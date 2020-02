Groupe MTY annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019

BAIIA en hausse de 30 % au T4 2019 pour atteindre 43,0 millions de dollars ; BAIIA en hausse de 18 % en 2019 pour atteindre 147,4 millions de dollars.

Flux de trésorerie disponibles pour le T4 2019 de 43,6 millions de dollars, en hausse de 59 % par rapport au T4 2018 ; pour 2019, flux de trésorerie disponibles de 116,9 millions de dollars, en hausse de 26 % par rapport à 2018.

Résultat net attribuable aux propriétaires pour le T4 2019 en hausse de 56 % pour atteindre 20,7 millions de dollars, ou 0,83 $ par action.

Croissance du chiffre d'affaires des établissements comparables consolidé de +1,5 % au T4 2019 ; le Canada , les États-Unis et les marchés internationaux ont enregistré respectivement +1,5 %, +2,7 % et -7,6 %.

Chiffre d'affaires réseau de 1 023,5 millions de dollars au T4 2019, en hausse de 45 % par rapport au T4 2018 ; chiffre d'affaires réseau de 3 619,8 millions en 2019, en hausse de 30 % par rapport à 2018.

Augmentation du dividende trimestriel de 12 % le portant à 0,185 $ annoncée le 20 janvier 2020.

Rachat et annulation de 98 543 actions pour un montant total de 5,2 millions de dollars au T4 2019.

Conclusion de l'acquisition d'un intérêt de 70 % dans Turtle Jack's Muskoka Grill, COOP Wicked Chicken et Frat's Cucina le 3 décembre 2019.

Le conseil d'administration, via son comité de vérification, a examiné des allégations formulées à l'encontre de la Société et a pu confirmer que notre position et nos jugements étaient fondés et qu'en conséquence, il n'y avait pas d'impact sur les résultats ou les états financiers.

À noter que depuis le 1er décembre 2018, la Société applique IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Les soldes comparatifs présentés pour chaque trimestre de l'exercice clos le 30 novembre 2018 ont été retraités pour refléter l'application de cette norme comptable. Pour de plus amples renseignements, consulter la section du rapport de gestion qui porte sur les modifications comptables.

MONTRÉAL, le 24 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), l'un des plus importants franchiseurs et exploitants de multiples concepts de restaurants en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 30 novembre 2019.

« Nous avons terminé l'année en force grâce aux cinq acquisitions que nous avons réalisées au cours de l'année, ce qui nous a permis d'atteindre des produits qui sont maintenant répartis presque également entre le Canada et les États-Unis. Les résultats du quatrième trimestre ont révélé un chiffre d'affaires des établissements comparables positif, une croissance organique du chiffre d'affaires réseau, une solide hausse dans les secteurs des franchises et de la vente au détail, une croissance organique du BAIIA et une importante augmentation des flux de trésorerie disponibles, en termes absolus et par action. Au cours du trimestre, nous avons racheté des actions pour un montant de 5,2 millions de dollars et annoncé une augmentation de 12 % de notre dividende au début de janvier, ce qui démontre la confiance que nous avons dans notre capacité à continuer à générer de solides flux de trésorerie disponibles à l'avenir », a déclaré Eric Lefebvre, chef de la direction de MTY.

« L'exercice 2019 a été une année charnière pour MTY, qui a obtenu des résultats records relativement à plusieurs paramètres clés. Le chiffre d'affaires réseau a dépassé la barre des 3,0 milliards de dollars pour la première fois de notre histoire, terminant l'année avec une croissance du chiffre d'affaires des établissements comparables pour la première fois depuis 2012. Nous avons presque doublé notre secteur de la vente au détail, de la transformation des aliments et de la distribution, porté par les acquisitions et une croissance organique, et nos flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont atteint 113,0 millions de dollars, ou 4,48 $ par action diluée, en hausse par rapport à 97,9 millions de dollars ou 4,03 $ par action diluée en 2018.»

« Pour l'exercice 2020, nous continuerons à nous concentrer sur la réalisation d'un chiffre d'affaires des établissements comparables positif, l'optimisation des processus et des pratiques et l'amélioration de l'expérience client par l'innovation, la qualité des aliments et le service à la clientèle. Nous continuerons à nous concentrer sur la valeur actionnariale en poursuivant nos efforts pour générer une croissance organique à partir de nos concepts existants, en recherchant des acquisitions potentielles pour augmenter notre part de marché, en retournant des capitaux aux actionnaires par le biais de dividendes et continuant d'être opportunistes avec des rachats d'actions », a conclu M. Lefebvre.

