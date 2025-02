Groupe Somac investit pour quadrupler sa production de fenêtres 3 saisons de marque Tendal

MIRABEL, QC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Les fenêtres Tendal sont devenues, au fil des ans, le produit numéro 1 au Québec pour les espaces 3 saisons. Dans le but de soutenir sa croissance et d'offrir un service encore plus performant, Groupe Somac qui manufacture les fenêtres dans son usine de Mirabel, annonce un investissement stratégique de 1,2 million de dollars pour automatiser 80 % de ses opérations de fabrication.

Vidéo d'une femme dans son solarium qui utilisent ses fenêtres 3 saisons Tendal. Intérieur d'un solarium avec fenêtres 3 saisons fabriquées au Québec. (Groupe CNW/Groupe Somac)

Cet investissement, qui est privé, permettra de quadrupler la capacité de production, tout en réduisant considérablement les délais de fabrication. Grâce à cette nouvelle ligne de production, qui sera opérationnelle dès mai 2025, Groupe Somac sera en mesure de mieux répondre aux besoins et de garantir un service de qualité optimale. Cette initiative permettra à l'entreprise de s'ancrer davantage dans sa communauté.

À propos de Groupe Somac

Depuis sa fondation en 2011, Groupe Somac s'est positionné comme un des plus importants manufacturiers d'abris, de solariums et de fenêtres 3 saisons sur mesure au Québec avec ses gammes de produits Tendal et Solto.

2012 - Lancement de l'abri d'auto permanent Tendal créant une évolution majeure au Québec grâce à son style unique et sa robustesse.

2013 - Lancement de la série d'abris Fonctionnel à toiture arrondie, 100 % aluminium.

2014 - Lancement de la série Zen, des abris au toit plat, contemporains et solides.

2015 - Lancement du concept Tendal intégral.

2016 - Lancement du système de toiture Solto, des abris prêt-à-monter.

2017 - Lancement de la gamme de cloisons et panneaux décoratifs Tendal.

2023 - Lancement des toitures végétalisées

2024 - Création de la marque FABTOIT qui conçoit des abris et toitures hors normes.

Tendal.ca

SOURCE Groupe Somac

Renseignements : Personne ressource: Yannick Veilleux, [email protected], 450 508-4400