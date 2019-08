MONTRÉAL, le 1er août 2019 /CNW Telbec/ - Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société ») annonce qu'elle a enregistré des produits d'exploitation de 146,0 millions, en augmentation de 5,8 millions sur le deuxième trimestre 2018. La perte nette attribuable aux actionnaires se chiffre à 6,2 millions de dollars, soit une perte de 0,14 $ par action comparativement à une perte nette attribuable aux actionnaires de 9,6 millions ou une perte de 0,22 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2018.

Faits saillants liés à l'exploitation du second trimestre :

BAIIA ajusté 1 consolidé de 3 764 000 $, en hausse de 6 576 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2018;

consolidé de 3 764 000 $, en hausse de 6 576 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2018; BAIIA ajusté 1 négatif du secteur télédiffusion de 1 912 000 $, soit une variation favorable de 6 220 000 $ principalement attribuable à l'acquisition des chaînes « Évasion » et « Zeste », à la baisse de 4,8 % du BAIIA ajusté 1 négatif de la chaîne « TVA Sports », ainsi qu'à l'augmentation du BAIIA ajusté 1 des autres chaînes spécialisées et du Réseau TVA;

négatif du secteur télédiffusion de 1 912 000 $, soit une variation favorable de 6 220 000 $ principalement attribuable à l'acquisition des chaînes « Évasion » et « Zeste », à la baisse de 4,8 % du BAIIA ajusté négatif de la chaîne « TVA Sports », ainsi qu'à l'augmentation du BAIIA ajusté des autres chaînes spécialisées et du Réseau TVA; BAIIA ajusté 1 du secteur magazines de 3 517 000 $, soit une variation favorable de 709 000 $ résultant d'économies générées par la poursuite des différents plans de rationalisation des effectifs et des dépenses mis en place au cours des derniers trimestres, contrebalancées en partie par la baisse des produits d'exploitation;

du secteur magazines de 3 517 000 $, soit une variation favorable de 709 000 $ résultant d'économies générées par la poursuite des différents plans de rationalisation des effectifs et des dépenses mis en place au cours des derniers trimestres, contrebalancées en partie par la baisse des produits d'exploitation; BAIIA ajusté 1 du secteur des services cinématographiques et audiovisuels (« MELS ») de 1 837 000 $, soit un écart défavorable de 675 000 $, essentiellement attribuable à la baisse du BAIIA ajusté 1 généré par la location de studios, de mobiles et d'équipements, contrebalancée en partie par la baisse du BAIIA ajusté 1 négatif provenant des activités d'effets visuels dont le volume a connu une hausse par rapport au trimestre correspondant de 2018;

du secteur des services cinématographiques et audiovisuels (« MELS ») de 1 837 000 $, soit un écart défavorable de 675 000 $, essentiellement attribuable à la baisse du BAIIA ajusté généré par la location de studios, de mobiles et d'équipements, contrebalancée en partie par la baisse du BAIIA ajusté négatif provenant des activités d'effets visuels dont le volume a connu une hausse par rapport au trimestre correspondant de 2018; BAIIA ajusté1 de 322 000 $ généré par le nouveau secteur d'activités de la Société, soit le secteur production et distribution, lequel regroupe les activités découlant de l'acquisition des sociétés du groupe Incendo depuis le 1er avril 2019.

1 Voir la définition du BAIIA ajusté ci-après.

« Nous sommes satisfaits des résultats obtenus pour le deuxième trimestre de notre exercice financier. En raison des nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, Groupe TVA a malheureusement dû procéder à d'importantes compressions budgétaires au cours du trimestre, visant à réduire les charges opérationnelles de ses secteurs d'activités. Bien que les effets positifs ne se soient pas pleinement matérialisés à ce jour, ces actions ont eu un impact favorable sur nos résultats financiers.

Le secteur télédiffusion a connu une diminution importante de son BAIIA ajusté1 négatif. La poursuite de l'intégration des chaînes « Évasion » et « Zeste » au sein du secteur télédiffusion continue de contribuer positivement à l'ensemble de nos services spécialisés, tant sur le plan financier que par la bonification de notre offre de contenu. Malgré l'absence des Canadiens de Montréal à la première ronde des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, « TVA Sports » a connu une légère croissance de ses parts de marché ainsi qu'une hausse de ses revenus publicitaires comparativement au trimestre correspondant de 2018.

