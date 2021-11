« L'acquisition du 600 De Maisonneuve Ouest - Tour KPMG réaffirme notre grande confiance dans le marché des immeubles de bureaux d'importance au cœur du centre-ville de Montréal, affirment Patrice Bourbonnais, président et chef de l'exploitation de Groupe Petra et Vincent Chiara, président de MACH. L'ajout de cet édifice, qui compte également une composante commerciale - les Promenades Cathédrale -, reliée au Montréal souterrain et bientôt connectée au REM par la station McGill, est une grande fierté. Le riche patrimoine bâti que représente cet immeuble qui intègre la cathédrale Christ Church, construite au XIX e siècle, est un héritage culturel de grande valeur ».

Le 600 De Maisonneuve Ouest a été conçu par le cabinet d'architectes Menkès Shooner Dagenais Létourneux et a été érigé en 1987. Certifié Boma Best Or, la tour se démarque par son architecture postmoderne unique, sa structure en béton armé, en aluminium et en verre et son système de murs rideaux qui offre aux occupants un point de vue exceptionnel et un maximum de lumière.

Cette adresse, en plus d'accueillir KPMG parmi ses locataires, abrite plusieurs bureaux d'affaires et sièges sociaux prestigieux. Les locataires et occupants y bénéficient d'un environnement de grande qualité qui inspire la réussite professionnelle, en plus d'avoir accès à une panoplie de services permettant de conjuguer performance et plaisir.

À propos de Groupe Petra

Groupe Petra détient et exploite l'un des plus importants portefeuilles d'immeubles de bureaux et à vocation mixte sur l'île de Montréal. Son portefeuille compte plus de 10,4 millions de pieds carrés de superficie locative dans plus de 50 propriétés situées dans la grande région de Montréal, à Québec et dans la grande région de Toronto.

groupepetra.com

À propos de MACH

MACH est l'un des chefs de file de l'immobilier au Canada. Son portefeuille comprend plus de 180 immeubles, représentant près de 30 millions de pieds carrés, et 15 millions de pieds carrés de projets en développement, dont certains, tel le Quartier des lumières, d'envergure internationale. Depuis sa fondation en 2000, MACH investit dans les communautés et gère ses propriétés de manière responsable et sur le long terme. Son approche intégrée comprend le développement immobilier, la gestion, les services immobiliers et la construction. MACH a obtenu de nombreuses récompenses nationales et internationales pour son innovation en matière de développement durable et pour la qualité de ses projets de construction.

groupemach.com

SOURCE Groupe Mach Inc.

Renseignements: Groupe Petra : Patrice Bourbonnais, Président et chef de l'exploitation, [email protected], 514 321.7515, poste 266; MACH : Daniel Durand, Directeur principal, marketing et communications, [email protected], 514 688.9879

Liens connexes

www.groupemach.com