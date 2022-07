MONTRÉAL et HUNTERSVILLE, N.C., le 13 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Touchette Inc. (« Groupe Touchette ») et American Tire Distributors (« ATD ») ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif aux termes duquel Groupe Touchette achètera la filiale canadienne d'ATD, National Tire Distributors (« NTD »).

L'acquisition de NTD contribuera de manière significative à la capacité de Groupe Touchette de répondre aux besoins de ses clients et de ses partenaires commerciaux par un service optimisé, une plus grande offre et davantage de choix pour les consommateurs canadiens. Avec NTD, la croissance de Groupe Touchette suscitera également de nouvelles possibilités d'emploi à travers le Canada. Groupe Touchette se réjouit à l'idée de renforcer son offre de services grâce à l'intégration de l'effectif exceptionnel de NTD et de ses connaissances approfondies du secteur. À la suite de la conclusion de la transaction, Groupe Touchette servira tous les principaux fabricants et desservira des clients à travers le Canada.

« Au nom de toute l'équipe de Groupe Touchette, nous sommes ravis d'accueillir NTD dans notre famille grandissante », ont déclaré Nicolas Touchette et Frederic Bouthillier, copropriétaires de Groupe Touchette. « Dans une période où les défis abondent et avec une industrie en évolution constante, les réalités environnementales et technologiques complexes nous amènent à exercer un leadership dans une perspective toujours plus globale. Groupe Touchette a pour plan d'offrir des solutions éprouvées qui améliorent l'efficacité et qui simplifient la chaîne d'approvisionnement au profit des clients, des consommateurs et des manufacturiers. L'ajout de NTD nous aidera à atteindre notre objectif de mieux servir les Canadiens ! ».

« L'annonce d'aujourd'hui est une autre étape importante pour NTD, ATD et notre industrie dans son ensemble », a déclaré Stuart Schuette, président et chef de la direction d'ATD. « Nous sommes très fiers de l'entreprise canadienne que nous avons bâtie avec NTD et nous sommes heureux d'avoir conclu un accord avec Groupe Touchette qui lui assure un avenir formidable, ainsi qu'aux fantastiques associés, clients et partenaires qui la soutiennent. Grâce à cette entente avec Groupe Touchette, nous traçons la voie au développement d'une industrie nord-américaine du pneu plus durable dans l'avenir, avec une connectivité et une efficacité basée sur la technologie pour l'ensemble de notre gamme de produits diversifiée. Nous sommes enthousiastes à la perspective de travailler avec Groupe Touchette, alors que nous continuerons à mettre de l'avant les meilleures pratiques et à mener le rythme du changement dans notre industrie. »

« C'est un développement très stimulant pour l'équipe de NTD, nos associés, nos partenaires d'affaires, nos clients et, ultimement, les automobilistes canadiens », a déclaré George McClean, président de NTD. « Nous sommes reconnaissants d'avoir fait partie d'ATD et d'avoir pu compter sur leur vision, leur innovation et leur soutien opérationnel qui ont permis de nous placer sur la voie de la croissance et du succès. En regardant vers l'avenir, nous sommes ravis de faire partie de Groupe Touchette et nous travaillerons ensemble à surpasser les besoins grandissants des clients et consommateurs canadiens. Nous le ferons tout en améliorant l'efficacité énergétique de la chaine d'approvisionnement et en réduisant les émissions. »

Dans le cadre de l'accord, les sociétés établiront une relation commerciale en vertu de laquelle ATD rendra ses marques de pneus exclusives Hercules et Ironman, son logiciel d'analyse avancée et ses outils favorisant la productivité accessible au réseau de Groupe Touchette. L'expertise combinée de Groupe Touchette et NTD, ainsi que cette relation commerciale avec ATD, créeront des avantages pour les employés, les manufacturiers et les clients, y compris les détaillants de pneus et les consommateurs de pneus de remplacement partout au Canada.

Cette transaction s'appuie sur l'héritage de Groupe Touchette à titre d'employeur de choix au Canada et devrait créer des opportunités de carrière passionnantes pour les employés de Groupe Touchette, les associés de NTD et d'autres embauches potentielles.

L'entreprise issue du regroupement continuera d'avoir son siège social à Montréal et maintiendra un centre de support national à Burlington, en Ontario, ainsi que des bureaux régionaux à travers le Canada.

Échéancier et approbations

La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des autorisations requises des autorités de réglementation du Canada.

Conseillers

Jefferies Group est le conseiller financier de Groupe Touchette et Dentons et Prévost Fortin D'Aoust sont ses conseillers juridiques. Moelis & Company est le conseiller financier d'ATD et Davies Ward Phillips & Vineberg LLP et Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP sont ses conseillers juridiques.

À propos de Groupe Touchette

Groupe Touchette Inc. est un des plus importants distributeurs de pneus de propriété canadienne ; Fondé il y a plus de 40 ans par André Touchette, Groupe Touchette est reconnu pour son expertise et son niveau supérieur de service auprès des manufacturiers automobiles, des concessionnaires et des clients indépendants. Dirigée par Nicolas Touchette et Frédéric Bouthillier, l'entreprise dont le siège social est situé à Montréal se spécialise dans les services de distribution de pneus à valeur ajoutée. Groupe Touchette compte plus de 1000 employés et est présent partout au Canada avec plus de deux douzaines de centres de distribution.Sous les bannières TireLink et DT Tire, l'entreprise dessert les manufacturiers et les concessionnaires automobiles et les détaillants de pneus indépendants. Groupe Touchette dessert également les consommateurs canadiens sous les bannières de détail Tireland/Ici Pneu, Tire Partners/Pneu Solutions, Pneus Chartrand Mécanique, Pneus Express Mécanique et Touchette Motorsport. www.groupetouchette.com

À propos de ATD

ATD est l'un des principaux fournisseurs indépendants au sein du marché du pneu de remplacement. L'entreprise exploite plus de 130 centres de distribution, dont 26 sont situés au Canada, et dessert environ 80 000 clients aux États-Unis et au Canada. Elle offre un inventaire d'une étendue et d'une profondeur inégalées, des livraisons régulières et des services à valeur ajoutée aux clients des services du pneu et de l'automobile. ATD emploie approximativement 5 000 associés au sein de son réseau de centres de distribution, dont environ 600 associés au Canada. En 2021, l'entreprise figurait au classement des meilleurs employeurs de taille moyenne établi par Forbes et a reçu un Gold Stevie® Award dans la catégorie de l'entreprise de transport de l'année des American Business Awards®, en sus d'un Bronze Stevie® Award pour l'entreprise la plus innovante de l'année.

Source

Groupe Touchette

David Giguère

Vice-président, Marketing & Marchandisage

Contact médias

Groupe Touchette

Patrice Lavoie

Vice-président, Relations publiques, Hill+Knowlton Strategies

[email protected]

514.567.7496

ATD

Jessica Kessel

Vice-présidente, Affaires corporatives & communications

[email protected]

704.516.1162

Aaron Palash / Jack Kelleher / Haley Salas

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

212.355.4449

Claude Breton

Longview Communications & Affaires publiques

514.220.1482

SOURCE Groupe Touchette inc.