Pendant que nos chaînes spécialisées connaissent de bonnes performances et de la croissance, il est important de rappeler que ces dernières subissent des iniquités depuis des années quant à leur juste valeur marchande. C'est le cas notamment pour les chaînes « LCN » et « TVA Sports ». Alors que « RDS », qui appartient à Bell, et « TVA Sports » sont considérées comme deux chaînes sportives comparables avec la même part d'écoute par abonné, les redevances ne sont pas équitables. Bell doit admettre la problématique qui affecte l'ensemble de notre industrie et reconnaitre la juste valeur de nos chaînes. Puisque le système actuel ne fonctionne pas, nous continuerons nos représentations auprès des autorités réglementaire et gouvernementale afin qu'elles agissent rapidement pour faire cesser ces iniquités.

Les parts de marché de Groupe TVA ont atteint 40,5 parts2, en hausse de 0,3 part. Le Réseau TVA a diffusé 7 des 10 émissions2 les plus regardées au Québec durant le deuxième trimestre 2019, dont La Voix qui s'est démarquée, une fois de plus, en maintenant sa première position avec un auditoire moyen de plus de 1,9 millions de téléspectateurs », a affirmé la présidente de Groupe TVA, France Lauzière.

« Les produits d'exploitation du secteur magazines ont connu une baisse de 13,9 %, affectés à la fois par la baisse des revenus de cette industrie, mais également par la cessation de la publication de certains titres et la réduction des fréquences de parution. Malgré cette baisse, nous avons augmenté notre taux de marge bénéficiaire à plus de 20 % grâce aux différentes initiatives de réduction de coûts et d'efficacité opérationnelle. La popularité de nos marques est indéniable puisque Groupe TVA est toujours l'éditeur de magazines francophones numéro 1 au Québec selon le plus récent sondage Vividata », a poursuivi la présidente de Groupe TVA.

« Les résultats financiers du secteur des services cinématographiques et audiovisuels de MELS ont connu un recul par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2018. Bien que les acquisitions des derniers trimestres aient généré un volume d'activités supplémentaire et une contribution positive pour ce secteur, nos services de location de studios et d'équipements subissent les contrecoups des programmes de crédit d'impôt du Québec qui sont inférieurs à ceux des autres provinces. À cet effet, nous réitérons l'importance que le gouvernement provincial s'engage à maintenir et même à bonifier les incitatifs fiscaux en place pour que l'économie du Québec bénéficie de sa quote-part de la croissance mondiale de ce secteur d'activités. MELS demeure un secteur de croissance pour la Société pour les prochaines années.

Finalement, le nouveau secteur production et distribution a contribué positivement aux résultats financiers du trimestre. Il nous permettra de diversifier nos sources de revenus tout en accentuant notre présence à l'international, plus particulièrement sur les marchés anglophones », a conclu la présidente.

2 Source : Numeris - Québec franco, 1er avril au 30 juin 2019, l-d, 2h-2h, t2+

Définition

BAIIA ajusté (auparavant bénéfice ou perte d'exploitation ajusté(e))

Dans son analyse des résultats d'exploitation, la Société définit le BAIIA ajusté comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement, les charges financières, les frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres, les impôts sur le bénéfice et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le BAIIA ajusté, tel que défini ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Ce n'est pas non plus une mesure destinée à remplacer d'autres outils d'évaluation du rendement financier ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidité. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La direction et le conseil d'administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer tant les résultats consolidés de la Société que les résultats des secteurs d'activités qui en font partie. Cette mesure élimine le niveau substantiel de dépréciation et d'amortissement des actifs corporels et incorporels et n'est pas affectée par la structure du capital ou par les activités d'investissement de la Société et de ses différents secteurs d'activités. En outre, le BAIIA ajusté est utile, car il constitue un élément important des régimes de rémunération incitative annuels de la Société. Signalons que la définition du BAIIA ajusté adoptée par la Société peut différer de celle d'autres entreprises.