« Le 14 février 2020, nous avons annoncé qu'en raison de certaines allégations faites par un employé actif de MTY, les résultats du quatrième trimestre seraient reportés. Compte tenu du moment où les allégations ont été faites, le conseil d'administration a décidé d'être prudent et de prendre le temps supplémentaire disponible pour compiler et examiner les informations. Bien que nous ne puissions pas révéler les détails relativement aux allégations, nous pouvons confirmer qu'elles sont sans fondement et que les questions soulevées sont toutes liées à des sujets que MTY avait évalués et traités par le passé. Nous avons pu confirmer que notre position et nos jugements étaient fondés et par conséquent n'ont eu aucune incidence sur nos résultats et nos états financiers », a déclaré M. Gary O'Connor, Président du Comité de Vérification.











Faits saillants financiers T4 2019 T4 2018 2019 2018









(en milliers de dollars, sauf les données par action et la marge)

(retraités

en fonction

d'IFRS 15)

(retraités

en fonction

d'IFRS 15) Chiffre d'affaires réseau(1) 1 023 500 706 400 3 619 800 2 782 500 Produits 150 004 116 488 550 942 412 346 BAIIA(1) 43 027 32 994 147 395 124 851 BAIIA normalisé(1) 43 027 33 062 151 662 126 571 Marge du BAIIA normalisé (en %)(1) 28,7 % 28,4 % 27,5 % 30,7 % Bénéfice avant impôt 25 502 18 843 97 997 80 008 Résultat net attribuable aux propriétaires 20 688 13 240 77 675 95 776 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 37 897 30 514 112 951 97 880 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation par action diluée(1) 1,51 1,21 4,48 4,03 Flux de trésorerie disponibles(1) 43 577 27 458 116 938 92 598 Flux de trésorerie disponibles normalisés (1) 43 577 27 526 121 205 94 318 BPA de base 0,83 0,53 3,09 3,95 BPA dilué 0,83 0,53 3,08 3,95 BPA de base normalisé(1) 0,83 0,53 3,27 2,54



(1) Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin de ce communiqué.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Réseau :

À la fin de la période, le réseau de MTY comptait 7 373 établissements en activité, dont 144 exploités par la Société et 7 229 franchisés. La répartition géographique des établissements de MTY est demeurée stable par rapport au trimestre précédent avec 55 % aux États-Unis, 38 % au Canada et 7 % à l'international.

et 7 % à l'international. Le chiffre d'affaires réseau a augmenté de 45 % par rapport à la même période en 2018, atteignant 1 023,5 millions de dollars. Cette croissance est principalement attribuable à la récente acquisition de Papa Murphy's. La croissance organique du chiffre d'affaires réseau a été de 10,6 millions de dollars au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires des établissements comparables a augmenté de 1,5 % par rapport à la même période l'an dernier. Au Canada , le chiffre d'affaires des établissements comparables a augmenté de 1,5 %, ce qui en fait le neuvième trimestre consécutif de croissance positive. Le chiffre d'affaires des établissements comparables aux États-Unis a augmenté de 2,7 %, alors que les marchés internationaux ont connu une baisse de 7,6 %.

Financier :

Les produits de la Société ont augmenté de 29 %, passant de 116,5 millions de dollars à 150,0 millions de dollars, principalement en raison de la contribution des acquisitions.

Le BAIIA a augmenté de 30 % pour atteindre un sommet de 43,0 millions de dollars, soit 28,7 % des ventes, comparativement à 33,0 millions de dollars, ou 28,4 % des ventes, pour la même période l'an dernier.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont augmenté de 24,1 % pour atteindre

37,9 millions de dollars durant le trimestre.

37,9 millions de dollars durant le trimestre. Le résultat net attribuable aux propriétaires a augmenté pour s'établir à 20,7 millions de dollars, ou 0,83 $ par action (0,83 $ par action sur une base diluée), comparativement à 13,2 millions de dollars, ou 0,53 $ par action (0,53 $ par action sur une base diluée), pour la même période l'an dernier.

RÉSULTATS DE 2019

Réseau :

Le chiffre d'affaires réseau a augmenté de 30 % par rapport à 2018, atteignant un sommet historique de 3 619,8 millions de dollars. Cette croissance est principalement attribuable à la récente acquisition de Papa Murphy's.

Le réseau a généré une croissance de 0,4 % du chiffre d'affaires des établissements comparables. Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,1 % au Canada et de 0,4 % aux États-Unis, alors qu'il a diminué de 7,8 % à l'international.

Financier :

Le BAIIA a augmenté de 18 % pour atteindre un sommet de 147,4 millions de dollars, soit 26,8 % des ventes, comparativement à 124,9 millions de dollars, ou 30,3 % des ventes, pour la même période l'an dernier.

