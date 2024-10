Une réussite qui souligne la croissance continue de l'entreprise québécoise

BLAINVILLE, QC, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD), l'une des huit entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet pour l'hypercroissance mondiale du gouvernement du Canada, est très fier d'annoncer que sa gamme de traitements pour les nausées et vomissements de la grossesse s'est désormais étendu à plus de 40 pays dans le monde, grâce à l'obtention d'approbations réglementaires additionnelles.

GPD célèbre l'expansion de sa gamme de traitements NVG dans 40 pays à travers le monde (Groupe CNW/Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD))

Développé, breveté et fabriqué localement par GPD dans des installations à la fine pointe de la technologie à Blainville, au Québec, cette gamme de produits uniques repose sur la combinaison de succinate de doxylamine et d'hydrochlorure de pyridoxine, disponible sous différentes dosages et formulations et mis en marché sous divers noms commerciaux (tels que Xonvea® et Bonjesta®) à travers le monde.

« Cette gamme de produits est utilisée depuis 40 ans en toute sécurité par les femmes enceintes pour gérer et traiter les nausées et les vomissements de la grossesse, aussi appelés " nausées matinales" », a déclaré Michael Gallo, Vice-président, Affaires réglementaires et médicales, Groupe pharmaceutique Duchesnay. « En fait, la reconnaissance des nausées et vomissements de la grossesse en tant qu'affection médicale est le fruit des efforts de l'équipe GPD, qui a été pionnière dans le domaine scientifique entourant cette affection sérieuse depuis le début des années 2000. »

Cette combinaison de succinate de doxylamine et d'hydrochlorure de pyridoxine a déjà obtenu une autorisation de mise en marché dans 13 nouveaux pays en 2024, et d'autres approbations sont attendues, tant à court terme qu'au cours des prochaines années.

« Nous sommes très fiers de cet accomplissement, qui n'aurait pas été possible sans la mobilisation de nos équipes, ainsi que la collaboration et le dévouement de nos partenaires internationaux », a déclaré Suzanne Paszkiewicz, Vice-présidente, Partenariats globaux et Développement des affaires, Groupe pharmaceutique Duchesnay. « Les nausées et vomissements de la grossesse et le manque d'options thérapeutiques sont un problème universel. C'est pourquoi nous nous engageons à continuer de répondre à ce besoin médical à travers le monde. »

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares et invalidantes ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. Depuis son usine de fabrication ultramoderne à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

GPD est l'une des 8 entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet pour l'hypercroissance mondiale du gouvernement du Canada. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pendant au moins deux ans, dans le but d'accélérer notre croissance pour devenir une entreprise pilier de l'économie canadienne.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares et invalidantes. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

Pour de plus amples informations, visitez le https://duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr.

SOURCE Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD)

Contact pour les médias : Mariia Savchuk, Conseillère principale, Communications, [email protected], +1 (263) 388-3141