Téléconférence des investisseurs

Le 2 août 2019, à 10h (HAE), aura lieu une téléconférence sur les résultats de Groupe TVA pour le second trimestre 2019, avec une période de questions réservée aux analystes financiers. On peut y accéder en composant le 1-877-293-8052, code d'accès pour les participants 66581#. Une version enregistrée, en anglais seulement, sera disponible par la suite en composant le 1-877-293-8133 et le code d'accès pour les participants 66581#, entre le 2 août et le 2 septembre 2019.

Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques de langue française en Amérique du Nord et une des plus grandes entreprises privées de production. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie plusieurs titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2019, accompagnés des notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion intermédiaire pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2019 peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : www.groupetva.ca.

GROUPE TVA INC. États consolidés intermédiaires des résultats et du résultat global

(non audités) (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)





Périodes de trois mois

terminées les 30 juin

Périodes de six mois

terminées les 30 juin





2019

2018

2019 2018

Note



(redressés,

note 2)





(redressés,

note 2)





















Revenus 3 145 955 $ 140 190 $ 280 096 $ 274 026 $



















Achats de biens et services 4 104 951

105 336

198 876

198 635

Coûts liés au personnel

37 240

37 666

73 489

74 862

Amortissement

9 722

9 125

18 787

18 611

Charges financières 5 1 047

892

2 004

1 693

Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres 6 1 477

832

4 645

957

Perte avant recouvrement d'impôts et part du bénéfice dans les entreprises associées

(8 482)

(13 661)

(17 705)

(20 732)





















Recouvrement d'impôts

(2 245)

(3 626)

(4 637)

(5 328)





















Part du bénéfice dans les entreprises associées

(196)

(368)

(347)

(652)

Perte nette et résultat global

(6 041) $ (9 667) $ (12 721) $ (14 752) $



















(Perte) bénéfice net(te) et résultat global attribuable aux (à la) :

















Actionnaires

(6 224) $ (9 629) $ (12 939) $ (14 558) $ Participation ne donnant pas le contrôle

183

(38)

218

(194)









































Résultat par action de base et dilué attribuable aux actionnaires 8 c) (0,14) $ (0,22) $ (0,30) $ (0,34) $



Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

GROUPE TVA INC. États consolidés intermédiaires des capitaux propres

(non audités) (en milliers de dollars canadiens)

Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capitaux

propres

attribua-

bles à la

partici-

pation ne

donnant

pas le

contrôle Total des

capitaux

propres Capital-

actions

(note 8) Surplus

d'apport Bénéfices

non

répartis Cumul des

autres

éléments

du résultat

global -

Régimes à

prestations

définies

























Solde au 31 décembre 2017, tel que présenté précédemment 207 280 $ 581 $ 51 563 $ 2 975 $ 1 130 $ 263 529 $ Modification aux conventions comptables (note 2) −

−

(1 214)

−

−

(1 214)

Solde au 31 décembre 2017, redressé 207 280

581

50 349

2 975

1 130

262 315

Perte nette −

−

(14 558)

−

(194)

(14 752)

Solde au 30 juin 2018 207 280

581

35 791

2 975

936

247 563

Bénéfice net −

−

23 615

−

30

23 645

Autres éléments du résultat global −

−

−

522

−

522

Solde au 31 décembre 2018 207 280

581

59 406

3 497

966

271 730

(Perte) bénéfice net(te) −

−

(12 939)

−

218

(12 721)

Solde au 30 juin 2019 207 280 $ 581 $ 46 467 $ 3 497 $ 1 184 $ 259 009 $



Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

GROUPE TVA INC.

Bilans consolidés intermédiaires





(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)





30 juin

2019 31 décembre

2018 31 décembre

2017

Note



(redressés,

note 2)

(redressés,

note 2)

