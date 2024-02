Groupe Rhéaume investit 1,5 millions de dollars dans cVert

Un partenariat qui propulse les deux entreprises vers de nouveaux horizons

MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ -

Même en plein hiver, cVert a le sens des affaires : la compagnie de services résidentiels vient de conclure une transaction d'une valeur de 1,5 million de dollars avec le Groupe Rhéaume, une entreprise québécoise spécialisée en investissement.



Plus qu'une simple opération financière, cette transaction va permettre à cVert d'investir dans l'expérience client et de continuer à révolutionner l'industrie du service résidentiel.

Grâce aux fonds issus de cette alliance stratégique, cVert a la ferme intention d'amener sa clientèle à un niveau supérieur. Les objectifs sont précis : optimisation des délais de production, élévation de la qualité des services, enrichissement de l'expérience client et élargissement de la gamme de services. De nouvelles pratiques éco-responsables seront également mises en place par cVert dès cette saison 2024.

« On vise l'excellence pour nos clients. Ce qu'on veut, c'est leur offrir des services synchronisés avec leurs attentes : plus diversifiés, respectueux de l'environnement, efficaces et livrés avec le bon timing ! » - William Therrien, vice-président et associé, cVert

Cette transaction invite également cVert à envisager une croissance par acquisition, avec la possibilité d'expansion au-delà du Québec dans les années à venir.

De son côté, le Groupe Rhéaume confirme sa position d'entreprise visionnaire. Cette transaction va lui permettre de renforcer son engagement envers les entreprises locales et l'innovation. En prenant part au marché émergent des services résidentiels centrés sur la technologie et l'expérience client, l'entreprise entend répondre aux besoins changeants des consommateurs, tout en attestant de son implication envers l'innovation et la croissance économique. Le Groupe Rhéaume souligne ici sa position en tant qu'acteur majeur dans le paysage entrepreneurial québécois, faisant de cet investissement une décision rentable à la fois sur les plans financier et stratégique.

« On a choisi cVert pour sa culture d'équipe soudée et son esprit d'innovation. Pour nous, elle se distingue par son approche axée sur l'optimisation de l'expérience client et son investissement continu dans le développement. » - Michel Rhéaume, membre de la famille et du Groupe Rhéaume



Cette union entre cVert et le Groupe Rhéaume représente donc bien plus qu'une simple transaction financière : elle incarne l'esprit d'innovation et la volonté de croissance qui animent les deux parties depuis leurs débuts.

À propos de cVert

Depuis sa création en tant que compagnie de traitement de pelouse en 2016, cVert a développé de solides racines dans le secteur du service résidentiel au Québec. Ses fondateurs, Hugo Perrin et William Therrien, ont présenté avec succès leur entreprise dans l'émission « Dans l'Oeil du Dragon » en 2020, propulsant ainsi cVert vers une croissance remarquable. Pour autant, les jeunes pousses montréalaises n'ont jamais perdu leur premier objectif de vue : simplifier la vie de leur clientèle. C'est d'ailleurs cette approche qui explique pourquoi cVert a remporté le Prix du Choix du Consommateur dans plusieurs grandes villes québécoises depuis six années consécutives.

À propos du Groupe Rhéaume

Dirigé par la famille Rhéaume, le Groupe Rhéaume est un acteur important de l'investissement immobilier et du développement des PME au Québec. Michel Rhéaume, avocat fiscaliste et moteur stratégique du groupe, joue un rôle important, notamment avec son implication récente au Comité Aviseur de cVert, enrichissant l'entreprise de sa vision et de son expertise. Cecilia Gonzalez, présidente, et Lucie Rhéaume, entrepreneure réputée, complètent ce trio familial, contribuant à la force et à l'innovation du Groupe Rhéaume grâce à leur leadership et engagement.

