies découlant de la mise en place des plans de réorganisation compensant légèrement la baisse des revenus, notamment publicitaires;

négatif du secteur Télédiffusion de 21 259 000 $, soit une variation favorable de 1 547 000 $ provenant essentiellement d'économies au niveau des coûts de contenu, de la baisse des droits de la partie II du CRTC et des économies découlant de la mise en place des plans de réorganisation compensant légèrement la baisse des revenus, notamment publicitaires; BAIIA ajusté 1 du secteur Services cinématographiques et audiovisuels (« MELS ») de 2 605 000$, soit un écart favorable de 3 160 000 $ découlant principalement d'un volume d'activités plus élevé dans les services de location de studios, de mobiles et d'équipements et de l'impact favorable de la cessation des activités d'effets visuels, contrebalancés en partie par la baisse du volume d'activités en postproduction;

du secteur Services cinématographiques et audiovisuels (« MELS ») de 2 605 000$, soit un écart favorable de 3 160 000 $ découlant principalement d'un volume d'activités plus élevé dans les services de location de studios, de mobiles et d'équipements et de l'impact favorable de la cessation des activités d'effets visuels, contrebalancés en partie par la baisse du volume d'activités en postproduction; BAIIA ajusté 1 négatif du secteur Magazines de 319 000 $, soit une variation favorable de 48 000 $ principalement attribuable à des économies de coûts légèrement supérieures à la baisse des revenus;

négatif du secteur Magazines de 319 000 $, soit une variation favorable de 48 000 $ principalement attribuable à des économies de coûts légèrement supérieures à la baisse des revenus; BAIIA ajusté1 négatif du secteur Production et distribution de 370 000 $, soit un écart défavorable de 15 000 $ attribuable principalement à la baisse du BAIIA ajusté généré par TVA Films ainsi qu'à la baisse de la marge brute d'Incendo, compensées en partie par certaines économies au niveau des frais administratifs.

_________________ 1 Voir la définition du BAIIA ajusté ci-après.

Déclarations de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA

« Les résultats du premier trimestre, bien qu'ils présentent une amélioration dans la plupart des secteurs, demeurent grandement affectés par la diminution des revenus.

Les résultats du secteur Télédiffusion continuent de subir les contrecoups de la décroissance de nos revenus publicitaires qui, à titre de rappel, constituent une des seules sources de revenus de la télévision généraliste, résultant en un BAIIA ajusté1 négatif de 21 259 000 $ pour le premier trimestre de 2024.

L'année 2024 représente une année de transition pendant laquelle nous continuons de déployer l'important plan de réorganisation annoncé le 2 novembre dernier, notamment en recentrant nos activités sur notre mission à titre de diffuseur et en optimisant notre parc immobilier, pour ainsi générer, au cours des prochains trimestres, les économies importantes découlant de ces mesures de rationalisation. Dans ce contexte, Groupe TVA est heureuse d'avoir conclu des ententes concernant le renouvellement des conventions collectives de ses employés de Montréal ainsi que de Québec et des régions.

Malgré les nombreux défis auxquels l'industrie est confrontée, Groupe TVA continue d'enregistrer les plus importantes parts de marché au Québec avec tout près de 41 parts au cours du premier trimestre. Cet hiver, le Réseau TVA est demeuré le plus populaire chaque jour de la semaine et a diffusé 7 des 10 émissions les plus regardées au Québec. Ces succès sont attribuables à ses nombreuses productions originales parmi lesquelles 8 sont millionnaires en termes d'auditoire. La téléréalité Sortez-moi d'ici! s'est hissée en première position avec un auditoire moyen de plus de 1,6 million de téléspectateurs, La Voix s'est démarquée avec plus de 1,5 million de téléspectateurs et a été l'émission régulière la plus écoutée en direct, la quotidienne Indéfendable rejoint 1,4 million de personnes et la série policière Alertes attire plus de 1,1 million de téléspectateurs. Pour sa part, le TVA Nouvelles demeure en tête dans chacun des créneaux de diffusion, attirant 4,1 millions de personnes de façon hebdomadaire.

Toujours dans le but de mieux répondre aux intérêts de sa clientèle, Groupe TVA a également revu la vocation de certains de ses services spécialisés, « Yoopa » et « MOI&CIE », en déployant « QUB », la nouvelle chaîne télévisée de QUB radio, ainsi que « TÉMOIN », une chaîne dédiée aux contenus sur les crimes et les scandales.