Actif





























Actif à court terme













Espèces

3 850 $ 18 112 $ 21 258 $ Débiteurs

155 614

151 715

144 913

Impôts sur le bénéfice

10 225

3 325

596

Émissions, droits de diffusion et stocks

68 593

78 483

79 437

Charges payées d'avance

6 751

4 081

3 736





245 033

255 716

249 940

Actif à long terme













Émissions et droits de diffusion

52 514

42 987

43 031

Placements

10 753

11 242

12 851

Immobilisations

179 035

186 583

200 510

Actif afférent aux droits d'utilisation

9 675

9 694

10 922

Actifs incorporels 7 30 411

13 662

15 120

Écart d'acquisition 7 27 437

9 102

7 892

Actif au titre des prestations définies

-

-

2 873

Impôts différés

15 899

14 920

14 453





325 724

288 190

307 652

Total de l'actif

570 757 $ 543 906 $ 557 592 $















Passif et capitaux propres





























Passif à court terme













Découvert bancaire

4 656 $ - $ - $ Créditeurs et charges à payer

106 061

100 306

104 568

Impôts sur le bénéfice

1 544

782

6 314

Droits de diffusion à payer

70 784

70 145

69 244

Provisions

7 514

6 356

7 784

Revenus reportés

12 618

16 803

18 728

Passif afférent aux contrats de location échéant à court terme

3 410

3 480

4 298

Dette échéant à court terme

67 030

52 849

9 844





273 617

250 721

220 780

Passif à long terme Dette à long terme

-

-

52 708

Passif afférent aux contrats de location

9 385

10 123

11 226

Autres éléments de passif 7 22 982

10 885

9 772

Impôts différés

5 764

447

791





38 131

21 455

74 497

Capitaux propres













Capital-actions 8 207 280

207 280

207 280

Surplus d'apport

581

581

581

Bénéfices non répartis

46 467

59 406

50 349

Cumul des autres éléments du résultat global

3 497

3 497

2 975

Capitaux propres attribuables aux actionnaires

257 825

270 764

261 185

Participation ne donnant pas le contrôle

1 184

966

1 130





259 009

271 730

262 315

Éventualités 11











Total du passif et des capitaux propres

570 757 $ 543 906 $ 557 592 $



Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

Le 1er août 2019, le Conseil d'administration a approuvé les états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les périodes de trois mois et de six mois terminées les 30 juin 2019 et 2018.

GROUPE TVA INC.

États consolidés intermédiaires des flux de trésorerie (non audités)

(en milliers de dollars canadiens)





Périodes de trois mois terminées les 30 juin

Périodes de six mois terminées les 30 juin





2019 2018 2019 2018

Note



(redressés,

note 2)





(redressés,

note 2)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

















Perte nette

(6 041) $ (9 667) $ (12 721) $ (14 752) $ Ajustements pour :

















Amortissement

9 770

9 175

18 884

18 710

Part du bénéfice dans les entreprises associées

(196)

(368)

(347)

(652)

Impôts différés

(506)

(216)

(573)

(771)

Gain sur disposition d'actifs 6 −

−

−

(1 000)

Autres

(26)

10

(115)

10





3 001

(1 066)

5 128

1 545

Variation nette hors caisse des actifs et passifs d'exploitation

14 684

11 174

7 714

1 354

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation

17 685

10 108

12 842

2 899

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

















Acquisitions d'immobilisations

(3 069)

(2 463)

(6 951)

(6 177)

Acquisitions d'actifs incorporels

(833)

(645)

(2 156)

(2 112)

Acquisitions d'entreprises 7 (11 036)

−

(34 505)

(2 705)

Autres

−

(98)

−

(698)

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement

(14 938)

(3 206)

(43 612)

(11 692)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

















Variation du découvert bancaire

(4 219)

−

4 656

−

Remboursement du prêt à terme

(2 780)

(2 334)

(5 532)

(4 726)

Variation du crédit rotatif

6 371

−

19 721

−

Remboursement de passif afférent aux contrats de location

(1 129)

(1 163)

(2 232)

(2 368)

Autres

−

−

(105)

−

Flux de trésorerie (utilisés pour) générés par les activités de financement

(1 757)

(3 497)

16 508

(7 094)

Variation nette des espèces

990

3 405

(14 262)

(15 887)

Espèces au début de la période

2 860

1 966

18 112

21 258

Espèces à la fin de la période

3 850 $ 5 371 $ 3 850 $ 5 371 $ Intérêts et impôts classés au titre des activités d'exploitation

















Intérêts nets versés

1 018 $ 811 $ 1 779 $ 1 489 $ Impôts nets sur le bénéfice versés

1 117

1 691

2 773

8 738





Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés

Périodes de trois mois et de six mois terminées les 30 juin 2019 et 2018 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société ») est régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Groupe TVA est une société de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, des services cinématographiques et audiovisuels, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines (note 10). La Société est une filiale de Québecor Média inc. (« Québecor Média » ou la « société mère ») et la société mère ultime est Québecor inc. (« Québecor »). Le siège social de la Société est situé au 1600 boul. de Maisonneuve Est, Montréal (Québec), Canada.

