Groupe Sportscene annonce la fermeture temporaire de certains établissements

MONTRÉAL, le 18 mars 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Sportscene inc. (« Sportscene » ou « la Société »); (SPS.A: TSXV) annonce aujourd'hui la fermeture temporaire d'environ 25% de l'ensemble de ses restaurants, soit 13 restaurants La Cage - Brasserie sportive et le restaurant Moishes pour une durée indéterminée. Cette initiative s'ajoute aux mesures déjà mises en place par Sportscene afin de respecter les recommandations du gouvernement entourant la progression du virus COVID-19.

« En plus de suivre activement les directrices des autorités, ces mesures supplémentaires contribueront à réduire les risques pour la santé et la sécurité de nos clients et de nos employés. Nous regrettons les mises à pied que ces mesures entraînent et leur effet sur nos employés et leurs familles. Je tiens par ailleurs à souligner le travail acharné de toutes nos équipes qui gèrent cette situation avec diligence afin de contribuer à atténuer les effets du virus COVID-19 sur la santé de la population », a commenté le président et chef de la direction, Jean Bédard.

Ces mesures prendront effet à partir d'aujourd'hui. Nous avons également réalloué certaines ressources à notre service de livraison à domicile ainsi qu'aux commandes pour emporter des restaurants demeurés en exploitation. Ces mesures entraînent tout de même la mise à pied temporaire de 2 200 personnes.

Finalement, afin d'atténuer l'effet financier de cette situation chez certains de nos partenaires, nous accordons dès maintenant congé de redevances à nos 11 franchisés et ce, pour une durée indéterminée.

Mise en garde

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs à l'égard de la Société. Les déclarations formulées d'après les attentes actuelles de la direction comportent des risques et des incertitudes inhérents, connus ou non. Les résultats futurs pourraient être différents de ce qui est prévu. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à toute information de nature prospective. La Société ne s'engage ni à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque requis en vertu de la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe présentement 42 établissements. Sportscene poursuit la diversification de son offre de restauration par son exploitation du steakhouse Moishes, d'un restaurant déjeuner L'Avenue, d'un restaurant de cuisine asiatique P.F. Chang's et de sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoute la vente au détail de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes.