L'industrie télévisuelle joue un rôle clé pour notre culture et notre société. Rappelons également l'importance de notre télé pour informer la population. C'est pourquoi il est impératif que les gouvernements du Québec et du Canada élargissent le crédit d'impôt visant à soutenir la presse écrite afin qu'il touche également le secteur de l'information télévisée. Si nous voulons préserver une couverture médiatique forte et essentielle à notre démocratie, c'est l'ensemble du travail des journalistes, peu importe le support média ou la plateforme de diffusion, qui doit être soutenu.

Dans le secteur Services cinématographiques et audiovisuels, nos services ont été très sollicités au cours du premier trimestre, plus spécifiquement nos services de location de studios et d'équipements. Nous sommes heureux d'accueillir dans nos studios deux productions étrangères d'envergure d'Apple et de Skydance.

Nous saluons d'ailleurs la décision du gouvernement du Québec de majorer le crédit d'impôt pour les services de production cinématographique concernant les tournages étrangers afin que Montréal et le Québec puissent garder leur attractivité sur le marché face aux grandes villes américaines et canadiennes. De plus, la hausse du plafond des dépenses de main-d'œuvre admissibles au crédit d'impôt permettra de contrebalancer une partie de l'augmentation des coûts en contenu, au bénéfice de l'industrie télévisuelle et cinématographique québécoise.

Dans le secteur Magazines, les résultats de l'ensemble des titres ont été touchés par une diminution des revenus, compensée par des économies de coûts. Ce secteur œuvre dans un marché en décroissance depuis plusieurs années. C'est pourquoi il est d'autant plus préoccupant pour nous de constater la baisse importante de l'appui gouvernemental provenant du Fonds du Canada pour les périodiques. Nous continuerons bien entendu nos efforts auprès de Patrimoine canadien pour les convaincre d'agir face à la précarité de la situation.

Le secteur Production et distribution connait un premier trimestre similaire à l'an dernier. Bien que le secteur continue d'être affecté par un ralentissement des commandes sur le marché américain, Incendo a démarré la production d'un film de Noël destiné à la plateforme Roku.

Alors que nous évoluons dans un contexte précaire qui affecte l'ensemble de l'industrie, nous tenons à souligner l'engagement de l'ensemble de nos employés qui ont à cœur de contribuer au succès de Groupe TVA. Nous poursuivons activement la mise en œuvre de notre plan de réorganisation, en continuant de déployer tous les efforts nécessaires et de prendre les décisions qui s'imposent afin de surmonter les défis de la nouvelle réalité des médias et d'assurer la pérennité de nos activités.

En terminant, à la suite de la décision de Jean-Marc Léger de ne pas solliciter un autre mandat à titre d'administrateur, en mon nom personnel et en celui du conseil d'administration de Groupe TVA, je tiens à le remercier pour son importante contribution et son dévouement depuis 2007 en tant qu'administrateur. Jean-Marc a été un collaborateur de premier plan et c'est un privilège pour Groupe TVA de pouvoir continuer de profiter de son expertise à titre d'analyste sur ses ondes, notamment lors des campagnes électorales. »

_________________ 1 Voir la définition du BAIIA ajusté ci-après.

Définition

BAIIA ajusté

Dans son analyse des résultats d'exploitation, la Société définit le BAIIA ajusté, tel que concilié avec le bénéfice net (la perte nette) conformément aux IFRS, comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement, les charges financières, les frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres, les impôts sur le bénéfice (recouvrement d'impôts) et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le BAIIA ajusté, tel que défini ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS. Ce n'est pas non plus une mesure destinée à remplacer d'autres outils d'évaluation du rendement financier ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La direction et le conseil d'administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer tant les résultats consolidés de la Société que les résultats des secteurs d'activités qui en font partie. Cette mesure élimine le niveau substantiel d'amortissement des actifs corporels et incorporels, y compris toute charge de dépréciation d'actifs, ainsi que le coût associé à des mesures ponctuelles de restructuration, et n'est pas affectée par la structure du capital ou par les activités d'investissement de la Société et de ses différents secteurs d'activités. En outre, le BAIIA ajusté est utile, car il constitue un élément important des régimes de rémunération incitative annuels de la Société. La définition du BAIIA ajusté de la Société peut différer de celle utilisée par d'autres entreprises.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques peuvent constituer des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importants connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, d'expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre à », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer » ou « croire » ou la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la possibilité que le plan de réorganisation annoncé le 2 novembre 2023 ne soit pas effectué dans les délais prévus ou du tout, la possibilité que la Société soit incapable de réaliser les avantages anticipés du plan de réorganisation dans les délais prévus ou du tout, la possibilité que des responsabilités ou des coûts potentiels non connus soient associés au plan de réorganisation, la possibilité que la Société soit incapable de mettre en œuvre avec succès ses stratégies d'affaires, la saisonnalité, les risques d'exploitation (y compris les mesures relatives à l'établissement des prix prises par des concurrents et les risques reliés à la perte de clients clés dans le secteur Services cinématographiques et audiovisuels ainsi que dans le secteur Production et distribution), les risques reliés aux coûts de contenu de la programmation et de production, le risque de crédit, les risques associés à la réglementation gouvernementale, les risques associés à l'aide gouvernementale, aux effets de la conjoncture économique et de la fragmentation du paysage médiatique, les risques reliés à la capacité d'adaptation de la Société face à l'évolution technologique rapide et aux nouvelles formes de diffusion ou de stockage, les risques reliés aux relations de travail, ainsi que les risques reliés aux urgences en matière de santé publique, et toute mesure d'urgence mise en œuvre par le gouvernement.

Les énoncés prospectifs décrits dans ce document afin de permettre aux investisseurs et au public de mieux comprendre l'environnement dans lequel la Société évolue sont fondés sur des hypothèses qu'elle croit être raisonnables au moment où elle a émis ces énoncés prospectifs. Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus, qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs, n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif.

Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par la Société qui sont disponibles à www.sedarplus.ca et www.groupetva.ca, y compris, en particulier, la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 6 mai 2024 et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques et une des plus grandes entreprises privées de production de langue française en Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie des titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

Les états financiers consolidés résumés au 31 mars 2024, accompagnés des notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion intermédiaire peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : www.groupetva.ca.

GROUPE TVA INC

États consolidés des résultats

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars



Note 2024

2023













Revenus 2 129 161 $ 136 103 $











Achats de biens et services 3 118 556

123 742

Coûts liés au personnel

29 906

36 338

Amortissement

6 210

7 182

Charges financières (revenus financiers) 4 1 238

(118)

Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres 5 (1 892)

902

Perte avant recouvrement d'impôts et part du bénéfice dans

les entreprises associées

(24 857)

(31 943)













Recouvrement d'impôts

(6 676)

(8 319)













Part du bénéfice dans les entreprises associées

(278)

(91)

Perte nette attribuable aux actionnaires

(17 903) $ (23 533) $























Résultat par action de base et dilué attribuable aux

actionnaires

(0,41) $ (0,54) $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation et diluées

43 205 535

43 205 535



Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.

GROUPE TVA INC.

États consolidés du résultat global

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars



Note 2024

2023









Perte nette attribuable aux actionnaires

(17 903) $ (23 533) $











Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés

aux résultats :









Régimes à prestations définies :









Gain sur réévaluations 8 14 000

−

Impôts différés

(3 700)

−





10 300

−













Résultat global attribuable aux actionnaires

(7 603) $ (23 533) $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.

GROUPE TVA INC.

États consolidés des capitaux propres

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)



Capitaux propres attribuables aux actionnaires







Capital-

actions (note 6)

Surplus

d'apport

Bénéfices

non

répartis

Cumul des

autres

éléments du

résultat

global -

Régimes à

prestations

définies

Total des

capitaux

propres























Solde au 31 décembre 2022 207 280 $ 581 $ 129 810 $ 55 705 $ 393 376 $ Perte nette −

−

(23 533)

−

(23 533)

Solde au 31 mars 2023 207 280

581

106 277

55 705

369 843

Perte nette −

−

(24 358)

−

(24 358)

Autres éléments du résultat global −

−

−

1 863

1 863

Solde au 31 décembre 2023 207 280

581

81 919

57 568

347 348

Perte nette −

−

(17 903)

−

(17 903)

Autres éléments du résultat global −

−

−

10 300

10 300

Solde au 31 mars 2024 207 280 $ 581 $ 64 016 $ 67 868 $ 339 745 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.

GROUPE TVA INC.