Les secteurs d'activités de la Société subissent les effets du caractère saisonnier de certaines de leurs activités dû, entre autres, aux variations saisonnières des revenus publicitaires, aux habitudes de visionnement, de lecture et d'écoute du public, aux besoins en services de production des producteurs internationaux et locaux et à la demande de contenu de la part des télédiffuseurs mondiaux. Puisque la Société dépend des ventes de publicité pour une portion importante de ses revenus, ses résultats d'exploitation sont aussi sensibles aux conditions économiques qui prévalent, y compris les changements dans les conditions économiques locales, régionales et nationales, en outre parce qu'ils peuvent affecter les dépenses de publicité. Par conséquent, les résultats d'exploitation des périodes intermédiaires ne doivent pas être considérés nécessairement représentatifs des résultats d'un exercice financier complet.

1. Mode de présentation

Les présents états financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), sauf qu'ils ne comprennent pas l'ensemble de la divulgation requise par les IFRS pour des états financiers consolidés annuels. En particulier, ces états financiers consolidés ont été préparés conformément à l'IAS 34, Information financière intermédiaire et sont des états financiers consolidés résumés. Ces états financiers consolidés résumés doivent être lus en parallèle avec les états financiers consolidés annuels 2018 de la Société qui comprennent les conventions comptables utilisées pour la préparation de ces états financiers.

Certains chiffres correspondants fournis pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 juin 2018 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 juin 2019.

2. Modification de conventions comptables

i) IFRS 16 - Contrats de location

Le 1er janvier 2019, la Société a adopté, selon la méthode rétrospective intégrale, les nouvelles règles dictées par l'IFRS 16 qui établit les nouveaux principes pour la comptabilisation, l'évaluation et la présentation des contrats de location ainsi que les informations à fournir pour les deux parties impliquées au contrat. La norme comprend une méthode de comptabilisation unique pour les preneurs, sauf certaines exceptions. En particulier, les preneurs doivent généralement présenter leurs contrats de location dans leurs bilans en comptabilisant des actifs liés au droit d'utilisation et les passifs financiers afférents. Les actifs et passifs découlant des contrats de location sont initialement comptabilisés selon leur valeur actualisée.

L'adoption de l'IFRS 16 a eu des impacts matériels sur les états financiers consolidés de la Société étant donné qu'elle s'est engagée en vertu de contrats de location à long terme pour des locaux et des équipements.

Selon l'IFRS 16, les charges reliées aux contrats de location sont comptabilisées aux résultats généralement comme une dépense d'amortissement de l'actif lié au droit d'utilisation, accompagnée d'une charge d'intérêts sur le passif afférent aux contrats de location. Puisque les charges reliées aux contrats de location-exploitation étaient auparavant comptabilisées dans les achats de biens et services lorsqu'elles étaient encourues, l'adoption de l'IFRS 16 a modifié le moment où celles-ci sont comptabilisées sur la durée du bail ainsi que la présentation des dépenses dans l'état consolidé des résultats.

Les paiements en capital du passif afférent aux contrats location sont présentés en tant qu'activités de financement dans l'état consolidé des flux de trésorerie, tandis que ces paiements étaient présentés en tant qu'activités d'exploitation auparavant.

L'application rétrospective de l'IFRS 16 a eu les impacts suivants sur les états financiers consolidés :

États consolidés intermédiaires des résultats et du résultat global Augmentation (diminution) Période de trois

mois terminée le

30 juin 2018

Période de six

mois terminée le

30 juin 2018











Achats de biens et services (1 090) $ (2 138) $ Amortissement 774

1 504

Charges financières 210

424

Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres -

21

Recouvrement d'impôts (29)

(50)

Perte nette et résultat global (77) $ (139) $









Bilans consolidés



Augmentation (diminution) 31 décembre 2018

31 décembre 2017











Actif afférent aux droits d'utilisation 9 161 $ 10 922 $ Actif d'impôts différés 170

438

Créditeurs et charges à payer 57

63

Provisions (1 166)

(1 153)

Passif afférent aux contrats de location(1) 13 092

15 524

Autres éléments de passif (2 183)

(1 860)

Bénéfices non répartis (469) $ (1 214) $





(1) La partie courante du passif afférent aux contrats de location représente 3 480 000 $ au 31 décembre 2018 et 4 298 000 $ au 31 décembre 2017.

