MONTRÉAL, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Sportscene inc. (« Sportscene » ou « la Société ») (TSXV: SPS.A) annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 24 mai 2020, lequel a connu son lot de défis liés à la pandémie de la COVID-19.

« Bien que nos résultats du troisième trimestre aient été affectés par la COVID-19, je suis fier du travail accompli par nos employés, franchisés et partenaires durant cette période sans précédent. Leur créativité et capacité d'adaptation ne cessent de m'impressionner et c'est en grande partie grâce aux efforts collectifs que nous avons pu continuer à servir une partie de notre clientèle lors du grand confinement, notamment via La Cage - Chez vous avec une offre bonifiée de plats à livrer, à emporter et à cuisiner. De plus, la vente au détail des produits La Cage et Moishes poursuit sa croissance avec le déploiement dans plusieurs nouvelles bannières d'alimentation, » a dit Jean Bédard, président et chef de la direction de Groupe Sportscene.

« Depuis la mi-juin, nous avons graduellement rouvert la plupart de nos établissements à travers la province et nous sommes encouragés tant au niveau de l'achalandage que de la réponse positive de la clientèle. Je suis fier de nos équipes en restaurant qui ont su mettre en place les meilleurs protocoles sanitaires tout en préservant notre expérience de restauration. Les investissements que nous avons faits dans la modernisation de notre réseau au cours des dernières années, notre technologie de pointe et nos menus repensés mettant de l'avant une offre locale nous confèrent un facteur de différenciation important et nous permettent de nous adapter plus aisément au nouveau contexte de restauration. Notre présence étendue à travers la province nous offre également la chance de bénéficier de l'engouement touristique que connaissent certaines régions cet été, » a ajouté M. Bédard.

Performance financière pour le trimestre terminé le 24 mai 2020

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2020, le BAIIA consolidé ajusté(2) de Sportscene a affiché une perte de 1,6 million $ principalement en raison de la baisse de 77,0 % des ventes totales des restaurants(1). Celle-ci est entièrement attribuable à l'effet de la pandémie de la COVID-19 ayant entraîné la fermeture complète des salles à manger du réseau à partir du 25 mars 2020, soit trois semaines après le début du trimestre. Pour le reste de la période, seulement une quinzaine de restaurants offrant le service de livraison à domicile, de commandes pour emporter et de plats prêts-à-manger sont demeurés en opération. Quant aux ventes en épicerie de produits de marques La Cage et Moishes, elles ont connu une croissance notable, tant au niveau des produits que de la rentabilité, grâce au déploiement dans plusieurs bannières d'alimentation et l'ajout de nouveaux produits.

Sportscene a clos le troisième trimestre de l'exercice 2020 avec une perte nette de 7,1 millions $ (ou 0,83 $ par action) provenant majoritairement de la dépréciation et de la radiation de certains actifs à long terme, comparativement à un bénéfice net de 1,1 million $ (ou 0,13 $ par action) pour la même période de l'exercice précédent.

Performance financière pour les neuf premiers mois de l'exercice

De façon cumulative, le BAIIA ajusté consolidé(2) s'est chiffré à 7,4 millions $, soit une diminution de 1,6 million $ comparativement à la même période de l'année précédente. Les produits consolidés ont pour leur part augmenté de 0,6 million $, pour atteindre 89,7 millions $. Cette croissance des revenus, malgré un recul du secteur de la restauration au troisième trimestre tel qu'expliqué précédemment, s'explique par la bonne performance du secteur de la restauration au cours des deux premiers trimestres de l'exercice ainsi que par l'expansion du secteur des ventes au détail des produits des marques La Cage et Moishes. Rappelons que cette dernière est devenue la propriété de Sportscene au deuxième trimestre de l'an dernier.

Sportscene a ainsi clos les trois premiers trimestres de l'exercice 2020 avec une perte nette cumulative de 4,7 millions $ (ou 0,54 $ par action) provenant majoritairement de la charge de dépréciation prise au troisième trimestre, comparativement à un bénéfice net de 2,7 millions $ (ou 0,32 $ par action) pour la période équivalente de l'an dernier.