Bilans consolidés

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)



Note 31 mars

2024

31 décembre

2023













Actif





















Actif à court terme









Débiteurs

136 902 $ 154 065 $ Impôts sur le bénéfice

12 326

12 738

Contenu audiovisuel

143 639

140 696

Charges payées d'avance

7 239

3 408





300 106

310 907

Actif à long terme









Contenu audiovisuel

77 174

80 373

Placements

12 520

12 242

Immobilisations

142 845

141 899

Actifs incorporels

7 864

9 060

Actifs liés au droit d'utilisation

6 290

6 784

Écart d'acquisition

16 883

16 883

Actif au titre des prestations définies 8 53 328

39 867

Impôts différés

11 414

8 495





328 318

315 603

Total de l'actif

628 424 $ 626 510 $

GROUPE TVA INC.

Bilans consolidés (suite)

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)



Note 31 mars

2024

31 décembre

2023













Passif et capitaux propres





















Passif à court terme









Emprunt bancaire

3 574 $ 176 $ Créditeurs, charges à payer et provisions

134 517

130 054

Droits de contenu à payer

48 741

42 417

Revenus reportés

7 148

8 444

Impôts sur le bénéfice

611

1 619

Tranche à court terme des obligations locatives

1 816

1 876





196 407

184 586

Passif à long terme









Dette auprès de la société mère

80 902

83 883

Obligations locatives

5 332

5 777

Autres éléments de passif

5 848

4 900

Impôts différés

190

16





92 272

94 576

Capitaux propres









Capital-actions 6 207 280

207 280

Surplus d'apport

581

581

Bénéfices non répartis

64 016

81 919

Cumul des autres éléments du résultat global

67 868

57 568

Capitaux propres

339 745

347 348

Total du passif et des capitaux propres

628 424 $ 626 510 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.

GROUPE TVA INC.

États consolidés des flux de trésorerie

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars



Note 2024

2023

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation









Perte nette

(17 903) $ (23 533) $ Ajustements pour :









Amortissement

6 210

7 182

Gain sur disposition d'immobilisations 5 (2 309)

−

Part du bénéfice dans les entreprises associées

(278)

(91)

Impôts différés

(6 445)

1 054

Autres

19

13





(20 706)

(15 375)

Variation nette hors caisse des éléments d'exploitation

21 523

24 937

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation

817

9 562













Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement









Acquisitions d'immobilisations

(2 292)

(1 667)

Acquisitions d'actifs incorporels

(1 018)

(125)

Disposition d'immobilisations 5 2 600

−

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement

(710)

(1 792)













Flux de trésorerie liés aux activités de financement









Variation nette de l'emprunt bancaire

3 398

2 106

Variation nette de la facilité de crédit renouvelable syndiquée

−

(8 970)

Variation nette de la dette auprès de la société mère

(3 000)

−

Remboursement d'obligations locatives

(505)

(853)

Autres

−

(53)

Flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement

(107)

(7 770)













Variation nette des espèces

−

−

Espèces au début de la période

−

−

Espèces à la fin de la période

− $ − $











Intérêts et impôts classés au titre des activités d'exploitation









Intérêts nets versés

1 783 $ 298 $ Impôts sur le bénéfice versés

365

1 209



Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2024 et 2023 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société ») est régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Groupe TVA est une société de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, des services cinématographiques et audiovisuels, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que dans l'édition de magazines (note 9). La Société est une filiale de Québecor Média inc. (« Québecor Média » ou la « société mère ») et la société mère ultime est Québecor inc. (« Québecor »). Le siège social de la Société est situé au 612 rue Saint-Jacques, Montréal (Québec), Canada.

Les secteurs d'activités de la Société subissent les effets du caractère saisonnier de certaines de leurs activités causés, entre autres, par les variations saisonnières des revenus publicitaires, les habitudes de visionnement, de lecture et d'écoute du public, les besoins en services de production des producteurs internationaux et locaux et la demande de contenu de la part des télédiffuseurs mondiaux. Puisque la Société dépend des ventes de publicité pour une portion importante de ses revenus, ses résultats d'exploitation sont aussi sensibles aux conditions économiques qui prévalent, y compris les changements dans les conditions économiques locales, régionales et nationales, en outre parce qu'ils peuvent affecter les dépenses de publicité. Par conséquent, les résultats d'exploitation des périodes intermédiaires ne doivent pas être considérés nécessairement comme représentatifs des résultats d'un exercice financier complet en raison du caractère saisonnier de certaines activités de la Société.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2024 et 2023 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

1. Mode de présentation

Les présents états financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), sauf qu'ils ne comprennent pas l'ensemble de la divulgation requise par les IFRS pour des états financiers consolidés annuels. En particulier, ces états financiers consolidés ont été préparés conformément à l'IAS 34, Information financière intermédiaire et, par conséquent, sont des états financiers consolidés résumés. Ces états financiers consolidés résumés doivent être lus en parallèle avec les états financiers consolidés annuels 2023 de la Société qui comprennent les principales méthodes comptables utilisées pour la préparation de ces états financiers consolidés résumés.