Par ailleurs, un contrat de location-financement de 533 000 $ qui était présenté dans les immobilisations au 31 décembre 2018 a été reclassé à titre d'actif afférent aux droits d'utilisation en fonction de la présentation adoptée avec l'adoption de l'IFRS 16. Le passif de 511 000 $ relié à ce contrat qui était présenté dans les autres éléments de passif a, quant à lui, été reclassé à titre de passif afférent aux contrats de location.

ii) IFRIC 23 - Incertitude relative aux traitements fiscaux

Le 1er janvier 2019, la Société a également adopté, selon la méthode rétrospective intégrale, l'IFRIC 23 qui apporte des éclaircissements sur la façon d'évaluer un actif ou passif d'impôts en cas d'incertitude relative aux traitements fiscaux basée sur la probabilité quant à l'acceptation du traitement par les autorités fiscales.

L'adoption de l'IFRIC 23 n'a eu aucun impact sur les états financiers consolidés.

3. Revenus













Périodes de trois mois

terminées les 30 juin

Périodes de six mois

terminées les 30 juin





2019

2018

2019

2018





















Services publicitaires

71 185 $ 70 600 $ 138 141 $ 139 066 $ Redevances

34 972

31 394

68 433

62 965

Services de location et de postproduction et autres services rendus (1)

21 368

18 537

36 682

33 180

Ventes de produits(2)

18 430

19 659

36 840

38 815





145 955 $ 140 190 $ 280 096 $ 274 026 $





(1) Les revenus de location de studios, de mobiles, d'équipements et d'espaces locatifs représentent respectivement 7 212 000 $ et 12 236 000 $ pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2019 (8 542 000 $ et 13 814 000 $ pour les périodes correspondantes de 2018).



(2) Les revenus de ventes de produits incluent la vente de magazines en kiosque et par abonnement ainsi que la vente de contenu audiovisuel.

4. Achats de biens et services













Périodes de trois mois

terminées les 30 juin

Périodes de six mois

terminées les 30 juin



2019

2018

2019

2018







(redressés,

note 2)





(redressés,

note 2)



















Droits et coûts de production 75 401 $ 75 547 $ 139 853 $ 139 753 $ Tirage et distribution 5 580

6 349

10 963

11 878

Services rendus par la société mère :















- Commissions sur ventes publicitaires 7 542

7 331

14 642

14 478

- Autres 2 222

2 298

4 460

4 595

Coûts liés aux immeubles 4 238

4 026

8 817

8 240

Marketing, publicité et promotion 4 270

4 079

8 764

8 120

Autres 5 698

5 706

11 377

11 571



104 951 $ 105 336 $ 198 876 $ 198 635 $

5. Charges financières













Périodes de trois mois

terminées les 30 juin

Périodes de six mois

terminées les 30 juin





2019

2018

2019

2018









(redressés,

note 2)





(redressés,

note 2)





















Intérêts sur la dette à long terme

811 $ 603 $ 1 501 $ 1 189 $ Amortissement des frais de financement

48

50

97

99

Intérêts sur le passif afférent aux contrats de location

175

220

344

434

Charge d'intérêts sur le passif net au titre des prestations définies

96

35

209

85

(Gain) perte sur change

(45)

6

(39)

1

Autres

(38)

(22)

(108)

(115)





1 047 $ 892 $ 2 004 $ 1 693 $

6. Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres













Périodes de trois mois

terminées les 30 juin

Périodes de six mois

terminées les 30 juin





2019

2018

2019

2018









(redressés,

note 2)





(redressés,

note 2)





















Frais de rationalisation des activités d'exploitation

1 496 $ 655 $ 2 896 $ 1 672 $ Autres

(19)

177

1 749

(715)





