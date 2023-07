Groupe TCJ fait l'acquisition d'Immétis, chef de file en matière d'immigration d'affaires

SAINT-HYACINTHE, QC, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Therrien Couture Joli-Cœur et Groupe TCJ (ci-après TCJ) annoncent l'acquisition d'Immétis Services Juridiques (ci-après Immétis), chef de file en matière d'immigration d'affaires et de mobilité internationale au Québec. Immétis devient ainsi la quatrième filiale de Groupe TCJ, avec Therrien Couture Joli-Cœur, Edilex et On Règle. Ce nouveau venu au sein de TCJ permettra d'offrir à ses clients une gamme de services encore plus large.

À l'heure où la pénurie de main-d'œuvre est un obstacle pour les entreprises québécoises et canadiennes, cette acquisition positionne TCJ comme un leader dans ce secteur du droit devenu clé pour les entreprises d'ici, en plus d'étendre sa gamme de services offerts à ses clients. La venue de l'équipe d'Immétis dans la famille TCJ sera favorable aux clients des deux cabinets qui pourront bénéficier de services stratégiques à valeur ajoutée. C'est donc une équipe de 15 personnes qui se greffe à TCJ.

« Je suis ravie de me joindre à la grande équipe TCJ. Cette décision permettra de poursuivre la croissance d'Immétis et d'offrir des services complémentaires à nos clients dans tous les domaines du droit, notamment en droit des affaires et du travail », ajoute Natacha Mignon, avocate fondatrice d'Immétis.

« L'arrivée de Natacha et de son équipe au sein de notre organisation s'inscrit dans nos valeurs de pertinence et d'engagement envers nos clients et elle est principalement motivée par notre volonté commune d'offrir un pôle de services unique, accessible et innovant à nos clients. Grâce à cette acquisition, TCJ poursuit sa croissance en offrant un service plus complet en matière d'immigration d'affaires et de mobilité internationale », explique Normand Therrien, président et chef de la direction de TCJ.

La nouvelle filiale de TCJ continuera ses activités sous le nom Immétis. Quant à Me Natacha Mignon, elle est nommée Cheffe de la direction d'Immétis et demeurera responsable des activités.

Au sujet de Therrien Couture Joli-Cœur

Notre entreprise offre un modèle d'affaires fort et distinct qui mise sur l'entrepreneuriat, la proximité et l'esprit d'innovation. Nous comptons sur une équipe multidisciplinaire, de plus de 430 personnes, composée notamment d'avocats, de notaires, de fiscalistes, d'agents de marques de commerce, de CPA et de spécialistes en ressources humaines. Établis dans six villes, soit Brossard, Laval, Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke, nous nous positionnons comme un joueur important sur le marché québécois.

Au sujet de Groupe TCJ

Groupe TCJ est l'entreprise au sein de laquelle sont réunies Therrien Couture Joli-Cœur, dilex, On Règle et plus récemment, Immétis. L'accompagnement stratégique et juridique à haute valeur ajoutée offert par ses professionnels ainsi que les produits et services technologiques en rédaction automatisée de documentations juridiques nous permettent avec audace, pertinence, simplicité et engagement de réaliser notre mission.

Au sujet d'Immétis

Fondé en 2016 par Me Natacha Mignon, Immétis est un cabinet d'avocats dédié à l'immigration d'affaires. Il dessert une large clientèle d'entreprises québécoises et de grands groupes étrangers implantés au Canada pour tous leurs enjeux de mobilité internationale et les accompagne dans la définition et le déploiement des meilleures stratégies d'immigration, ainsi que dans la préparation des demandes de visas et permis de travail. Immétis exploite également le site d'emploi Immijob.com , répondant aux besoins des organisations en recherche de main-d'œuvre, qui recense aujourd'hui plus de 27 000 profils de travailleurs étrangers, prêts à s'installer au Canada.

SOURCE Groupe TCJ

Renseignements: Source : Elyse Macdonald, Directrice communications, marketing et développement des affaires 450.773.6326 poste 2234, [email protected]; Pour Immétis : Marie-Hélène d'Entremont, Spécialiste en Relations Publiques, D'Entremont Communications 514.792.2334, [email protected]