/Ne pas diffuser sur les fils de presse américains ni distribuer aux États-Unis./

MONTRÉAL, le 17 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Sportscene inc. (« Sportscene » ou la « Société ») (TSXV: SPS.A) a le plaisir d'annoncer la clôture de l'opération de fermeture déjà annoncée par voie de fusion (la « fusion ») avec deux filiales de 13401537 Canada inc., une société contrôlée par Jean Bédard, le président et chef de la direction de Sportscene, et un consortium d'investisseurs québécois dirigé par la Corporation Financière Champlain (« Champlain »), incluant notamment Fondaction, Société Financière Bourgie et Gestion Horizon Capital Inc.

Dans le cadre de la fusion réalisée aujourd'hui sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les actionnaires de Sportscene, sauf Jean Bédard et Gestion Jean Bédard inc., ont reçu une action privilégiée rachetable de la société issue de la fusion pour chaque action de catégorie A de Sportscene qu'ils détenaient immédiatement avant la fusion, chacune de ces actions privilégiées rachetables ayant été rachetée au prix de 7,25 $ en espèces par action (la « contrepartie »).

La Société a demandé la radiation des actions de catégorie A de la Société de la cote de la Bourse de croissance TSX. La radiation de ces actions devrait avoir lieu dans les prochains jours. La Société a également demandé la révocation de son statut d'émetteur assujetti aux termes de la législation en valeurs mobilières provinciale applicable.

Sur remise à la Compagnie Trust TSX (le « dépositaire ») de certificats représentant les actions de catégorie A de Sportscene qui étaient en circulation immédiatement avant la date de prise d'effet de la fusion, accompagnés d'une lettre d'envoi dûment remplie et signée, les porteurs inscrits (autre que la CDS) de ces actions ont le droit de recevoir la contrepartie conformément aux modalités de la fusion et sous réserve de celles-ci. Toute question au sujet du paiement de la contrepartie, y compris toute demande pour obtenir un exemplaire additionnel de la lettre d'envoi, doit être adressée au dépositaire par téléphone, au 1-800-387-0825 (sans frais en Amérique du Nord), ou par courriel, à l'adresse [email protected].

Les porteurs non inscrits des actions de catégorie A de Sportscene qui étaient en circulation immédiatement avant la date de prise d'effet de la fusion devraient communiquer avec leur prête-nom (c.-à-d. leur courtier, société de fiducie, banque ou autre porteur inscrit qui détient pour leur compte les certificats représentant ces titres) afin de prendre des arrangements pour la remise et le paiement aux termes de la fusion. Les porteurs non inscrits ne sont pas tenus de remplir une lettre d'envoi pour recevoir la contrepartie.

À propos de Champlain

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal depuis 2004. Elle gère des actifs sous gestion de plus de 800 M$ à travers un portefeuille de 22 sociétés situées principalement au Québec qui se spécialisent dans les secteurs des produits de consommation, de la transformation alimentaire, du commerce au détail et de la distribution. Parmi ses investissements au Québec, on compte ceux dans les entreprises suivantes : JLD Lague (John Deere), La Canadienne, Wong Wing, Boulangerie Dumas, Louis Garneau, Kanuk, Jardins de Ville, Maison Corbeil, Must Société, Les Épices Dion, Les Eaux Naya, Brault & Bouthillier, Beach Day Every Day, Transport Inter-Nord et Orthofab.

À propos de Sportscene

Groupe Sportscene est un pionnier et un chef de file dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec, où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie Sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe présentement 38 établissements. Sportscene poursuit la diversification de son offre de restauration notamment par son exploitation d'un restaurant de cuisine asiatique P.F. Chang's et de sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoutent la vente de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes ainsi que la vente de produits prêts-à-manger et de boîtes à cuisiner.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE Le Groupe Sportscene inc

Renseignements: Renseignements : Anne Dongois, relations médias, 514-826-2050, [email protected]