QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Groupe Santé Devonian Inc. ("Devonian" ou la "Société") (TSXV: GSD) (OTCQB: DVHGF) est heureuse d'annoncer que, dans le cadre de son évaluation d'une potentielle inscription d'actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires ») à une bourse américaine, et pour faire suite à l'approbation de ses actionnaires par une majorité de 99,79 %, la Société mettra en œuvre une consolidation (regroupement d'actions) de ses Actions ordinaires en circulation sur la base d'une nouvelle Action ordinaire pour soixante Actions ordinaires actuellement en circulation (le « Ratio de regroupement »).

La Société estime que l'augmentation du cours des Actions ordinaires à la suite d'un regroupement d'Actions ordinaires pourrait potentiellement, et principalement (i) élargir le bassin d'investisseurs qui pourraient envisager d'investir ou seraient en mesure d'investir dans la Société et (ii) permettre à la Société de satisfaire à certaines exigences de prix de négociation minimaux des bourses américaines et autres en vue d'une éventuelle inscription des Actions ordinaires.

Le Ratio de regroupement a été déterminé par le conseil d'administration et les dirigeants de la Société conformément aux paramètres autorisés par les actionnaires de la Société lors de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire tenue le 20 mars 2025. Le regroupement demeure sujet à l'acceptation finale de la Bourse de croissance de Toronto (la « TSXV »). La Société a l'intention de compléter le regroupement à l'ouverture des marchés le ou vers le 22 janvier 2026 et les Actions Ordinaires devraient commencer à être négociées à la TSXV dès l'ouverture des marchés, le ou vers le 22 janvier 2026, sous le symbole et le nom existant « GSD ». Sur le marché OTCQB Venture, le symbole boursier de la Société demeurera inchangé; toutefois, la lettre « D » sera temporairement ajoutée comme cinquième caractère du symbole boursier pour une période de 20 jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur du regroupement. Suivant le regroupement, le nouveau numéro CUSIP pour les Actions Ordinaires sera le 251834883 et le nouveau numéro ISIN sera le CA2518348834.

La Société a présentement 165 943 512 Actions ordinaires émises et en circulation et elle envisage avoir approximativement 2 765 725 Actions ordinaires émises et en circulation après le regroupement, considérant que les fractions d'actions seront arrondies. Aucune fraction ne sera émise à la suite du regroupement d'actions et le nombre d'actions post-regroupement devant être reçues par chaque actionnaire sera arrondi au nombre entier d'Actions ordinaires le plus près auquel ce porteur aurait autrement droit de recevoir lors de la mise en œuvre du regroupement d'actions. Les porteurs d'Actions ordinaires qui détiennent des actions dématérialisées (c'est-à-dire des actions détenues sous forme d'inscription en compte et non représentées par un certificat d'actions) à titre de porteurs inscrits ou propriétaires véritables, verront leur inscription en compte soit électroniquement ajustée par l'agent des transferts de la Société ou, pour les propriétaires véritables, par leur société de courtage, banque, fiducie ou autre prête-nom agissant en leur nom. Ces porteurs n'ont pas besoin de prendre de mesures supplémentaires pour échanger leurs actions pré-regroupement contre des actions post-regroupement. Si vous détenez des Actions ordinaires auprès d'une banque, d'un courtier ou d'un prête-nom et que vous avez des questions à cet égard, nous vous encourageons à rejoindre votre prête-nom.

Les actionnaires inscrits détenteurs de certificats d'actions recevront par courrier une lettre d'envoi les informant du regroupement d'actions leur enjoignant de remettre leurs certificats d'actions représentant les actions pré-regroupement, les remplaçant par des certificats d'actions ou un avis d'inscription directe représentant leurs actions post-regroupement. Après la date de prise d'effet du regroupement le 22 janvier 2026, chaque certificat d'actions représentant des actions pré-regroupement sera réputé représenter le nombre entier d'actions post-regroupement auquel le porteur a droit à la suite du regroupement.

À propos de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc est une société pharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments destinés au traitement de diverses maladies auto-immunes fibro-inflammatoires, au moyen d'approches thérapeutiques novatrices visant à répondre à des besoins médicaux non comblés. La stratégie principale de Devonian consiste à développer des médicaments sur ordonnance pour le traitement de maladies auto-immunes fibro-inflammatoires, notamment, sans s'y limiter, la dermatite atopique, la radiodermite et la colite ulcéreuse.

Devonian participe également au développement de produits cosméceutiques à forte valeur ajoutée en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée pour ses produits pharmaceutiques. La Société détient aussi une filiale de commercialisation, Altius Healthcare S.E.C., axée sur la vente de produits pharmaceutiques sur ordonnance au Canada, en vertu de licences accordées par des sociétés pharmaceutiques de marque.

Groupe Santé Devonian Inc. a été constituée en 2015 et a son siège social au Québec, Canada, où elle possède une installation d'extraction à la fine pointe de la technologie. Devonian est une société cotée à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») (TSXV : GSD) et est actuellement négociée sur le marché OTCQB Venture (OTCQB : DVHGF).

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.groupedevonian.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse, à l'exception des énoncés de faits historiques, y compris, sans s'y limiter, ceux portant sur les effets et le calendrier prévus du regroupement proposé; la fourchette attendue du ratio de regroupement; le cours de négociation anticipé des actions ordinaires après le regroupement; l'impact potentiel du regroupement sur l'intérêt des investisseurs et la liquidité; la capacité de satisfaire aux exigences de prix minimum ou à d'autres exigences d'inscription des bourses américaines et d'autres bourses; le nombre prévu d'actions ordinaires en circulation à la suite de la réalisation du regroupement; le calendrier du regroupement; les impacts sur le cours de négociation perçu après le regroupement; l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX (TSXV); la capacité de la Société à demeurer conforme aux exigences réglementaires à la suite du regroupement; et, de façon générale, le paragraphe « À propos de Devonian » ci-dessus, lesquels décrivent essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »), et reposent sur des attentes, des estimations et des projections établies à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être repérés par l'utilisation de termes tels que « entend », « croit », « s'attend à », ou des variantes de ces termes et expressions (y compris leurs formes négatives ou grammaticales), ou par des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient », « devraient », « seraient » ou « seront » réalisés, survenir ou atteints.

Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la Société à la date à laquelle elles sont formulées, sont intrinsèquement assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses pourraient s'avérer inexactes. Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent influer directement ou indirectement sur les résultats réels et pourraient faire en sorte que ceux-ci diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que ces hypothèses se révéleront exactes ni que les énoncés prospectifs se concrétiseront, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, et il existe des risques que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas l'expérience future. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but de présenter des renseignements concernant les attentes et les plans de la direction à l'égard de l'avenir. Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs, car divers facteurs de risque importants et événements futurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des croyances, plans, objectifs, attentes, anticipations, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en garde ainsi que par celles contenues dans les autres documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

Ni la Bourse ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

