Cette mesure temporaire n'aura aucun impact sur les opérations et services offerts aux résidents

LAVAL, QC, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Sélection a déposé aujourd'hui une demande en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Ce processus permettra de procéder à une restructuration financière et opérationnelle afin de poursuivre le plan de croissance et le développement de services favorisant le bien-être et la santé des résidents depuis plus de 30 ans. D'ailleurs, ce processus de restructuration financière n'aura aucun impact sur les opérations dans nos complexes et vise principalement les divisions de la construction, du développement et certaines entreprises de gestion du groupe.

Groupe Sélection est confiant que cette avenue permettra d'amoindrir les impacts de la pandémie, de l'inflation, et des hausses successives des taux d'intérêt des derniers mois, qui ont eu des effets non négligeables sur notre entreprise et nos projets de développement. Notre priorité est de maintenir la qualité des services offerts à nos résidents et locataires. Grâce à cette démarche, nous voulons plus que jamais miser sur notre expertise et favoriser le maintien d'une vie active et en santé de nos aînés, résidents, locataires et employés.

« Groupe Sélection est une fière entreprise québécoise depuis plus de 30 ans. Comme plusieurs, la pandémie nous a mené à relever d'importants défis pour sauver des vies, tout en continuant d'innover pour accroître le bien-être et la qualité de vie de notre clientèle intergénérationnelle. Par ce processus, nous voulons poursuivre notre mission sociale de prolonger l'autonomie des aînés et favoriser le maintien d'une vie active et en santé de nos résidents. Cette procédure n'a rien à voir avec une faillite, au contraire, cette situation est temporaire et a pour but de permettre à Groupe Sélection de continuer à investir pour la santé et demeurer un chef de file du développement économique au Québec », déclare Réal Bouclin, Président fondateur et Chef de la direction de Groupe Sélection.

À propos de Groupe Sélection

Groupe Sélection est un leader canadien dans la création et la gestion de milieux de vie où toutes les générations peuvent se rassembler et s'épanouir. Connaissant une croissance sans précédent depuis plus de 30 ans, Groupe Sélection est la plus importante entreprise privée du secteur des complexes pour retraités au pays. Groupe Sélection innove par sa vision intergénérationnelle avant-gardiste et sa structure intégrée verticalement unique. Ces atouts sont les piliers de son expansion géographique et de la diversification de ses produits immobiliers destinés aux jeunes, aux familles et aux retraités. Groupe Sélection compte aujourd'hui plus de 70 complexes d'habitation en opération, en construction et en développement au Canada et aux États-Unis et la valeur de ses actifs dépasse cinq milliards de dollars. Groupe Sélection, dont le siège social est situé à Laval, au Québec, emploie plus de 5 000 personnes qui œuvrent chaque jour au bien-être de quelques 15 000 clients dont le taux de satisfaction exceptionnel s'élève à 95 %.