Le BAIIA normalisé a augmenté de 20 % pour s'établir à 151,7 millions de dollars, ou 27,5 % des ventes, comparativement à 126,6 millions de dollars, ou 30,7 % des ventes, pour la même période l'an dernier.

Le résultat net attribuable aux propriétaires a diminué pour s'établir à 77,7 millions de dollars ou 3,09 $ par action (3,08 $ par action sur une base diluée), comparativement à 95,8 millions de dollars ou 3,95 $ par action (3,95 $ par action sur une base diluée) pour la même période l'an dernier. En normalisant l'impact des changements de la réglementation fiscale américaine en 2018, le résultat net aurait été de 2,54 $.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

En 2019, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 113,0 millions de dollars, comparativement à 97,9 millions de dollars pour la même période en 2018. En excluant la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, de l'impôt sur le résultat et les intérêts payés, les activités d'exploitation ont généré 149,2 millions de dollars de flux de trésorerie en 2019, comparativement à 126,1 millions de dollars en 2018, principalement dû à une hausse du BAIIA.

En 2019, la Société a utilisé ses liquidités principalement pour faire des acquisitions se chiffrant à 332,1 millions de dollars, verser des dividendes à ses actionnaires totalisant 16,7 millions de dollars et racheter et annuler des actions d'un montant de 5,2 millions de dollars.

Le 23 septembre 2019, la Société a amendé sa convention de crédit avec un syndicat de prêteurs. En vertu de cet amendement, la Société dispose d'une facilité de crédit renouvelable non garantie d'un montant autorisé de 700,0 millions de dollars. Les modalités d'échéance et de prix ont été modifiées en même temps que cet amendement, alors que les autres conditions sont demeurées pratiquement inchangées.

Au 30 novembre 2019, la Société disposait d'une encaisse de 50,7 millions de dollars et d'une dette à long terme de 540,7 millions de dollars sous forme de retenues sur acquisition et de facilités de crédit.

ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DE CLÔTURE

Le 3 décembre 2019, l'une des filiales en propriété exclusive de la Société a conclu l'acquisition d'un intérêt de 70 % dans Turtle Jack's Muskoka Grill, COOP Wicked Chicken et Frat's Cucina (ensemble « Tortoise Group »), trois concepts de restauration décontractée opérant en Ontario, pour un montant de 19,0 millions de dollars. Il y a actuellement 19 restaurants franchisés Turtle Jack's en opération. Les deux restaurants COOP Wicked Chicken et Frat's Cucina appartiennent à la société, ces deux concepts étant en période d'incubation.

À PROPOS DU GROUPE MTY INC.

Le Groupe MTY est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration rapide et informelle sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses marques, l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 40 ans, il a su s'imposer en mettant au monde de nouveaux concepts de restauration rapide et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment le Groupe MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec plus de 7 300 établissements, les multiples saveurs du Groupe MTY sauront assurément répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le BAIIA (bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements), la croissance du chiffre d'affaires des établissements comparables, le chiffre d'affaires réseau, et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement, des impôts sur les bénéfices et des intérêts payés sont des indicateurs financiers largement reconnus, mais ils n'ont pas une définition standard au sens des Normes internationales d'information financière (« IFRS »). La Société utilise ces indicateurs pour évaluer la performance de l'entreprise, puisqu'ils reflètent ses activités courantes. Reportez-vous à la section « Respect des Normes internationales d'information financière » de son rapport de gestion.

DÉCLARATION LIBÉRATOIRE

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » qui supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes et des facteurs futurs et autres qui pourraient faire en sorte que la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société ou du secteur diffèrent substantiellement de ceux que ces énoncés expriment ou suggèrent. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué, ces renseignements peuvent inclure des termes tels « anticipe », « estime », « s'attend à », « peut », « croit », « planifie », une conjugaison au futur ou au conditionnel de ces verbes et d'autres formulations. Ces renseignements reflètent des attentes à l'égard d'événements futurs et de la performance opérationnelle à la seule date de ce communiqué. La Société n'a aucune obligation d'actualiser ou de réviser les énoncés prospectifs en fonction d'éléments nouveaux si ce n'est en vertu de la loi. Des renseignements additionnels sont disponibles dans les rapports de gestion de la Société, disponibles sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com.

Note aux lecteurs : Le rapport de gestion, les états financiers consolidés et les notes connexes pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 30 novembre 2019 sont accessibles sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sur le site Web de la Société, à l'adresse https://mtygroup.com/fr/.