Conventions de financement renégociées

Afin d'assurer la continuité de son accès au crédit, la Société a obtenu de son institution financière une modification de ses conventions de financement après la fin du troisième trimestre. Ainsi, la Société bénéficie d'un allégement de ses clauses financières et restrictives, mais sera contrainte de respecter un BAIIA minimum pour chacun des cinq prochains trimestres. La convention modifiée comporte également diverses limitations concernant la distribution de dividendes, le rachat de capital-actions, ainsi que les investissements en immobilisations.

Défis de l'industrie

Après avoir réussi le repositionnement de la bannière La Cage - Brasserie sportive, la Société a entrepris de développer de nouvelles avenues d'expansion, poursuivi la valorisation et l'optimisation de sa principale bannière, et complété la modernisation de la plupart de ses restaurants. Ces mesures ont soutenu la croissance importante des ventes et de la profitabilité de Sportscene depuis maintenant plusieurs années. Au cours des derniers mois, la direction a voué ses efforts à s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation en développant diverses avenues afin de permettre à sa clientèle de consommer les classiques de La Cage à l'extérieur des salles à manger, que ce soit par la livraison, les plats à emporter, les boites à cuisiner ou les repas prêts-à-manger. Par conséquent, en plus d'élargir la présence de La Cage dans plusieurs bannières d'alimentation, la nouvelle plateforme en ligne www.lacagechezvous.com a récemment été lancée.

Les récents développements affectant l'industrie de la restauration et la population dans son entièreté ont eu et continueront d'avoir une incidence sur les opérations de la Société à court et moyen terme. Bien que la durée de la pandémie et son effet à plus long terme sur l'économie soient toujours difficiles à prédire, la Société travaille actuellement à assurer l'optimisation de son réseau et de ses activités en fonction du taux d'occupation permis de ses restaurants et à ajuster ses dépenses afin de préserver ses liquidités. Selon la durée de cette épidémie et les mesures additionnelles pouvant être mises en place, l'objectif premier de Sportscene est d'assurer un environnement sécuritaire pour ses clients et employés et d'ajuster sa structure opérationnelle en fonction du niveau d'achalandage de ses établissements. Des efforts importants sont également dévoués à faire connaître l'offre de restauration à domicile La Cage - Chez vous.

« La pandémie a engendré de profonds changements au sein de notre industrie et dans les habitudes de consommation. L'industrie doit s'adapter, innover, développer de nouveaux créneaux et investir davantage afin de rejoindre et servir la clientèle de façon sécuritaire et agréable. Nous devons conjuguer avec des charges fixes élevées et une augmentation des dépenses opérationnelles qui ne s'accordent pas avec notre capacité d'accueil limitée par les mesures de distanciation sociale requises. L'industrie doit donc s'adapter, mais également travailler de concert avec les bailleurs et instances gouvernementales afin d'obtenir des concessions et un ajustement des programmes d'aide qui reflètent notre nouvelle réalité, » a conclu M. Bédard.

Mise en garde

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs à l'égard de la Société. Les déclarations formulées d'après les attentes actuelles de la direction comportent des risques et des incertitudes inhérents, connus ou non, incluant les risques reliés aux problèmes de santé publique tels que ceux engendrés par la pandémie de la COVID-19. Les résultats futurs pourraient être différents de ce qui est prévu. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à toute information de nature prospective. La Société ne s'engage ni à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque requis en vertu de la loi.

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe présentement 37 établissements. Sportscene poursuit la diversification de son offre de restauration par son exploitation du steakhouse Moishes, d'un restaurant déjeuner L'Avenue, d'un restaurant de cuisine asiatique P.F. Chang's et de sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoutent la vente de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes ainsi que la vente de produits prêts-à-manger.

Mesures non conformes aux IFRS

Les mesures suivantes utilisées par la Société ne sont pas des mesures conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») :

(1) Les ventes totales des restaurants correspondent aux ventes réalisées par l'ensemble des restaurants opérant sous les différentes bannières de la Société, qu'ils soient corporatifs, détenus en coentreprises ou franchisés



(2) Le BAIIA ajusté consolidé correspond au poste « Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises », duquel sont exclus les autres pertes (gains) et auquel est ajoutée la quote-part du résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises.

Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS

(en milliers de $)

(non audités)







13 semaines

terminées les 39 semaines

terminées les

24 mai 2020 26 mai 2019 24 mai 2020 26 mai 2019









Produits de restauration - La Cage (1) 6 642 21 894 53 062 60 372 Produits de restauration - Autres bannières (1) 590 3 453 5 959 8 538 Ventes générées par les franchises et coentreprises 1 652 13 277 26 854 39 478 Ventes totales des restaurants 8 884 38 624 85 875 108 388









Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises et impôts sur le résultat (6 631) 3 055 2 111 7 926 Autres pertes (gains) 5 062 (42) 4 752 (171) Résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises (2) (42) 440 564 1 256 BAIIA ajusté consolidé (1 611) 3 453 7 427 9 011 Impact d'IFRS 16 (1 060) - (3 381) - BAIIA ajusté consolidé, excluant l'impact d'IFRS 16 (3) (2 671) 3 453 4 046 9 011





(1) Les montants des produits de restauration figurent à la note 5 « Produits » afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (2) Cette information est présentée à la note 11 « Investissements dans des coentreprises » afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (3) À des fins comparatives avec les données de l'exercice 2019, les chiffres présentés excluant l'impact d'IFRS 16 ont été calculés comme si la Société appliquait toujours l'IAS 17 pour l'exercice 2020 et qu'elle n'avait pas adopté l'IFRS 16

Pour de plus amples renseignements sur les résultats et l'évolution de la situation financière de Groupe Sportscene inc., se référer au rapport de gestion et aux états financiers consolidés intermédiaires résumés et notes afférentes pour les périodes de 13 et 39 semaines terminées le 24 mai 2020, lesquels sont disponibles sur SEDAR.

États consolidés intermédiaires résumés du résultat global

(en milliers de dollars canadiens sauf pour le résultat par action et le nombre d'actions en circulation)

(non audités)







13 semaines terminées les 39 semaines terminées les

24 mai 2020 26 mai 2019 24 mai 2020 26 mai 2019

$ $ $ $ Produits 16 672 31 553 89 723 89 091 Coût des produits vendus 9 623 9 772 36 441 27 993 Charges de vente et d'administration, excluant les amortissements 8 618 18 768 46 419 53 343 Autres pertes (gains)(1) 5 062 (42) 4 752 (171) Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises et impôts sur le résultat (6 631) 3 055 2 111 7 926 Amortissements 2 392 1 496 7 237 4 355 Frais financiers 503 344 1 551 829 Perte nette (revenu net) des coentreprises 204 (205) (206) (682)

3 099 1 635 8 582 4 502 Résultat avant la charge d'impôt sur le résultat (9 730) 1 420 (6 471) 3 424 (Recouvrement) charge d'impôt sur le résultat (2 592) 324 (1 773) 756 Résultat net et résultat global (7 138) 1 096 (4 698) 2 668









Résultat net et résultat global attribuables aux :







Actionnaires de la Société (7 082) 1 097 (4 638) 2 736 Participations ne donnant pas le contrôle (56) (1) (60) (68) Résultat net et résultat global (7 138) 1 096 (4 698) 2 668









Résultat par action (en $) :







De base (0,83) 0,13 (0,54) 0,32 Dilué (0,83) 0,13 (0,54) 0,32









Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation (en milliers):







De base(2) 8 548 8 548 8 548 8 541 Dilué(2) 8 548 8 685 8 548 8 678





(1) Les autres pertes (gains) incluent notamment les gains sur regroupements d'entreprises et les gains/pertes sur cessions, radiation et dépréciation d'actifs à long terme. Pour plus de détails, se référer à la note 7 afférente aux états financiers intermédiaires résumés (2) Le nombre moyen pondéré des actions de catégorie A (de base et dilutives) reflète l'application rétrospective du fractionnement d'actions à raison de deux pour un tel que décrit à la note 14 a) afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés

