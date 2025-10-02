Groupe TAQ : investissement majeur de 3 M$ dans ses obligations communautaires grâce à la Fondation Lucie et André Chagnon

« En investissant dans les obligations communautaires de Groupe TAQ, nous soutenons une initiative qui transforme notre société : elle valorise les talents souvent invisibilisés, favorise l'autonomie et répond concrètement à la pénurie de main-d'œuvre. En proposant un accompagnement, des formations adaptées et un environnement de travail accueillant et épanouissant, le Groupe TAQ offre une réponse sociale, économique et humaine à des enjeux majeurs. C'est une grande joie d'y contribuer », déclare Adrienne Kelly, présidente-directrice générale de la Fondation Lucie et André Chagnon.

L'investissement de la Fondation Chagnon dans la campagne de Groupe TAQ s'inscrit dans la continuité de ses engagements dans l'économie sociale du Québec, et contribuera concrètement à renforcer l'inclusion socioprofessionnelle des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles.

En tant qu'entreprise adaptée, TAQ permet à des personnes de tous âges en situation de handicap d'accéder à un emploi valorisant, respectueux de leurs besoins, dans un milieu sécuritaire et bienveillant. Près d'un travailleur sur quatre chez TAQ est un jeune qui amorce ainsi son parcours professionnel sur des bases positives et solides tout en contribuant, comme l'ensemble de ses collègues, avec fierté à la prospérité du Québec.

« Cet appui donne un élan extraordinaire et décisif à notre campagne, et il démontre la pertinence des obligations communautaires comme outil de développement économique et social. Nous sommes reconnaissants et fiers de la confiance de la Fondation Chagnon, qui nous permet d'accroître notre capacité d'agir et de consolider notre impact auprès des personnes en situation de handicap, de leurs familles et de l'ensemble de la communauté », souligne Gabriel Tremblay, président-directeur général de Groupe TAQ.

Une campagne historique

Lancée en mars 2025 et première au Québec à atteindre un tel jalon de 4,8 M$, la campagne d'obligations communautaires de Groupe TAQ vise notamment à :

créer un fonds d'acquisition et de développement de projets ;

rééquilibrer l'endettement à court et long terme ;

doter Groupe TAQ d'une communauté engagée provenant du grand public, des gens d'affaires et des institutions.

Les obligations communautaires sont des titres de créances d'une valeur nominale, comportant un terme et un taux d'intérêt. Elles sont émises par des entreprises d'économie sociale et encadrées par la Loi sur les valeurs mobilières.

Les investisseurs qui souhaitent conjuguer rendement financier et impact social concret ont jusqu'au 31 octobre 2025 pour acquérir des obligations communautaires de Groupe TAQ. Plus d'informations ici .

Dans le cadre de cette campagne, Groupe TAQ est fier de compter également sur le soutien stratégique et financier du Fonds l' ampli , un programme issu du Chantier de l'économie sociale et du Réseau d'investissement social du Québec, ainsi que sur la collaboration de la Fondation Québec Philanthrope .

À propos de Groupe TAQ

Groupe TAQ est une entreprise d'économie sociale qui fournit des emplois stables et de qualité à des personnes en situation de handicap et qui contribue à l'essor économique des entreprises québécoises. Fondée en 1979, l'entreprise adaptée compte 461 employés dont 80 % vivent avec des limitations fonctionnelles, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou psychiques. Groupe TAQ fournit des services de sous-traitance d'assemblage / emballage, de conditionnement alimentaire et de logistique 3PL à des clients comme : Biscuits Leclerc, Chocolats Favoris, Hitachi et Beneva. Premier fabricant de raquettes à neige au Canada grâce à sa Division Faber, Groupe TAQ est notamment le fournisseur exclusif de Décathlon Canada et Costco Canada. www.groupetaq.com

À propos de la Fondation Lucie et André Chagnon

La Fondation Lucie et André Chagnon a pour mission de prévenir la pauvreté et toutes les autres formes d'iniquités afin que tous les enfants et jeunes vivant au Québec puissent développer leur plein potentiel. Pour ce faire, elle met en œuvre ses moyens philanthropiques pour soutenir la capacité d'agir collective des actrices et acteurs de changement et elle s'engage à gérer ses placements de manière responsable et résiliente.