1 477 $ 832 $ 4 645 $ 957 $

Frais de rationalisation des activités d'exploitation

Pour les périodes de trois mois et de six mois terminées les 30 juin 2019 et 2018 , la Société a enregistré des frais de rationalisation des activités d'exploitation suite à l'abolition de postes et à la mise en place de plans de rationalisation répartis entre les secteurs comme suit :













Périodes de trois mois

terminées les 30 juin

Périodes de six mois

terminées les 30 juin





2019

2018

2019

2018









(redressés,

note 2)





(redressés,

note 2)





















Télédiffusion

834 $ 336 $ 1 147 $ 399 $ Magazines

554

241

1 638

1 089

Services cinématographiques et audiovisuels

108

78

111

184





1 496 $ 655 $ 2 896 $ 1 672 $

Autres

Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2019, la Société a comptabilisé une charge de 1 865 000 $ relativement aux acquisitions d'entreprises dont 1 794 000 $ à titre d'obligation d'investissement au système de radiodiffusion dans le cadre de l'acquisition des sociétés des groupes Serdy Média inc. et Serdy Vidéo inc (note 7).

Au cours des six premiers mois de l'exercice 2018, la Société a comptabilisé un gain de 1 000 000 $ sur la disposition des actifs liés au magazine « The Hockey News ».

7. Acquisitions d'entreprises

Acquisitions 2019

a) Serdy

Le 13 février 2019, la Société a acquis les actions des sociétés faisant partie des groupes Serdy Média inc. et Serdy Vidéo inc., incluant les chaînes « Évasion » et « Zeste », pour un prix d'achat totalisant 24 000 000 $. Une somme à payer de 1 950 000 $ a également été comptabilisée à titre d'ajustement préliminaire en lien avec une cible préétablie de fonds de roulement convenue entre les parties, moins des espèces acquises de 531 000 $.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de la Société de bonifier son offre de contenu télévisuel au bénéfice de ses téléspectateurs et de ses annonceurs. L'écart d'acquisition lié à cette acquisition provient principalement de la qualité du contenu et des synergies attendues.

Dans le cadre de l'approbation de cette transaction et des conditions afférentes, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a exigé de la Société des investissements de l'ordre de 1 794 000 $ en avantages tangibles, plus spécifiquement des investissements au système canadien de radiodiffusion visant le soutien de productions de langue française. Cette obligation a été comptabilisée à titre de coût lié aux acquisitions dans les frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres.

La Société a évalué le passif afférent aux contrats de location acquis en actualisant les paiements futurs en lien avec les contrats à la date d'acquisition. Les droits d'utilisation afférents ont été évalués à un montant équivalent à ce passif.

La répartition du prix d'achat a été comptabilisée de façon préliminaire et sera finalisée d'ici la fin de l'exercice lorsque les travaux visant l'évaluation des actifs incorporels découlant de la transaction seront complétés.

b) Incendo

Le 1er avril 2019, la Société a finalisé une entente conclue le 22 février 2019 visant l'acquisition des actions des sociétés faisant partie du groupe Incendo Média inc., pour une contrepartie en espèces de 11 036 000 $ (déduction faite des espèces acquises de 859 000 $) et un solde à payer d'une juste valeur de 6 818 000 $. Un montant estimatif de 910 000 $ lié à certains ajustements postérieurs à la clôture est à recevoir au 30 juin 2019. Le prix d'achat est également assujetti à des ajustements liés à l'atteinte de conditions financières au cours des trois prochaines années. La contrepartie conditionnelle a été évaluée à 1 739 000 $ selon l'estimation de la valeur actualisée des ajustements conditionnels futurs. Cette valeur actualisée est fondée sur des données d'entrée importantes qui ne sont pas des données de marché observables, sur des hypothèses ainsi que sur une fourchette de probabilités d'atteinte de conditions financières.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de la Société de diversifier ses sources de revenus et d'élargir sa présence à l'international, notamment sur les marchés anglophones. L'écart d'acquisition lié à cette acquisition provient principalement de l'expertise de l'entreprise, de la clientèle existante et de la croissance future attendue.

La Société a évalué le passif afférent aux contrats de location acquis en actualisant les paiements futurs en lien avec les contrats à la date d'acquisition. Les droits d'utilisation afférents ont été évalués à un montant équivalent à ce passif.