Ces états financiers consolidés résumés ont été approuvés par le conseil d'administration de la Société le 6 mai 2024.

Certains chiffres correspondants fournis pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2023 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2024.

2. Revenus

Périodes de trois mois terminées les 31 mars



2024

2023











Services publicitaires 63 015 $ 68 780 $ Redevances 32 169

33 309

Services de location, de postproduction, de distribution et autres services

rendus (1) 21 808

20 709

Ventes de produits (2) 12 169

13 305



129 161 $ 136 103 $

(1) Les revenus de location de studios, de mobiles, d'équipements et d'espaces locatifs représentent 8 802 000 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2024 (4 226 000 $ pour la période correspondante de 2023). Par ailleurs, les revenus de services incluent également les activités du secteur Production et distribution. (2) Les revenus de ventes de produits incluent la vente de magazines en kiosque et par abonnement ainsi que la vente de contenu audiovisuel.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2024 et 2023 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

3. Achats de biens et services

Périodes de trois mois terminées les 31 mars



2024

2023











Droits, coûts de contenu audiovisuel et coûts des services rendus 89 419 $ 96 251 $ Tirage et distribution 3 084

3 303

Services rendus par la société mère :







- Commissions sur ventes publicitaires 5 271

6 129

- Autres 3 435

2 457

Coûts liés aux immeubles 4 642

4 390

Marketing, publicité et promotion 4 395

4 309

Autres 8 310

6 903



118 556 $ 123 742 $

4. Charges financières (revenus financiers)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars



2024

2023











Intérêts sur la dette (1) 1 766 $ 249 $ Amortissement des frais de financement 19

13

Intérêts sur les obligations locatives 98

102

Revenus d'intérêts liés aux régimes à prestations définies (417)

(504)

(Gain) perte sur change (108)

92

Autres (120)

(70)



1 238 $ (118) $

(1) Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2024, des intérêts pour un montant total de 1 716 000 $ ont été comptabilisés sur la facilité de crédit renouvelable auprès de Québecor Média (nuls pour la période correspondante de 2023).

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2024 et 2023 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

5. Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres

Périodes de trois mois terminées les 31 mars



2024

2023











Frais de rationalisation des activités d'exploitation 417 $ 902 $ Gain sur disposition d'immobilisations (2 309)

−



(1 892) $ 902 $

Frais de rationalisation des activités d'exploitation

Pour les périodes de trois mois terminées les 31 mars 2024 et 2023 , la Société a enregistré une charge découlant de la rationalisation des activités d'exploitation à la suite de la réduction de postes et de la mise en place de mesures de réduction de coûts répartie entre les secteurs comme suit :



2024

2023











Télédiffusion 303 $ 585 $ Services cinématographiques et audiovisuels 3

174

Magazines 111

111

Production et distribution −

32



417 $ 902 $

Gain sur disposition d'immobilisations

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2024, la Société a conclu la vente à la société mère d'un immeuble situé à Saguenay pour un produit de disposition de 2 600 000 $. Cette transaction a entrainé la comptabilisation d'un gain sur disposition de 2 309 000 $.

6. Capital-actions

a) Capital-actions autorisé

Un nombre illimité d'actions ordinaires classe A, participantes, avec droit de vote, sans valeur nominale.

Un nombre illimité d'actions classe B, participantes, sans droit de vote, sans valeur nominale.

