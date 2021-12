Groupe Sportscene annonce un changement à son conseil d'administration

MONTRÉAL, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Sportscene inc. (« Sportscene » ou « la Société ») (TSXV: SPS.A) annonce par la présente qu'en raison de nouveaux engagements professionnels, M. Robert Dépatie a remis sa démission en tant qu'administrateur de la Société, fonction qu'il occupe depuis janvier, 2019.

« Je tiens à remercier Robert pour son implication des dernières années au sein du conseil d'administration de la Société et à souligner son soutien dans l'élaboration de notre plan stratégique. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions, » a indiqué Jean Bédard, président et chef de la direction.

« En raison de mes nouveaux engagements professionnels, je dois me retirer du conseil d'administration de Sportscene. J'en profite pour souhaiter la meilleure des chances à Jean et à son équipe dans la réalisation du plan stratégique amorcé avant la pandémie et qui se poursuivra à la suite de la finalisation de la transaction annoncée dans les dernières semaines, » a mentionné M. Robert Dépatie.

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie Sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe présentement 38 établissements. Sportscene poursuit la diversification de son offre de restauration notamment par son exploitation d'un restaurant de cuisine asiatique P.F. Chang's et de sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoutent la vente de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes ainsi que la vente de produits prêts-à-manger et de boîtes à cuisiner.