La répartition du prix d'achat a été comptabilisée de façon préliminaire et sera finalisée d'ici la fin de l'exercice lorsque les travaux visant l'évaluation des actifs découlant de la transaction seront complétés.

Les revenus pro forma consolidés de la Société et sa perte nette pro forma consolidée auraient été de 286 305 000 $ et de 12 157 000 $ respectivement si les acquisitions des groupes Serdy Média inc., Serdy Vidéo inc. et Incendo Média inc. avaient eu lieu au début de l'exercice financier.

La répartition préliminaire de la juste valeur des éléments d'actif et de passif relatifs à ces acquisitions se détaille comme suit :











Serdy

Incendo

Total















Éléments non monétaires d'actif acquis











Actif à court terme 12 073 $ 14 004 $ 26 077 $ Émissions et droits de diffusion 3 893

4 191

8 084

Immobilisations 1 982

156

2 138

Actifs incorporels 9 651

8 600

18 251

Actif afférent aux droits d'utilisation 1 436

249

1 685

Écart d'acquisition(1) 6 265

12 070

18 335



35 300

39 270

74 570

Éléments de passif pris en charge











Passif à court terme 5 695

17 341

23 036

Passif afférent aux contrats de location 1 436

249

1 685

Impôts différés 1 914

2 997

4 911



9 045

20 587

29 632

Éléments d'actif net acquis à la juste valeur 26 255 $ 18 683 $ 44 938 $













Contrepartie











Espèces 23 469 $ 11 036 $ 34 505 $ Somme à recevoir -

910

910

Sommes à payer et contrepartie conditionnelle(2) 1 950

8 557

10 507

Placement dans Canal Évasion inc. détenu à 8,3 % par la Société 836 $ - $ 836 $





(1) L'écart d'acquisition n'est pas déductible fiscalement.



(2) Le montant à payer en lien avec l'acquisition des groupes Serdy est présenté sous la rubrique « Créditeurs et charges à payer » alors que les sommes à payer en lien avec l'acquisition du groupe Incendo sont présentées sous la rubrique « Autres éléments de passif » dans le bilan consolidé intermédiaire.

Acquisition 2018

c) Mobilimage inc.

Le 22 janvier 2018, la Société a acquis les actifs de l'entreprise Mobilimage inc., composés essentiellement de mobiles et d'équipements de production, pour un prix d'achat en espèces de 2 705 000 $, soit un prix convenu de 2 750 000 $ moins un ajustement de 45 000 $ en lien avec une cible préétablie de fonds de roulement convenue entre les parties. Les activités de location de mobiles et d'équipements de production de l'entreprise acquise ont été intégrées aux activités du secteur des services cinématographiques et audiovisuels.

La répartition finale du prix d'achat a été complétée au cours du second trimestre de 2018. La juste valeur des éléments d'actif et de passif relatifs à cette acquisition se détaille comme suit :



















Éléments d'actif acquis



Actif à court terme 141 $ Immobilisations 1 980

Écart d'acquisition 642



2 763

Élément de passif pris en charge



Passif à court terme 58







Éléments d'actif net acquis à la juste valeur 2 705 $





Contrepartie



Espèces 2 705 $

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de la Société d'offrir des équipements et services de production variés qui répondent aux besoins des producteurs en plus de réduire le recours à des services provenant de fournisseurs externes pour ses besoins en production. L'écart d'acquisition lié à cette acquisition provient principalement des synergies attendues.

8. Capital-actions

a) Capital-actions autorisé

Un nombre illimité d'actions ordinaires classe A, participantes, avec droit de vote, sans valeur nominale.

Un nombre illimité d'actions classe B, participantes, sans droit de vote, sans valeur nominale.

Un nombre illimité d'actions privilégiées, non participantes, sans droit de vote, d'une valeur nominale de 10 $ chacune, pouvant être émises en séries.

b) Capital-actions émis et en circulation













30 juin

2019



31 décembre

2018













4 320 000 actions ordinaires classe A

72 $



72 $ 38 885 535 actions classe B

207 208





207 208







207 280 $



207 280 $

c) Résultat par action attribuable aux actionnaires

Le tableau suivant présente le calcul du résultat par action de base et dilué attribuable aux actionnaires :