MONTRÉAL, le 12 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Sportscene inc. (« Sportscene » ou la « Société ») (TSXV: SPS.A) a le plaisir d'annoncer que lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de Sportscene qui s'est tenue de façon virtuelle un peu plus tôt aujourd'hui, une forte majorité des actionnaires ont voté en faveur de la résolution spéciale approuvant la fusion en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions annoncée précédemment (la « fusion ») de la Société avec deux filiales de 13401537 Canada inc. (l'« acquéreur »), dans le cadre de laquelle Sportscene sera privatisée par le président et chef de la direction de Sportscene, Jean Bédard, et un consortium d'investisseurs québécois dirigé par la Corporation Financière Champlain (« Champlain »). La fusion a été annoncée précédemment le 18 novembre 2021.

La fusion a été approuvée par 99,63 % des voix exprimées par les actionnaires et par 99,53 % des voix exprimées par les actionnaires compte non tenu des droits de vote rattachés aux actions de catégorie A détenues par Jean Bédard, Gestion Jean Bédard inc., Marc Poulin et leurs personnes apparentées, dont les voix doivent être exclues en vue de déterminer s'il y a approbation des porteurs minoritaires aux termes du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières.

« J'aimerais remercier les actionnaires de Sportscene pour le soutien continu qu'ils ont démontré au fil des ans et dans le cadre de l'opération projetée », a affirmé Jean Bédard.

Dans l'hypothèse où les conditions à la réalisation de la fusion sont remplies, la clôture de la fusion devrait avoir lieu le 17 janvier 2022 ou vers cette date. Dans le cadre de la fusion, chaque actionnaire, sauf Jean Bédard et Gestion Jean Bédard inc., une société contrôlée par Jean Bédard, aura le droit de recevoir une action rachetable de la société issue de la fusion pour chaque action de catégorie A de Sportscene détenue immédiatement avant la fusion, et chacune de ces actions rachetables sera immédiatement rachetée au prix de 7,25 $, payable en espèces dès que possible par la suite.

Des demandes seront déposées pour faire radier les actions de catégorie A de Sportscene de la cote de la Bourse de croissance TSX et révoquer le statut d'émetteur assujetti de Sportscene aux termes des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières.

À propos de Champlain

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal depuis 2004. Elle gère des actifs sous gestion de plus de 800 M$ à travers un portefeuille de 22 sociétés situées principalement au Québec qui se spécialisent dans les secteurs des produits de consommation, de la transformation alimentaire, du commerce au détail et de la distribution. Parmi ses investissements au Québec, on compte ceux dans les entreprises suivantes : JLD Lague (John Deere), La Canadienne, Wong Wing, Boulangerie Dumas, Louis Garneau, Kanuk, Jardins de Ville, Maison Corbeil, Must Société, Les Épices Dion, Les Eaux Naya, Brault & Bouthillier, Beach Day Every Day, Transport Inter-Nord et Orthofab.

À propos de Sportscene

Groupe Sportscene est un pionnier et un chef de file dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec, où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie Sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe présentement 38 établissements. Sportscene poursuit la diversification de son offre de restauration notamment par son exploitation d'un restaurant de cuisine asiatique P.F. Chang's et de sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoutent la vente de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes ainsi que la vente de produits prêts-à-manger et de boîtes à cuisiner.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l' « information prospective » au sens attribué à ce terme dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. On peut reconnaître l'information prospective à l'emploi de mots et d'expressions comme « peut », « pourrait », « devrait », « prévoit », « a l'intention de », « estime », « perspectives », « cible », « but », « projette », « croit » ou « continue » et d'autres expressions semblables ou toutes les formes négatives de ces expressions, y compris les renvois à des hypothèses, bien que l'information prospective ne contienne pas toujours ces termes et expressions. L'information prospective comprend un énoncé relatif au moment prévu de la réalisation de la fusion proposée. L'information prospective est sous réserve d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont communiqués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, l'incapacité des parties d'obtenir l'approbation définitive de la Bourse de croissance TSX, le moment prévu de la réalisation de la fusion proposée ou la satisfaction autrement ou en temps opportun aux conditions de réalisation de la fusion proposée si tant est que celle-ci se réalise. Par conséquent, toute l'information prospective que contiennent les présentes est donnée sous réserve des mises en garde susmentionnées, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels nous nous attendons se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande un sens différent, l'information prospective qui figure aux présentes est fournie en date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

AUCUNE OFFRE NI SOLLICITATION

La présente annonce n'est faite qu'à titre informatif et ne constitue ni une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente des actions de la Société.

