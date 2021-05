MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Touchette inc., le plus important distributeur de pneus de propriété canadienne, accentue son plan de développement par l'acquisition de Pneus Chartrand Distribution inc., de Pneus Chartrand Mécanique inc., ainsi que Groupe Immobilier Chartrand inc. (Pneus Chartrand). L'entente, qui prendra effet le 1er juillet 2021, touche l'ensemble des activités de ventes au détail et de distribution de Pneus Chartrand. Avec ses sept succursales et son réseau de clients à travers la province, Pneus Chartrand permet à Groupe Touchette de consolider sa position de chef de file au Québec et au Canada en s'affirmant encore plus fortement comme une alternative solide et crédible auprès, d'une part, des détaillants indépendants et, d'autre part, des autres réseaux de distribution qui pourraient avoir besoin d'une solution complète et avantageuse pour leur approvisionnement en pneus.

« Nous sommes très fiers de l'acquisition de Pneus Chartrand un acteur majeur de notre industrie au Québec et dans le Montréal métropolitain jouissant d'une solide réputation et dont le modèle d'affaires est à la fois complémentaire et compatible avec le nôtre, souligne Nicolas Touchette, co-propriétaire et Chef de la direction de Groupe Touchette inc. Cela confirme que nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre notre développement par le biais de canaux stratégiques de distribution et de ventes au détail. »

« Les clients vont tirer parti de la combinaison de nos forces nationales et régionales. Ils ont maintenant accès à un plus grand pouvoir d'achat et une profondeur d'inventaire qui offre des avantages comme une meilleure disponibilité des produits et des produits exclusifs, ajoute Frédéric Bouthillier, co-propriétaire et Chef des opérations de Groupe Touchette inc. La complémentarité de nos deux entreprises permettra de capitaliser rapidement sur leurs forces ainsi que sur l'engagement, l'expérience et l'expertise de leurs employés. Cela s'inscrit dans notre culture centrée sur l'excellence de notre service et notre capacité à répondre aux besoins de nos clients actuels en plus de nous positionner rapidement pour la recherche de nouveaux clients. »

Pour M. Chartrand, Propriétaire et Président de Pneus Chartrand, « Groupe Touchette représente non seulement la meilleure entreprise de distribution de pneus au Canada, elle est aussi la mieux placée, grâce à son expérience éprouvée en distribution et en commerce de détail, pour assurer la continuité et le développement de ce que nous avons construit au fil des années depuis 1949. Tout au long de nos discussions, j'ai été impressionné par leur engagement envers nos employés, nos clients et nos partenaires. Je suis convaincu que Groupe Touchette a ce qu'il faut pour assurer la suite des choses. »

À propos de Groupe Touchette inc.

Groupe Touchette inc. - le plus important distributeur de pneus de propriété canadienne est reconnu depuis plus de 40 ans, pour son expertise et son niveau supérieur de service auprès des manufacturiers, des concessionnaires et des clients indépendants. Dirigée par Nicolas Touchette et Frédéric Bouthillier, l'entreprise dont le siège social est à Montréal se spécialise dans les services à valeur ajoutée de distribution de pneus. Avec l'intégration de Pneus Chartrand, Groupe Touchette inc. compte plus de 890 employés et est présente dans toutes les régions du Canada avec plus d'une trentaine de centres de distribution.

En plus de servir les manufacturiers automobiles, les concessionnaires automobiles et les détaillants indépendants sous les bannières TireLink, DT Tire, Groupe Touchette inc. est aussi présente auprès des consommateurs canadiens sous les bannières au détail Tireland/IciPneu, TirePartners/Pneu Solutions, Pneus Chartrand Mécanique, Pneus Express Mécanique et Touchette Motorsport. www.groupetouchette.com