Un nombre illimité d'actions privilégiées, non participantes, sans droit de vote, d'une valeur nominale de 10 $ chacune, pouvant être émises en séries.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2024 et 2023 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

6. Capital-actions (suite)

b) Capital-actions émis et en circulation



31 mars

2024

31 décembre

2023











4 320 000 actions ordinaires classe A 72 $ 72 $ 38 885 535 actions classe B 207 208

207 208



207 280 $ 207 280 $

7. Rémunération et autres paiements à base d'actions

a) Régimes d'options d'achat d'actions

Options en circulation



Nombre Prix d'exercice

moyen

pondéré









Groupe TVA













Solde au 31 décembre 2023 et au 31 mars 2024 393 774 2,42 $ Options pouvant être exercées au 31 mars 2024 134 527 2,87 $







Québecor













Solde au 31 décembre 2023 et au 31 mars 2024 85 656 31,96 $ Options pouvant être exercées au 31 mars 2024 17 798 32,13 $

b) Régime d'unités d'actions différées (« UAD ») à l'intention des administrateurs

Unités en circulation

Unités d'actions de la Société





Solde au 31 décembre 2023

533 955 Octroyées

21 228 Solde au 31 mars 2024

555 183

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2024 et 2023 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

7. Rémunération et autres paiements à base d'actions (suite)

c) Charge liée aux régimes de rémunération à base d'actions

Au cours de la période de trois mois terminée le 31 mars 2024, une charge de rémunération de 86 000 $ liée à tous les régimes de rémunération à base d'actions a été comptabilisée (une charge de 566 000 $ au cours de la période correspondante de 2023).

8. Régimes de retraite et avantages complémentaires à la retraite

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2024, le gain sur réévaluations pour les régimes à prestations définies comptabilisé dans l'état consolidé du résultat global est principalement relié à la hausse du taux d'actualisation.

9. Information sectorielle

Les activités de la Société se composent des secteurs suivants :

Le secteur Télédiffusion inclut les activités du Réseau TVA, des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles ainsi que les activités de production commerciale et d'édition sur mesure notamment par l'entremise de sa filiale Communications Qolab inc.

inclut les activités du Réseau TVA, des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles ainsi que les activités de production commerciale et d'édition sur mesure notamment par l'entremise de sa filiale Communications Qolab inc. Le secteur Services cinématographiques et audiovisuels, par le biais des filiales Mels Studios et Postproduction s.e.n.c. et MELS Doublage inc., inclut les activités de services de location de studios, de mobiles et d'équipements, les activités de doublage et de vidéodescription (« services d'accessibilité média ») ainsi que les services de postproduction et de production virtuelle.

par le biais des filiales Mels Studios et Postproduction s.e.n.c. et MELS Doublage inc., inclut les activités de services de location de studios, de mobiles et d'équipements, les activités de doublage et de vidéodescription (« services d'accessibilité média ») ainsi que les services de postproduction et de production virtuelle. Le secteur Magazines , par l'entremise de sa filiale TVA Publications inc., comprend les activités d'édition de magazines dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode et la décoration ainsi que la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines.

, par l'entremise de sa filiale TVA Publications inc., comprend les activités d'édition de magazines dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode et la décoration ainsi que la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines. Le secteur Production et distribution, par l'entremise des sociétés du groupe Incendo et de la division TVA Films, inclut les activités de production et de distribution d'émissions de télévision, de films et de téléséries destinés au marché mondial.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2024 et 2023 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

9. Information sectorielle (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars





2024

2023













Revenus









Télédiffusion

107 663 $ 116 010 $ Services cinématographiques et audiovisuels

16 250

14 272

Magazines

7 619

8 647

Production et distribution

1 876

2 341

Éléments intersectoriels

(4 247)

(5 167)





129 161

136 103













(BAIIA ajusté négatif) BAIIA ajusté (1)









Télédiffusion

(21 259)

(22 806)

Services cinématographiques et audiovisuels

2 605

(555)

Magazines

(319)

(367)

Production et distribution

(370)

(355)

Éléments intersectoriels

42

106





(19 301)

(23 977)













Amortissement

6 210

7 182

Charges financières (revenus financiers)

1 238

(118)

Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres

(1 892)

902

Perte avant recouvrement d'impôts et part du bénéfice

dans les entreprises associées

(24 857) $ (31 943) $

Les éléments intersectoriels mentionnés précédemment représentent les éliminations de transactions dans le cours normal des activités effectuées entre les secteurs d'activités de la Société.

(1) Le chef de la direction utilise le BAIIA ajusté comme mesure de rendement financier pour évaluer la performance de chaque secteur d'activités de la Société. Le BAIIA ajusté est défini comme la perte nette avant l'amortissement, les charges financières (revenus financiers), les frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres, le recouvrement d'impôts et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le BAIIA ajusté, tel que défini ci‑dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS.

